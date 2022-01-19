РФ не поверне окупований нею Крим, а санкції завдають лише збитків, - віцепрем'єр Словаччини Сулик
Віцепрем'єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик вважає, що РФ не поверне Україні окупований у 2014 році Крим, а санкції завдають лише збитків економіці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє словацьке видання pravda.sk.
Сулик заявив, що вважає санкції проти РФ невдалими.
"Країни мають торгувати одна з одною. І дехто з наших експортерів постраждав. Таким чином, санкції завдають лише збитків, а Крим росіяни все одно не повернуть. Потрібно дивитися вперед і будувати стосунки", - сказав він.
При цьому він додав, що зауважив, що напруженість на східному кордоні України не сприяє налагодженню відносин.
Нагадаємо, раніше президент Болгарії Румен Радев під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада заявив, що вважає Крим "російською територією", а антиросійські санкції ЄС - неефективними. 19 листопада МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева у зв’язку з висловлюваннями глави держави.
ЦВК Болгарії 22 листопада оголосила остаточні результати президентських виборів, згідно з якими Радева переобрано на другий термін.
В МЗС України повідомили, що офіційна позиція Болгарії залишається незмінною: Крим - український.
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тож хай віддасть їм батьківську хату,купить возика
тай возе цім бандюкам пиво холодне.
Та заробляє на кожній пляшці по 10 центів..
А коли заробе 10 євро бендюки набють йому пику та заберуть ті 10 євро
От тепер нового гітлера вірішили задобрювати