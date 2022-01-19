РФ не поверне окупований нею Крим, а санкції завдають лише збитків, - віцепрем'єр Словаччини Сулик

Віцепрем'єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик вважає, що РФ не поверне Україні окупований у 2014 році Крим, а санкції завдають лише збитків економіці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє словацьке видання pravda.sk.

Сулик заявив, що вважає санкції проти РФ невдалими.

"Країни мають торгувати одна з одною. І дехто з наших експортерів постраждав. Таким чином, санкції завдають лише збитків, а Крим росіяни все одно не повернуть. Потрібно дивитися вперед і будувати стосунки", - сказав він.

При цьому він додав, що зауважив, що напруженість на східному кордоні України не сприяє налагодженню відносин.

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Нагадаємо, раніше президент Болгарії Румен Радев під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада заявив, що вважає Крим "російською територією", а антиросійські санкції ЄС - неефективними. 19 листопада МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева у зв’язку з висловлюваннями глави держави.

ЦВК Болгарії 22 листопада оголосила остаточні результати президентських виборів, згідно з якими Радева переобрано на другий термін.

В МЗС України повідомили, що офіційна позиція Болгарії залишається незмінною: Крим - український.