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Новини Санкції проти Росії
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РФ не поверне окупований нею Крим, а санкції завдають лише збитків, - віцепрем'єр Словаччини Сулик

РФ не поверне окупований нею Крим, а санкції завдають лише збитків, - віцепрем'єр Словаччини Сулик

Віцепрем'єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик вважає, що РФ не поверне Україні окупований у 2014 році Крим, а санкції завдають лише збитків економіці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє словацьке видання pravda.sk.

Сулик заявив, що вважає санкції проти РФ невдалими.

"Країни мають торгувати одна з одною. І дехто з наших експортерів постраждав. Таким чином, санкції завдають лише збитків, а Крим росіяни все одно не повернуть. Потрібно дивитися вперед і будувати стосунки", - сказав він.

При цьому він додав, що зауважив, що напруженість на східному кордоні України не сприяє налагодженню відносин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аксьонов запросив президента Болгарії Радева до окупованого Криму

Нагадаємо, раніше президент Болгарії Румен Радев під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада заявив, що вважає Крим "російською територією", а антиросійські санкції ЄС - неефективними. 19 листопада МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева у зв’язку з висловлюваннями глави держави.

ЦВК Болгарії 22 листопада оголосила остаточні результати президентських виборів, згідно з якими Радева переобрано на другий термін.

В МЗС України повідомили, що офіційна позиція Болгарії залишається незмінною: Крим - український.

Болгарія (784) Крим (14176) окупація (6718) росія (65394) санкції (11885) Словаччина (1108)


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Топ коментарі
+41
Ще одна кацапська консерва вилізла.
Забуло падло Мюнхен 1938.
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19.01.2022 14:03
+40
Че за голос из-под шконки?
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19.01.2022 14:00
+27
Какой дурак. Хотя, чего удивляться, занесли чемодан от *****
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19.01.2022 14:01
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Само название издания, которое копипастит Цензор, порождает смутные воспоминания... ПРАВДА.ск
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19.01.2022 18:05 Відповісти
Может у них и ТРУД.ск есть?
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19.01.2022 18:06 Відповісти
у Словатчині є російські бандюкі..
тож хай віддасть їм батьківську хату,купить возика
тай возе цім бандюкам пиво холодне.
Та заробляє на кожній пляшці по 10 центів..
А коли заробе 10 євро бендюки набють йому пику та заберуть ті 10 євро
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19.01.2022 18:07 Відповісти
Нахрен здесь цитировать всяких пророссийских проституток?
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19.01.2022 18:39 Відповісти
с*ка кацапская!
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19.01.2022 19:37 Відповісти
Історія не навчила Словаччину. Щоб отримати незалежність пішла на союз з Гітлером, потім, коли побачили, що справи у Гітлера не дуже, почали передавати США, що були вимушені ...
От тепер нового гітлера вірішили задобрювати
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19.01.2022 21:14 Відповісти
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