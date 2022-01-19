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Новини
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Шмигаль вкотре запевнив, що в Україні достатньо ресурсів для проходження опалювального сезону

Шмигаль вкотре запевнив, що в Україні достатньо ресурсів для проходження опалювального сезону

Україна нині про подолала понад половину опалювального сезону 2021/2022, забезпечивши енергосистему достатніми резервами.

Про це заявив сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад половина опалювального сезону позаду. Енергосистема працює стабільно, незважаючи на песимістичні, а іноді - панічні заяви окремих політиків. Запаси вугілля продовжують зростати й уже перевищили минулорічні запаси на цей час. Маємо достатні запаси потужності і на атомних, і на теплових, і на гідроелектростанціях", – запевняє Шмигаль.

"Це стосується і вугілля, і газу", - додав він.

Втім Шмигаль зауважив, що в умовах енергокризи в Європі, "які підживлює Російська Федерація", Кабмін уважно моніторить ситуацію і швидко реагує на всі виклики, щоб пройти опалювальний сезон спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна з початку опалювального сезону знизила запаси газу в підземних сховищах на 30,7%, - дані "Укртрансгазу"

Автор: 

газ (10460) вугілля (2474) опалювальний сезон (1752) Шмигаль Денис (4608)


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Топ коментарі
+2
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19.01.2022 14:08
+2
СУД ОТПУСТИВ ПОРОШЕНКО ПІД ОСОБИСТЕ ЗОБОВ"ЯЗАННЯ
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19.01.2022 14:20
+1
Можно еще раз в разы поднять тарифы, тогда и на следующий отопительный сезон хватит.
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19.01.2022 14:17
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Запаси вугілля продовжують зростати й уже перевищили минулорічні запаси на цей час. Джерело: --- ничего что уголь принадлежит на 100% гудку?
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19.01.2022 14:00 Відповісти
а скільки гудку належить генерації?
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19.01.2022 15:05 Відповісти
ну, слава Богу, хоть у шмыгаля все ок
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19.01.2022 14:01 Відповісти
А кацапи гріють факелами газових вишок холодне сибірське небо і скрегочуть зубами , рахуючи збитки 🇺🇦🤣👍
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19.01.2022 14:03 Відповісти
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19.01.2022 14:08 Відповісти
Ага! Ще пару-трійку десятків навчальних закладів, під приводом мінування, відправити на дистанційку і можна з довольним хлібалом звітуватися про проходження опалювального сезону.
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19.01.2022 14:12 Відповісти
Ну опалювальний сезон майже пройшли. Щонайменше половину. Питання що далі і як ручне регулювання цін відібʼється на нашій економіці. А взагалі якийсь сюр. З 2014-го року у нас немає довгострокових контрактів постачання газу. Хоча де його зберігати місця повно. Зрозуміло що з кацапами нам немає сенсу справи вести. Так є ж приклад хоча б тієї ж Польщі. Хто заважає побудувати LNG термінали? Почекали б шляхи з ремонтом. Ця справа важливыша.
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19.01.2022 14:16 Відповісти
Можно еще раз в разы поднять тарифы, тогда и на следующий отопительный сезон хватит.
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19.01.2022 14:17 Відповісти
СУД ОТПУСТИВ ПОРОШЕНКО ПІД ОСОБИСТЕ ЗОБОВ"ЯЗАННЯ
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19.01.2022 14:20 Відповісти
зесрань просрааапаааа!Ураааа!!!!
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19.01.2022 14:20 Відповісти
У некоторых по 9 месяцев зима -50. Как они б*** отапливаются уму непостижимо. Украина каждую зиму норовит замерзнуть. Какой орган должен быть настолько кривым.
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19.01.2022 14:26 Відповісти
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19.01.2022 14:27 Відповісти
як би я не любив РЕНАТКУ, алевін на своїх плечах, зараз витягує Україну з холодної жопппи.
яке відношення має кабмін до постачання вугілля на станції Ахметова.
вірніше, має.
отримує митні збори
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19.01.2022 16:13 Відповісти
 
 