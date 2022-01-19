Шмигаль вкотре запевнив, що в Україні достатньо ресурсів для проходження опалювального сезону

Україна нині про подолала понад половину опалювального сезону 2021/2022, забезпечивши енергосистему достатніми резервами.

Про це заявив сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад половина опалювального сезону позаду. Енергосистема працює стабільно, незважаючи на песимістичні, а іноді - панічні заяви окремих політиків. Запаси вугілля продовжують зростати й уже перевищили минулорічні запаси на цей час. Маємо достатні запаси потужності і на атомних, і на теплових, і на гідроелектростанціях", – запевняє Шмигаль.

"Це стосується і вугілля, і газу", - додав він.

Втім Шмигаль зауважив, що в умовах енергокризи в Європі, "які підживлює Російська Федерація", Кабмін уважно моніторить ситуацію і швидко реагує на всі виклики, щоб пройти опалювальний сезон спокійно.

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