Шмигаль вкотре запевнив, що в Україні достатньо ресурсів для проходження опалювального сезону
Україна нині про подолала понад половину опалювального сезону 2021/2022, забезпечивши енергосистему достатніми резервами.
Про це заявив сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Понад половина опалювального сезону позаду. Енергосистема працює стабільно, незважаючи на песимістичні, а іноді - панічні заяви окремих політиків. Запаси вугілля продовжують зростати й уже перевищили минулорічні запаси на цей час. Маємо достатні запаси потужності і на атомних, і на теплових, і на гідроелектростанціях", – запевняє Шмигаль.
"Це стосується і вугілля, і газу", - додав він.
Втім Шмигаль зауважив, що в умовах енергокризи в Європі, "які підживлює Російська Федерація", Кабмін уважно моніторить ситуацію і швидко реагує на всі виклики, щоб пройти опалювальний сезон спокійно.
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яке відношення має кабмін до постачання вугілля на станції Ахметова.
вірніше, має.
отримує митні збори