Діалог з РФ - не смутна ідея. Слід продовжувати роботу "нормандського формату", - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон виступає за діалог із Росією у сфері безпеки, а також за продовження роботи "нормандського формату" для вирішення конфлікту в Україні.

Про це він заявив у середу в Страсбурзі, виступаючи в Європейському парламенті з пріоритетами президентства Франції в ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Європа хоче бути регіоном загальної безпеки нашого континенту. Безпека нашого континенту потребує стратегічного переосмислення Європи як сфери балансу та миру, зокрема, коли йдеться про діалог із Росією. Цей діалог існував багато років. Це - не смутна ідея... Це - про безпеку нашого континенту, нам потрібен цей діалог", - переконує він депутатів Європарламенту.

Для цього, на думку Макрона, Європа має "встановити власні вимоги та зробити так, щоб їх поважали".

"Ми маємо бути рішучими, коли йдеться про дестабілізацію, маніпуляції, втручання. Що нам потрібно побудувати, то це Європу, в якій порядок базується на принципах і правилах, які ми встановимо не проти когось, але, як тридцять років тому, з Росією. Я говорю про принципи, які ми, європейці та Росія, підписали тридцять років тому", - наголосив президент Франції.

Серед цих правил він також згадав суверенітет держав.

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"Ми повинні підтвердити ці цінності й ефективно покарати тих, хто їх порушує. Це в центрі нашого європейського проекту безпеки. Тому ми продовжуватимемо з Німеччиною в "нормандському форматі", щоб знайти відповідь, вирішення конфлікту в Україні, що важливо", - додав Макрон.

При цьому президент Франції висловив упевненість у тому, що потрібно зробити все, щоб "голос Європи був почутий".

"Ми маємо будувати нашу безпеку як європейці, працюючи з нашими союзниками по НАТО і потім пропонуючи для переговорів із Росією", - вважає він.

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