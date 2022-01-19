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Новини Війна
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Діалог з РФ - не смутна ідея. Слід продовжувати роботу "нормандського формату", - Макрон

Діалог з РФ - не смутна ідея. Слід продовжувати роботу

Президент Франції Емманюель Макрон виступає за діалог із Росією у сфері безпеки, а також за продовження роботи "нормандського формату" для вирішення конфлікту в Україні.

Про це він заявив у середу в Страсбурзі, виступаючи в Європейському парламенті з пріоритетами президентства Франції в ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Європа хоче бути регіоном загальної безпеки нашого континенту. Безпека нашого континенту потребує стратегічного переосмислення Європи як сфери балансу та миру, зокрема, коли йдеться про діалог із Росією. Цей діалог існував багато років. Це - не смутна ідея... Це - про безпеку нашого континенту, нам потрібен цей діалог", - переконує він депутатів Європарламенту.

Для цього, на думку Макрона, Європа має "встановити власні вимоги та зробити так, щоб їх поважали".

"Ми маємо бути рішучими, коли йдеться про дестабілізацію, маніпуляції, втручання. Що нам потрібно побудувати, то це Європу, в якій порядок базується на принципах і правилах, які ми встановимо не проти когось, але, як тридцять років тому, з Росією. Я говорю про принципи, які ми, європейці та Росія, підписали тридцять років тому", - наголосив президент Франції.

Серед цих правил він також згадав суверенітет держав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемовини з Путіним потрібні для зниження напруженості у Європі, - Макрон

"Ми повинні підтвердити ці цінності й ефективно покарати тих, хто їх порушує. Це в центрі нашого європейського проекту безпеки. Тому ми продовжуватимемо з Німеччиною в "нормандському форматі", щоб знайти відповідь, вирішення конфлікту в Україні, що важливо", - додав Макрон.

При цьому президент Франції висловив упевненість у тому, що потрібно зробити все, щоб "голос Європи був почутий".

"Ми маємо будувати нашу безпеку як європейці, працюючи з нашими союзниками по НАТО і потім пропонуючи для переговорів із Росією", - вважає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори між США і Росією доповнюють зусилля ЄС в рамках нормандського формату, - Макрон

Автор: 

росія (65394) Франція (3081) Донбас (22356) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1469)


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Топ коментарі
+9
Продолжать диалог с РФ с целью безопасности все равно что пригласить домушника чтобы поставил вам на дверь замки
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19.01.2022 14:10
+3
мІкроша, з ким ти збираєшся вести діалог?!
З цими?
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19.01.2022 14:12
+2
Мне не дано писать стихи,
И врать красиво не умею -
Но как вцепились дураки
В свои дурацкие идеи!
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19.01.2022 14:19
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Продолжать диалог с РФ с целью безопасности все равно что пригласить домушника чтобы поставил вам на дверь замки
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19.01.2022 14:10 Відповісти
Якщо НАТО та США (окрім оборонної зброї) негайно нададуть Україні потужну наступальну зброю (та/або) розмістять свої військові бази на території Україні - при НЕдеескалації росією до кінця січня ц.р. штучної напруги навколо України... та при неповерненні українських територій в українську юрисдикцію...

Лише тоді будемо вважати..., :

- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...

б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !
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19.01.2022 14:14 Відповісти
Продовжуй Макрон, продовжуй…
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19.01.2022 14:11 Відповісти
мІкроша, з ким ти збираєшся вести діалог?!
З цими?
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19.01.2022 14:12 Відповісти
Мне не дано писать стихи,
И врать красиво не умею -
Но как вцепились дураки
В свои дурацкие идеи!
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19.01.2022 14:19 Відповісти
Діалог з РФ - це мутная ідея.
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19.01.2022 14:22 Відповісти
как пела панкрокзвезда на прощании с меркель:

"ты забыл цветную пленку", Макрон
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19.01.2022 14:32 Відповісти
А с ким із копростану можно діалог вести? З моржовою звіздой, з розмовляючим конем під коксом, може ще з ким то? Пам'ятайте що: "Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой написан". -- Отто фон Бисмарк!

PS: Потрібно скинути ядерну бомбу на цвинтар "червона площа", щоб показати серйозність наших намірів!
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19.01.2022 14:41 Відповісти
Макрон - Геронтофил. Расея- старая бабка в великой культурой но без никакого будущего
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19.01.2022 14:42 Відповісти
И не говорите, культура у них от и до, без какой либо промежности, "Клоакой" называется! =)
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19.01.2022 14:49 Відповісти
Можете з німцями запихнути той формат собі до сраки, дякуємо Англії та США за те що вони допомагають той формат поховати. Думаю до кінця цього року буде новий формат, а мінськ знову стане нікому не потрібною клоакою.
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19.01.2022 14:47 Відповісти
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19.01.2022 15:06 Відповісти
У Макрона гроші закінчуються.
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19.01.2022 15:08 Відповісти
французьскі жабоїди разом з фріцами з 2014 року .початку окупації рашистом українського Криму і війни на Донбасі , ведуть себе не як європейські політики,котрі дбають про безпеку у Європі і недоторканість кордонів,а як спострігачі рашистського насильства над Україною якому ці аферисти не тільки аплодують.але і допомагають у будівництві газових потоків, як преміальні за рашистські дії в Європі.
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19.01.2022 15:16 Відповісти
Кто о чём, а вшивый про баню...
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19.01.2022 15:23 Відповісти
Вісім років війни і балаканини,це вже дві Великі Вітчизняні війни 41-45років по продовжені.
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19.01.2022 15:39 Відповісти
..."знайти відповідь, вирішення конфлікту в Україні"...
Ну, ну, давай Макрон по-новій свою пісню.
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19.01.2022 16:32 Відповісти
Де факто немцы и французы поплыли перед угрозами Путлера. Как минимум Франция и Геомания не являются геополитическими лидерами, так как банально имеют слабость.
И слабость эта - бабло. Если есть слабость, то через нее можно манипулировать. Это значит, что перед нами не лидеры, а шестерки.
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19.01.2022 17:14 Відповісти
 
 