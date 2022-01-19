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Новини
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Адвокатам та нардепам "ЄС" невідомі пропонують купити запис нібито наради у Зеленського щодо суду у "справі Порошенка", - Новіков

Адвокатам та нардепам

Адвокатам Петра Порошенка та нардепам "ЄС" невідомі пропонують придбати запис нібито наради у Зеленського щодо судового розгляду "справи Порошенка".

Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Печерський суд Києва має оголосити рішення щодо міри запобіжного заходу Порошенку, прокуратура вимагає арешт і мільярд застави. Перша їхня спроба у понеділок зірвалася, суддя після 5 годин у нарадчій кімнаті вислав секретаря та оголосив відкладення на сьогодні. Нам цілком очевидно, що для наших опонентів з Офісу Президента це провал, їм було важливо отримати картинку "Порошенко у наручниках" одразу ж, у день його прильоту в Україну. Ніхто не сумнівається, що цього вони хочуть, і неможливість забезпечити результат для них неприємна демонстрація неповного контролю над ситуацією. А вони зараз не можуть дозволити собі виглядати неефективними у маніпулюванні судами, якщо вже наважилися робити це на очах у всіх. Сів на цей велосипед – їдеш уперед чи падаєш із нього", - зазначив адвокат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Тим часом мені в телеграм, а також Ігорю Голованю та Ірині Геращенко сьогодні вночі прийшли однакові пропозиції купити запис нібито наради у Зеленського. Не знаю, на що вони розраховували. Швидше за все це пранк, можливо наївна спроба заробити грошей. Їхня проблема в тому, що навіть якщо такий запис існує і він справжній, він нам не дуже потрібний. І без нього абсолютно зрозуміло, що відбувається. Все, що ми хотіли сказати, ми сказали в суді. Документи зі справи опубліковані, кожен може прочитати їх сам, жодного місця для секретів", - додав Новіков.

Адвокатам та нардепам ЄС невідомі пропонують купити запис нібито наради у Зеленського щодо суду у справі Порошенка, - Новіков 01

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Новіков (168) Порошенко Петро (15181) Офіс Президента (2026)


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Топ коментарі
+21
ну, те шо зеленського пишуть свої ж - це правда)

компромата на зеЛоха - повно.. як й на його шоблу. друг на друга доноси строчать)

Але цікаво буде подивитися відео, де мале та придуркувате зелене ч*мло дригає ногами та вимагає "посОдить Порошенко"
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19.01.2022 14:24
+16
бггг, щойно Печерний суд знеструмили
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19.01.2022 14:24
+16
суддя соколов - обісрався, хоч зеЛох и вимагав "посОдить!"))
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19.01.2022 14:25
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А тим Печерний суд
призначив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду
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19.01.2022 14:24 Відповісти
суддя соколов - обісрався, хоч зеЛох и вимагав "посОдить!"))
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19.01.2022 14:25 Відповісти
невже Блімкін купив?
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19.01.2022 14:24 Відповісти
лучше б Блинкин Зе купил со всем кварталом, пусть штаты похохочут
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19.01.2022 14:44 Відповісти
бггг, щойно Печерний суд знеструмили
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19.01.2022 14:24 Відповісти
ну, те шо зеленського пишуть свої ж - це правда)

компромата на зеЛоха - повно.. як й на його шоблу. друг на друга доноси строчать)

Але цікаво буде подивитися відео, де мале та придуркувате зелене ч*мло дригає ногами та вимагає "посОдить Порошенко"
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19.01.2022 14:24 Відповісти
до речі, телефон - московський.. так що всі записи екрмак одразу передає в кремль))
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19.01.2022 14:28 Відповісти
Мы это все ещё увидим
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19.01.2022 14:31 Відповісти
Предлагали не видео, а аудио. А аудио сфальсифицировать сложно, но можно. Тогда как фальсификация видео выявляется всегда и на 100%.
Наверное поэтому и отказались.
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19.01.2022 15:21 Відповісти
там більша половини часу зеля вдихає "невідому" білу речовину
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19.01.2022 14:26 Відповісти
Краще купуйте записи перемовин співучасників злочину Пєті і Медвєдчука)
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19.01.2022 14:27 Відповісти
обісранцю, не смородб тут, а бігом штани полоскати.
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19.01.2022 15:22 Відповісти
Вперёд.
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19.01.2022 15:43 Відповісти
як би там не було б - в "телеграмах" появиться. А, може, і в бігусових, і їм подібним
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19.01.2022 14:28 Відповісти
Бігус зараз лежить під жОПОю на 4 каналі, тому поки навряд.
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19.01.2022 14:32 Відповісти
так таких, як бігус - доібеноїкурви
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19.01.2022 14:55 Відповісти
брат л'ермака решил подзаработать?
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19.01.2022 14:28 Відповісти
ой-вей, такі знову намалювався гешефт від зелених "державних" діячів.
Зрозумійте, їм однаково, що продавати, або купувати.
Головне, щоб грошенята йшли до кишені.
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19.01.2022 14:30 Відповісти
ага... с мацковии телефончик... ни разу не палится...
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19.01.2022 14:30 Відповісти
Конечно с мацковскага, понятное дело что осла записывает не его любовник - лейтенант старшОй баканов.
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19.01.2022 14:35 Відповісти
А ещё буданов с **@лошвили на подхвате
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19.01.2022 15:28 Відповісти
Хтось сумнівався що така нарада була? Чи що Бубочка там срав в підгузник?
Всі про це знають і так.
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19.01.2022 14:33 Відповісти
Просто всі розуміють що дні Зе-ублюдка пораховані
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19.01.2022 14:35 Відповісти
Цирк бариги та зеклоуна...продовжується
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19.01.2022 14:36 Відповісти
А ти за кого голосував у другому турі 2019?)
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19.01.2022 14:41 Відповісти
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19.01.2022 14:52 Відповісти
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19.01.2022 14:37 Відповісти
Ну какой-же ты олень? Ты Бенин нацюцюрнык буба криворогий.
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19.01.2022 15:25 Відповісти
по наркоті у нас головний ********** зеленський
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19.01.2022 14:46 Відповісти
Что только не придумаешь для поднятия политического трупа из политической могилы)
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19.01.2022 14:42 Відповісти
это будет знатный зомбоапокалипсис
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19.01.2022 14:45 Відповісти
да, клоуна уже не оживить. завонялся
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19.01.2022 14:45 Відповісти
И его тоже)
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19.01.2022 14:53 Відповісти
о, дуняшка) ты вчера так и не рассказала не рассказала, что с люсиной пайкой подоляк учудил.
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19.01.2022 14:46 Відповісти
Що тобі недолуге не так? Скажи що Нофикоф не кацапський адвокат?
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19.01.2022 14:52 Відповісти
конечно не так. он адвокат с украинской лицензией адвоката
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20.01.2022 02:13 Відповісти
интересно, сколько они за час берут? так чисто интересно, без политокраски
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19.01.2022 14:46 Відповісти
Тебе не потянуть ,возьми бесплатного
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19.01.2022 15:32 Відповісти
тАК КУПИТЕ! пЕТЕ ЧТО ДЕНЕНГ ЖАЛКО? нА АДВОКАТОВ СКОЛЬКО ТРАТИТ...а ТУТ ВСЯ СТРАНА ЕЩЕ РАЗ УБЕДИТСЯ В уБЛЮДОЧНОСТИ зЕ-ДеРЬМАКА!
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19.01.2022 14:46 Відповісти
продайте её в квартал 95 или в дизель шоу , они с этой записью смогут года три по стране гастролировать и тексты писать не надо
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19.01.2022 14:47 Відповісти
ботва сажала пороха, сажала, а теперь воет в каментах про все подряд, но не про посадку)
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19.01.2022 14:48 Відповісти
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19.01.2022 15:06 Відповісти
Вашому пісюаністів його орган навіть віагра не підніме
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19.01.2022 14:49 Відповісти
Брат Ермака работает под позывным "Аватар"?)
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19.01.2022 14:49 Відповісти
П.А. Порошенко - "Настав час захлопнуть кришку піаніно"
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19.01.2022 14:51 Відповісти
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19.01.2022 15:03 Відповісти
Так зебилы привыкли жить от селфи до селфи, чего тут странного.
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19.01.2022 15:04 Відповісти
Избранные пытались заработать хотя бы пару шекелей, потому, что пара шекелей это всегда пара шекелей, но как и все "расеяне" будут кушать без соли то, чего нельзя называть
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19.01.2022 15:09 Відповісти


Ось чому барига наймає кацапських адвокатів !?
Що наших толкових не має!?
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19.01.2022 15:48 Відповісти
Если бы не был такой дурой, ты бы погуглил кто такой Новиков, и как он защищал интересы Порошенко в рашке, после чего ему там перекрыли адвокатскую практику.

Дальше он переехал в Украину и защитил здесь свою адвокатскую лицензию, и стал официальным украинским адвокатом.

Это тебе не Портнов с Татаровым
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19.01.2022 16:56 Відповісти
кацапський адвокат виглядае дивно на захисті патріоту
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19.01.2022 15:17 Відповісти
Ось чому барига наймає кацапських адвокатів !?
Що наших толкових не має!?
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19.01.2022 15:18 Відповісти
Дмитрику, йди ліпше на хрін. Йди, а то ще по морді дістанеш. Воно тобі треба?
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19.01.2022 15:27 Відповісти
коплекс неповноцінності -він буває і в деяких олігархів з України..

показово Порошенко замінив політтехнолога Гриніва відразу перед виборами на якогось вискочку-іноземця...
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19.01.2022 15:47 Відповісти
Це, їм, прийшло повідомлення від москалів (ФСБ)
Я так думаю, що це ярмак зі свого службового написав - підзаробити захотів зе всеодно піздець, а так хоч якась "копійка"
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19.01.2022 16:54 Відповісти
Мразей дешевок 🐀🐲👃🏻🎹🎬 😹😂
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19.01.2022 15:38 Відповісти
Сто пудов то Деркач
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19.01.2022 16:29 Відповісти
 
 