Адвокатам та нардепам "ЄС" невідомі пропонують купити запис нібито наради у Зеленського щодо суду у "справі Порошенка", - Новіков

Адвокатам Петра Порошенка та нардепам "ЄС" невідомі пропонують придбати запис нібито наради у Зеленського щодо судового розгляду "справи Порошенка".

Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Печерський суд Києва має оголосити рішення щодо міри запобіжного заходу Порошенку, прокуратура вимагає арешт і мільярд застави. Перша їхня спроба у понеділок зірвалася, суддя після 5 годин у нарадчій кімнаті вислав секретаря та оголосив відкладення на сьогодні. Нам цілком очевидно, що для наших опонентів з Офісу Президента це провал, їм було важливо отримати картинку "Порошенко у наручниках" одразу ж, у день його прильоту в Україну. Ніхто не сумнівається, що цього вони хочуть, і неможливість забезпечити результат для них неприємна демонстрація неповного контролю над ситуацією. А вони зараз не можуть дозволити собі виглядати неефективними у маніпулюванні судами, якщо вже наважилися робити це на очах у всіх. Сів на цей велосипед – їдеш уперед чи падаєш із нього", - зазначив адвокат.

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"Тим часом мені в телеграм, а також Ігорю Голованю та Ірині Геращенко сьогодні вночі прийшли однакові пропозиції купити запис нібито наради у Зеленського. Не знаю, на що вони розраховували. Швидше за все це пранк, можливо наївна спроба заробити грошей. Їхня проблема в тому, що навіть якщо такий запис існує і він справжній, він нам не дуже потрібний. І без нього абсолютно зрозуміло, що відбувається. Все, що ми хотіли сказати, ми сказали в суді. Документи зі справи опубліковані, кожен може прочитати їх сам, жодного місця для секретів", - додав Новіков.

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.