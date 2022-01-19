Жодного рішення про Україну без України не буде, - Зеленський після перемовин із Блінкеном

Президент України Володимир Зеленський та державний секретар США Ентоні Блінкен завершили перемовини в Києві.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершили переговори із Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, жодного рішення про Україну без України не буде", - написав Зеленський.