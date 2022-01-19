Жодного рішення про Україну без України не буде, - Зеленський після перемовин із Блінкеном
Президент України Володимир Зеленський та державний секретар США Ентоні Блінкен завершили перемовини в Києві.
Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Завершили переговори із Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, жодного рішення про Україну без України не буде", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+17 Sasha Ponchik
показати весь коментар19.01.2022 14:53
+11 oleg1966
показати весь коментар19.01.2022 15:05
+9 Oljik
показати весь коментар19.01.2022 14:49
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Погляд Блінкена: серйозний, йому не до жартів, а сам думає "Tired of this idiot. He has 100,000 Russian soldiers at the border, guns, tanks and self-propelled guns, and he is still laughing".
Непоправна шкода це означає ,що РФ вже не відновиться ніколи ,а розпадеться.Це переламний момент у сприйнятті РФ Західним світом!