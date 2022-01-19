УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11965 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 647 28

Жодного рішення про Україну без України не буде, - Зеленський після перемовин із Блінкеном

Жодного рішення про Україну без України не буде, - Зеленський після перемовин із Блінкеном

Президент України Володимир Зеленський та державний секретар США Ентоні Блінкен завершили перемовини в Києві.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершили переговори із Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, жодного рішення про Україну без України не буде", - написав Зеленський. 

Жодного рішення про Україну без України не буде, - Зеленський після перемовин із Блінкеном 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) США (23065) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
П.А. Порошенко - "Настав час захлопнуть кришку піаніно"
показати весь коментар
19.01.2022 14:53
+11
показати весь коментар
19.01.2022 15:05
+9
Блінкен: Вова, ти головне припини вживати наркотики.))
показати весь коментар
19.01.2022 14:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
получил кизды наркоша по полной от Блинкена....
показати весь коментар
19.01.2022 14:48 Відповісти
Вилізло падло зелене
показати весь коментар
19.01.2022 14:48 Відповісти
а Зеленський - ЦЕ НЕ УКРАЇНА
показати весь коментар
19.01.2022 14:49 Відповісти
звичайно що ні, одні під@раси порохові це Україна
показати весь коментар
19.01.2022 15:20 Відповісти
зеленьский цэ бум-бум-бум
показати весь коментар
19.01.2022 19:43 Відповісти
Балаган закінчився зеля всрався.
показати весь коментар
19.01.2022 14:49 Відповісти
повитирайся
показати весь коментар
19.01.2022 15:20 Відповісти
Блінкен: Вова, ти головне припини вживати наркотики.))
показати весь коментар
19.01.2022 14:49 Відповісти
В Україні є адекватні люди, дипломати . Клімкін очевидно фахівець, і патріот, і ще Зе потрібно тупо слухати таки людей, що його не поважають таких як Забужко, Щербак, Порошенко, (парости Господи)
показати весь коментар
19.01.2022 14:51 Відповісти
П.А. Порошенко - "Настав час захлопнуть кришку піаніно"
показати весь коментар
19.01.2022 14:53 Відповісти
И ни одного решения по Порошенко без Америки...
показати весь коментар
19.01.2022 14:54 Відповісти
Что, бот, достали вас американцы? Это только начало. Руки у вас коротки Украину продавать!
показати весь коментар
19.01.2022 16:23 Відповісти
заколебали эти эмиссары достали галабаротьку некогда отдохнуть как следует вот и Эрдоганушка на подлете !
показати весь коментар
19.01.2022 14:54 Відповісти
Пусть встаёт в очередь. Там наверное и другие сенаторы хотят приехать и посмотреть на что регулярно выделяется бабло американских налогоплательщиков.
показати весь коментар
19.01.2022 15:49 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2022 15:05 Відповісти
100% про недогетьмана
показати весь коментар
19.01.2022 15:21 Відповісти
а без тебя?
показати весь коментар
19.01.2022 15:06 Відповісти
А треба по-вовчому. Вовк, коли попадає в капкан, відгризає собі ногу.
показати весь коментар
19.01.2022 15:18 Відповісти
Ахахаха))))обосратая мелкая жаба ,а не президент...
показати весь коментар
19.01.2022 15:07 Відповісти
наркомана откачали? Зря.
показати весь коментар
19.01.2022 15:10 Відповісти
Погляд зелоха: цуценяча усмішка, гиги, "драсьтє дядя Блинкєн".

Погляд Блінкена: серйозний, йому не до жартів, а сам думає "Tired of this idiot. He has 100,000 Russian soldiers at the border, guns, tanks and self-propelled guns, and he is still laughing".
показати весь коментар
19.01.2022 15:57 Відповісти
"Якщо Росія вибере шлях подальшої агресії проти України, США разом із союзниками та партнерами завдадуть непоправної шкоди економіці Росії", - наголосив Блінкен.
Непоправна шкода це означає ,що РФ вже не відновиться ніколи ,а розпадеться.Це переламний момент у сприйнятті РФ Західним світом!
показати весь коментар
19.01.2022 16:38 Відповісти
"Розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трошки глибше про свою державу..." Жах. Що за недолугий набір слів ні про що. Цікаво, як це переклали п. Блінкену.
показати весь коментар
19.01.2022 18:03 Відповісти
І що ви знаєте про свою державу, чого не знають західні розвідки? Ви навіть не знали, за кого голосували, ще й досі люди питають: "А що, він і правда єврей?"
показати весь коментар
19.01.2022 18:57 Відповісти
А тепер уявіть що Зеленський раптом зник ,а ось той хто буде виконувати його обов'язки..
показати весь коментар
19.01.2022 18:49 Відповісти
 
 