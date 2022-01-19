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Новини Санкції проти Росії
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ЄС може запровадити масштабні санкції проти РФ у разі погіршення ситуації з агресією проти України, - фон дер Ляєн

ЄС може запровадити масштабні санкції проти РФ у разі погіршення ситуації з агресією проти України, - фон дер Ляєн

Євросоюз запровадить масштабні санкції проти Росії, якщо ситуація з агресією проти України погіршиться.

Про це у Twitter повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо діалог з Росією, але не підтримуємо спроби розділити Європу на сфери впливу.

Ми підтверджуємо нашу солідарність з Україною.

Якщо ситуація погіршиться, ми запровадимо масштабні санкції, узгоджені з партнерами", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Столтенберг та фон дер Ляєн обговорили ситуацію довкола України

Автор: 

Єврокомісія (2166) росія (65394) санкції (11885) Євросоюз (13460) фон дер Ляєн Урсула (778)


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Топ коментарі
+3
Зверніт увагу не "запровадить" а "може запровадити"
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19.01.2022 15:16
+2
кацапня на форуме делает вид ,шо хихикает над возможностью введения санкций .но как то неуверенно,с кислой рожей
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19.01.2022 15:23
+2
Россия уже напала и уже оккупировала 1 млн.км2 территории Украины.Убила 15000 украинцев.Продолжает угрожать широкомасштабным продолжением войны.Врет постоянно и ведет гибридную войну со всем миром.Этого всего мало?
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19.01.2022 15:34
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Зверніт увагу не "запровадить" а "може запровадити"
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19.01.2022 15:16 Відповісти
_В заголовке - в прямой речи "введём санкции". Хотя, объективно, никаких оснований верить им на слово нет, разумеется.
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19.01.2022 15:21 Відповісти
Так что да, могут. А могут и не.
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19.01.2022 15:26 Відповісти
А я звернув увагу: "не в випадку агресії", як було раніше, а "якщо ситуація погіршиться"...
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19.01.2022 15:28 Відповісти
Немецкий обком эрэфии-лидер евросоюза,поэтому такие заявления.Руководство расии и германии-адинарод
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19.01.2022 15:37 Відповісти
... we will come with massive sanctions ...

Т.е. она сказала "введем", а не "может введем". Но Цензор правильно написал в заголовке, т.к. речь о будущем, а оно всегда не определенно.
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19.01.2022 15:31 Відповісти
Это будет зависеть от температуры воздуха и цены на газ для Германии.
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19.01.2022 16:03 Відповісти
так, може заборонити в'їзд генералам, та заблокує продаж айфонів. але то не точно.
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19.01.2022 15:19 Відповісти
Официально. А вот реально через крымское отделение фирмы "Сименс" возможны варианты.
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19.01.2022 16:04 Відповісти
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19.01.2022 15:19 Відповісти
Бла-бла-бла то-либо понятное, тривиальное, очевидное; что-то пустое, бессмысленное
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19.01.2022 15:20 Відповісти
кацапня на форуме делает вид ,шо хихикает над возможностью введения санкций .но как то неуверенно,с кислой рожей
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19.01.2022 15:23 Відповісти
тре вміти читати між рядками.
"...ми запровадимо масштабні санкції, узгоджені з ПАРТНЕРАМИ..."
А партнери в нас хто? Думаю очевидно
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19.01.2022 15:25 Відповісти
Це все вже було , поки вас не почнуть пиз..ти ви навіть рятуйте не почнете волати , аби тільки грошенята капали .
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19.01.2022 15:25 Відповісти
Это какие? Разрешите англичанам над Германией летать? Оце потужно.
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19.01.2022 15:29 Відповісти
Россия уже напала и уже оккупировала 1 млн.км2 территории Украины.Убила 15000 украинцев.Продолжает угрожать широкомасштабным продолжением войны.Врет постоянно и ведет гибридную войну со всем миром.Этого всего мало?
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19.01.2022 15:34 Відповісти
Прищуренно русский мир.
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19.01.2022 15:36 Відповісти
 
 