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ЄС може запровадити масштабні санкції проти РФ у разі погіршення ситуації з агресією проти України, - фон дер Ляєн
Євросоюз запровадить масштабні санкції проти Росії, якщо ситуація з агресією проти України погіршиться.
Про це у Twitter повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.
"Ми підтримуємо діалог з Росією, але не підтримуємо спроби розділити Європу на сфери впливу.
Ми підтверджуємо нашу солідарність з Україною.
Якщо ситуація погіршиться, ми запровадимо масштабні санкції, узгоджені з партнерами", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Vitia Ma
показати весь коментар19.01.2022 15:16
+2 Гыг с Вами
показати весь коментар19.01.2022 15:23
+2 Trick
показати весь коментар19.01.2022 15:34
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Т.е. она сказала "введем", а не "может введем". Но Цензор правильно написал в заголовке, т.к. речь о будущем, а оно всегда не определенно.
"...ми запровадимо масштабні санкції, узгоджені з ПАРТНЕРАМИ..."
А партнери в нас хто? Думаю очевидно