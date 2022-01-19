ЄС може запровадити масштабні санкції проти РФ у разі погіршення ситуації з агресією проти України, - фон дер Ляєн

Євросоюз запровадить масштабні санкції проти Росії, якщо ситуація з агресією проти України погіршиться.

Про це у Twitter повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо діалог з Росією, але не підтримуємо спроби розділити Європу на сфери впливу.

Ми підтверджуємо нашу солідарність з Україною.

Якщо ситуація погіршиться, ми запровадимо масштабні санкції, узгоджені з партнерами", - йдеться в повідомленні.

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