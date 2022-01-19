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Делегація ЄС в Україні уважно стежитиме за справами проти Порошенка, - Маасікас

Делегація ЄС в Україні уважно стежитиме за справами проти Порошенка, - Маасікас

Делегація ЄС в Україні продовжуватиме уважно стежити за перебігом розгляду справи проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це у Twitter повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.

"Колишнього президента Порошенка не було заарештовано, і сьогодні Печерський суд у Києві не виніс постанови про його домашній арешт. Делегація ЄС в Україні продовжуватиме уважно стежити за перебігом розгляду", - йдеться в повідомленні.

19 січня Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адвокатам та нардепам "ЄС" невідомі пропонують купити запис нібито наради у Зеленського щодо суду у "справі Порошенка", - Новіков

Автор: 

Порошенко Петро (15181) Євросоюз (13460) Матті Маасікас (134)


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Топ коментарі
+16
галабаротька в бешенстве !
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19.01.2022 15:29
+14
Оно в прострации. Бабушка в бешенстве.
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19.01.2022 15:31
+7
Холобородьку по бубенчиках надавали и опустили как лоха, а как дышал, как дышал...херой солнцеликий борец с лягархами и повелитель инфляции на сейшелах....
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19.01.2022 15:34
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галабаротька в бешенстве !
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19.01.2022 15:29 Відповісти
Оно в прострации. Бабушка в бешенстве.
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19.01.2022 15:31 Відповісти
Оно в отчаянії! Або вже у Нірвані. 😊 Мета сьогоднішніх подій - не захист Порошенка, а доведення до свідомості Зєлєнского, якщо це можливоіособлив до свідомості так званих правоохоронних органів і силовиків, що Зєлєнскій не вічний і буде таки нести відповідальність за дії, які не стикуються з правом і Конституцією. І від того, чи будуть ці державні органи потакати Зєлєнскому у щавідомо злочинних діях, залежатиме їхнє майбутнє, яке може бути проведене у не надто приємних для життя місцях. І головне - потрібно розуміти, що у випадку другого пришестя Порошенка д влади це вже буде зовсім інший, злий і безжальний д ворогів Порошенко. І помста, така солодка у його діях буде присутня. Бо він - лише людина, а його вороги дають для й цього підстави. І головне - ця помста буде не лише праведної, але й законною, бо надто вже пощнущалися над законом зелені можновладці.
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19.01.2022 16:35 Відповісти
Это да. Но скорее в прострации...
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19.01.2022 15:30 Відповісти
Ті первій успел...
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19.01.2022 15:32 Відповісти
В нирване 👃🏻🎹🤢🤡🐲членограй
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19.01.2022 15:39 Відповісти
Холобородьку по бубенчиках надавали и опустили как лоха, а как дышал, как дышал...херой солнцеликий борец с лягархами и повелитель инфляции на сейшелах....
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19.01.2022 15:34 Відповісти




Меч Арея



Я піанєр Но абєєєєщаю на втарой срок стать камсамольцем

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19.01.2022 15:34 Відповісти
Пора захлопнуть крышку рояля - П.Порошенко
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19.01.2022 15:36 Відповісти
Порношут посмешище -позорище
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19.01.2022 15:41 Відповісти
Alexey Alexx Зелошарик, ты где? Тут тебе опять привет, про то как про Пороха все забыли))))
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19.01.2022 15:41 Відповісти
кто б сомневался. Блинкен тоже самое скажет главе МЗС.
не принято на западе политиков избирательно гнобить.
Расследуйте вагнергейт, и тогда можем посмотреть
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19.01.2022 15:47 Відповісти
 
 