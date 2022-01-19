Делегація ЄС в Україні уважно стежитиме за справами проти Порошенка, - Маасікас
Делегація ЄС в Україні продовжуватиме уважно стежити за перебігом розгляду справи проти п'ятого президента Петра Порошенка.
Про це у Twitter повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.
"Колишнього президента Порошенка не було заарештовано, і сьогодні Печерський суд у Києві не виніс постанови про його домашній арешт. Делегація ЄС в Україні продовжуватиме уважно стежити за перебігом розгляду", - йдеться в повідомленні.
19 січня Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.
6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.
Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.
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Меч Арея
Я піанєр Но абєєєєщаю на втарой срок стать камсамольцем
не принято на западе политиков избирательно гнобить.
Расследуйте вагнергейт, и тогда можем посмотреть