Делегація ЄС в Україні уважно стежитиме за справами проти Порошенка, - Маасікас

Делегація ЄС в Україні продовжуватиме уважно стежити за перебігом розгляду справи проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це у Twitter повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.

"Колишнього президента Порошенка не було заарештовано, і сьогодні Печерський суд у Києві не виніс постанови про його домашній арешт. Делегація ЄС в Україні продовжуватиме уважно стежити за перебігом розгляду", - йдеться в повідомленні.

19 січня Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

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