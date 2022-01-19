Заяви США щодо вторгнення РФ до України - це "набір фантазій та страшилок", - МЗС Білорусі
Прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз заявив, що побоювання про можливу загрозу з території республіки для України та розміщення ядерних сил РФ, що прозвучали з боку держдепу США, є набором фантазій і страшилок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Дивовижний набір фантазій та страшилок. До того ж зроблено цілком навмисно, навіть анонімна форма подачі свідчить про це. Досить точно, хоч і вельми дипломатично, російські колеги охрестили такі речі дезінформацією", - сказав Глаз.
За його словами, "американська сторона на системній основі останніми тижнями різними способами вкидає брехню в інформаційний простір".
Раніше повідомлялось, що у Держдепі США занепокоєні можливістю розміщення російської ядерної зброї у Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні минулого року.
Джерело:
и Заяви США щодо вторгнення РФ до України - це "набір фантазій та страшилок", - МЗС Білорусі Джерело:
арахамия с утра получил методичку из Белорусии, от самого лукашенки.. через слугу урода - шевченко))
Серьезное оборонительное оружие это залог безопасности.
Вон как рашкованы ноют из-за нескольки самолетов с ПТРК, а предоставление ПРО, ЗРК, Бредли и подобного вооружения, поставит точку на попытках рахи, хоть как-то запугивать
Видать вазелин кончился)))
як він не дозуміє що бацька, це ********
якісний доїльний апарат.
Угу. А на наших границах Большой театр балетную труппу в пачках развернул. "Лебедионое озеро" исполнять собрались.
А это что
И такое там каждый выпердыш этого черта !!
а тепер вже "ніхто не собираеться..."
Знаєм ми вас куbв.
Білорусь готова розмістити ядерну зброю при загрозі з боку НАТО. Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Володимир Макей в інтерв'ю телеканалу RT Arabic, цитує в суботу, 18 грудня, білоруське державне інформагентство "БелТА".
"Ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння - це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - зазначив Макей. Крім того, за його словами, начебто зростає "чисельність військовослужбовців США та НАТО, які перебувають на території України". При цьому він не уточнив, про яких військових і які їхні потенційні дії йдеться.
На початку грудня із пропозицією Росії розмістити свою ядерну зброю в Білорусі виступив правитель країни Олександр Лукашенко. Тоді глава МЗС РФ Сергій Лавров зазначив, що це можна розцінювати як застереження Заходу.
Водночас заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявляв, що в Москві почули і взяли до уваги сигнал від Лукашенка щодо можливого розміщення російської ядерної зброї на території республіки.