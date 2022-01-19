Заяви США щодо вторгнення РФ до України - це "набір фантазій та страшилок", - МЗС Білорусі

Прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз заявив, що побоювання про можливу загрозу з території республіки для України та розміщення ядерних сил РФ, що прозвучали з боку держдепу США, є набором фантазій і страшилок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Дивовижний набір фантазій та страшилок. До того ж зроблено цілком навмисно, навіть анонімна форма подачі свідчить про це. Досить точно, хоч і вельми дипломатично, російські колеги охрестили такі речі дезінформацією", - сказав Глаз.

За його словами, "американська сторона на системній основі останніми тижнями різними способами вкидає брехню в інформаційний простір".

Раніше повідомлялось, що у Держдепі США занепокоєні можливістю розміщення російської ядерної зброї у Білорусі.

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