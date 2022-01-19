Столтенберг: "Поговорив із президентом Зеленським, щоб висловити рішучу підтримку України з боку НАТО"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Він висловив рішучу підтримку Україні на тлі російської загрози.

Про це Столтенберг повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив із президентом Зеленським, щоб висловити рішучу підтримку України з боку НАТО перед російською загрозою. Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс за ключовими принципами", - написав генсек НАТО.

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