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Столтенберг: "Поговорив із президентом Зеленським, щоб висловити рішучу підтримку України з боку НАТО"

Столтенберг:

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Він висловив рішучу підтримку Україні на тлі російської загрози.

Про це Столтенберг повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив із президентом Зеленським, щоб висловити рішучу підтримку України з боку НАТО перед російською загрозою. Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс за ключовими принципами", - написав генсек НАТО.

Читайте: Жодного рішення про Україну без України не буде, - Зеленський після перемовин із Блінкеном

Spoke to President @ZelenskyyUa to express #NATO’s strong support to #Ukraine in face of #Russia threat. Allies call on Russia to de-escalate immediately. We’re ready to engage in further dialogue w/Russia but won’t compromise on key principles.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 19, 2022

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) НАТО (6463) росія (65394) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+10
дурно стратив час..
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19.01.2022 15:59
+10
и подумал зе, все чего-то о меня хотят.
а я никому ничего не должен.
ну нафига мне все это.
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19.01.2022 16:00
+9
Склалось таке враження, що пан Столтенберг більше переживає за Україну чим пан Зеленько !!
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19.01.2022 16:08
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дурно стратив час..
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19.01.2022 15:59 Відповісти
це раз..
і дурня налякав - це два!
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19.01.2022 16:18 Відповісти
такы надыбав позитив...
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19.01.2022 16:21 Відповісти
и подумал зе, все чего-то о меня хотят.
а я никому ничего не должен.
ну нафига мне все это.
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19.01.2022 16:00 Відповісти
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19.01.2022 16:01 Відповісти
Цензор,поміняй заголовок! Підтримку УкраїнІ!! Кому? Чому?А не УкраїнИ!!!
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19.01.2022 16:05 Відповісти
все там правильно.
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19.01.2022 16:12 Відповісти
Скорее всего плохо сработал автоперевод. Не цепляйя, а смотри в сердцевину статьи. Мы в комментариях еще хуже допускаем ошибки и все это понимают, не обращают внимания
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19.01.2022 16:25 Відповісти
Склалось таке враження, що пан Столтенберг більше переживає за Україну чим пан Зеленько !!
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19.01.2022 16:08 Відповісти
це не враження - так воно і є...
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19.01.2022 16:20 Відповісти
Столтенберг... вы поддержку оказывайте! А не выражайте.
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19.01.2022 16:15 Відповісти
Германия блокирует. поэтому NATO только "выражает". а GB, Canada, USA и страны Балтии - помогают.
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19.01.2022 16:34 Відповісти
Так зекрысе все ,как об стенку горох -оно реально вам ,за нападение кацапов,не верит...этому наркоману дерьмак сказал,что никто не нападет (не шутка)
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19.01.2022 16:18 Відповісти
и ара-хамия тяфкает то же (прямо совпадение на совпадении) - боятся дитятко пучеглазо-гундосное налякать...
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19.01.2022 16:21 Відповісти
у вас слишком большие требования к умственноотсталым..
ну,блеать,просто неподъёмные..
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19.01.2022 16:28 Відповісти
Якщо за Порохоа EU та USA, а за Зєєєлєю аж раптом Іцик Клопомойський, то будь кому при тверезому розумі та твердій памяті має бути зрозуміло, хто має бути Президентом України!
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19.01.2022 16:22 Відповісти
Решительными поддержками, глубокими озабоченностями, твёрдыми заверениями и прочей подобной лабудой от Столтенберга и прочих руководителей стран-членов НАТО Украина как кольями подпирается.
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19.01.2022 16:28 Відповісти
Этот Столтенберг как генератор случайных фраз из пары дюжин слов.
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19.01.2022 16:33 Відповісти
контрамарку на лігу смєха всучив чи юзіку **********
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19.01.2022 17:18 Відповісти
Про що з Зеленським можна розмовляти. Зараз. У нього дума думає. Як посадити Порошенко у .... глухий кут.
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19.01.2022 17:55 Відповісти
Шановний Єнс, Ви не з тим президентом розмовляли...
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19.01.2022 18:54 Відповісти
Знайшов з ким говорити...
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19.01.2022 20:07 Відповісти
 
 