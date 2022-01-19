Столтенберг: "Поговорив із президентом Зеленським, щоб висловити рішучу підтримку України з боку НАТО"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Він висловив рішучу підтримку Україні на тлі російської загрози.
Про це Столтенберг повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Поговорив із президентом Зеленським, щоб висловити рішучу підтримку України з боку НАТО перед російською загрозою. Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс за ключовими принципами", - написав генсек НАТО.
Spoke to President @ZelenskyyUa to express #NATO’s strong support to #Ukraine in face of #Russia threat. Allies call on Russia to de-escalate immediately. We’re ready to engage in further dialogue w/Russia but won’t compromise on key principles.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 19, 2022
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і дурня налякав - це два!
а я никому ничего не должен.
ну нафига мне все это.
ну,блеать,просто неподъёмные..