У обвинувачення є всі підстави для апеляційного оскарження запобіжного заходу Порошенку, - ДБР

Держбюро розслідувань зазначає, що в ухвалі щодо обрання запобіжного заходу слідчим суддею констатовано законність та обґрунтованість підозри п'ятому президенту Петру Порошенку в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу п'ятому Президенту України є таким, що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження", - зазначили в Бюро.

ДБР нагадало, що на п'ятого президента судом покладено обов’язки:



- прибуття за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися з міста Києва ти Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Зазначимо, згідно з рішенням суду, Порошенко повинен здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, з'являтися на виклик слідчого, прокурора або суду. Термін дії зобов’язань до 19 березня 2022 року.

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19 січня Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою застави в сумі 1 млрд грн.

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