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Новини
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У обвинувачення є всі підстави для апеляційного оскарження запобіжного заходу Порошенку, - ДБР

У обвинувачення є всі підстави для апеляційного оскарження запобіжного заходу Порошенку, - ДБР

Держбюро розслідувань зазначає, що в ухвалі щодо обрання запобіжного заходу слідчим суддею констатовано законність та обґрунтованість підозри п'ятому президенту Петру Порошенку в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу п'ятому Президенту України є таким, що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження", - зазначили в Бюро.

ДБР нагадало, що на п'ятого президента судом покладено обов’язки:

- прибуття за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися з міста Києва ти Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Зазначимо, згідно з рішенням суду, Порошенко повинен здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, з'являтися на виклик слідчого, прокурора або суду. Термін дії зобов’язань  до 19 березня 2022 року.

Дивіться: "Зараз час прихлопнути кришку піаніно", - Порошенко пожартував над Зеленським після виходу із суду. ВIДЕО

19 січня Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою  застави в сумі 1 млрд грн.

Також читайте: Прихильники Порошенка прийшли з-під Печерського суду до Офісу Президента. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Порошенко Петро (15181) ДБР (3509)


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Топ коментарі
+48
Зешобле мало об0сраться... нужно еще и фигурно растереть по всей своей тупой морде Патаму шта по приколу...
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19.01.2022 16:40
+44
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19.01.2022 16:42
+36
"мы будем прикрываться женщинами и детьми"(с) зеленский, после чего начал свозить детей под ОП, чтобы спрятаться от Порошенко..
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19.01.2022 16:58
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Зешобле мало об0сраться... нужно еще и фигурно растереть по всей своей тупой морде Патаму шта по приколу...
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19.01.2022 16:40 Відповісти
"мы будем прикрываться женщинами и детьми"(с) зеленский, после чего начал свозить детей под ОП, чтобы спрятаться от Порошенко..
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19.01.2022 16:58 Відповісти
Хтось звик жити в будинку, а комусь і хлів до вподоби.
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19.01.2022 21:41 Відповісти
Я з розумінням ставлюся до людей.
Тому не маю нічого проти вашого вибору.
І корови нагодовані, і свині поряд.
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19.01.2022 22:23 Відповісти
Ну чогось дитячий майданчик перед приміщенням ОПи вас не турбує.
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19.01.2022 20:40 Відповісти
нет.
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19.01.2022 20:44 Відповісти
ПыСы... детский городок, который работал с новогодних праздников.

Там оказалось немало детей, и основная масса митингующих сгрудились у входных ворот - подальше от ребят.

Но некоторые, особенно ярые фанаты П*******о стали напротив праздничных инсталляций с играющими детьми и стали кричать "Зелю геть!"
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19.01.2022 21:28 Відповісти
З якого дитячого санаторію в той день дітей звезли до майданчика?
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20.01.2022 16:26 Відповісти
стати, это что же - бенядиктовой и ее 4м замам СНОВА придется на сутки уходить "на больничку" - лишь бы не подписывать подозрение Порошенко?

не, ну нашли козла о(т)пущения по фамилии "симоненко".. оно явно из самых тупых в ГПУ, или самых "на крючке"..
Но какая "трагедия": два раза бенядиктова и 4 зама одновременно "резко открыли шлюзы заболели" на сутки - лишь бы не подписывать себе приговор подозрение пороху
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19.01.2022 17:07 Відповісти
прийдеться нову підозру по нових статтях, а апеляшку, то вже ті самі козли опущєнія
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19.01.2022 18:40 Відповісти
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19.01.2022 16:42 Відповісти
Уйло: Женщины и дети - впереди. Мы будем стоять сзади
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19.01.2022 16:50 Відповісти
и вся шобла зебілов, еще 4 дня назад оравшая "не вернется, сбежал!" - попряталась..
Зато зелох учится у фуйла кремлевсого, прятаться за спинами детей - от того, кого БОИТСЯ...

кстати. что-то ни тимошенчихи, ни смешко или гриценко - не было на митинге против зеЛоха.. ссуться тоже))
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19.01.2022 16:56 Відповісти
Тягнибок тоже кремлевская шестерка,отожрал **** харю и ещё что-то варнякает на 24 Украина.
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19.01.2022 17:59 Відповісти
Та він з тих опзшних аналіВ не вилазить
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19.01.2022 20:43 Відповісти
Ну, детишкам не лишне послушать хит "Вова пестує до Ростова".

Нехай вчаться.
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19.01.2022 17:19 Відповісти
охвіс пребЗдЕдента...
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19.01.2022 17:24 Відповісти
Прокуратура та ДБР Зеленського діють синхронно з Путіним. Вони ввійдуть в історію України як колаборанти.
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19.01.2022 16:42 Відповісти
Абсолютно не согласен.
Они войдут в историю, как агентура ФСБ РФ занимающая высшие государственные должности, которые благодаря тупорылым гражданам Украины захватили власть во время войны РФ с Украиной
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19.01.2022 18:48 Відповісти
Хай тренуються оскаржувати, їм самим це скоро стане у нагоді..
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19.01.2022 16:43 Відповісти
не факт, не факт, трупи нічого не оскаржують, їм пофіг.
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19.01.2022 18:42 Відповісти
ДБР-нікчеми іже ламали двері музею з картинами Порошенка, репетуючи про "підстави" для їхнього арешту.
І що далі? Пшик.
Як і в десятках інших справ проти Порошенка.
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19.01.2022 16:43 Відповісти
пшик, зато булькає гарно на з/п картку
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19.01.2022 18:43 Відповісти
Брат Назиф@hay_girls1



Боже, виліз з ополонки, зайшов у нет і побачив новину про запобіжний. Мій сміх почули навіть білки в лісі.
Вчора одному товаришу пояснював, що при такій кваліфікації шанс особистого зобов'язання - 1/1000000.
А тут такий харчок від судді прямо в лице офісу президента.
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19.01.2022 18:59 Відповісти
Цей суддя, мабуть, просто має клепку у голові та пам"ятає долю судді Кірєєва, який запроторив Юлю за грати.
Ну й розуміє, що ця влада скоро закінчиться, а йому краще на Печерську працювати, а не переховуватись в Росії, як Кірєєву.
Ось і все.
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19.01.2022 19:11 Відповісти
Кірєєв ніби в московії в адвокати подався 😁😁😁
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19.01.2022 20:45 Відповісти
коломИйський_портнов мабуть пообіцяли "затаскать по судам". От і виконують за допомогою xоxLoбидла на посадах
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19.01.2022 20:26 Відповісти
Мазохісти, бл...
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19.01.2022 16:43 Відповісти
"Дырку ты от бублика получишь,а не Шарапова!" (с)
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19.01.2022 16:43 Відповісти
Супер !
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19.01.2022 17:58 Відповісти
Не у вас методов против Кости Сапрыкина...

Карманники рулят
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19.01.2022 18:18 Відповісти
Кино все таки будет многосерийным)))
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19.01.2022 16:44 Відповісти
С ожидаемым концом )зекрысам уже ничего не светит...
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19.01.2022 17:09 Відповісти
якій краіні вони присягали на вірність але лумаю що не украіні
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19.01.2022 16:44 Відповісти
а назву країни, що впадло нармально написати?
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19.01.2022 18:44 Відповісти
Як ,такий злодій і не тюрмі,тут в обидві ноздрі прийдеться прийнять!
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19.01.2022 16:44 Відповісти
і по вєнах двінуть
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19.01.2022 18:45 Відповісти
ЗЕбараны ни как не уймутся, им оказалось мало. Хотят ещё раз обосраться.
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19.01.2022 16:44 Відповісти
ЗЄ,бєня,хуйло бояться активності Порошенка за кордоном.тому що це зброя,нові санкції *****.а бєня хоче від ***** 100млрд, і щобЗЄ здав Україну *****.
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19.01.2022 16:47 Відповісти
А в 14 году Петя просил Беню помочь..и Беня помог..
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19.01.2022 17:01 Відповісти
Помог,устроив Иловайск...
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19.01.2022 17:08 Відповісти
а атака на Іловайськ була таким же фейком від бені, як і згаданий тобою фейк від диркача
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19.01.2022 18:21 Відповісти
бєна обісрався і обісцявся, а не допоміг, а потім як мародер, ще й намагалось собі щось урвати
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19.01.2022 18:47 Відповісти
Завили шакали!
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19.01.2022 16:48 Відповісти
Да успокойтесь. Зеленский добрый. Он просто помиловал Петра Алексеевича. Но если продолжит чудить, то возьмутся за него снова.
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19.01.2022 16:50 Відповісти
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19.01.2022 16:52 Відповісти
с завтрашнего дня в Украине вводится запрет на продажу пианининов и роялёв с крышками. все владельцы инструментов обязанны до утра демонтировать крышки со своих инструментов.
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19.01.2022 16:58 Відповісти
Перестаньте вживати наркотики, бо ваші дії неадекватні!(С)
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19.01.2022 17:07 Відповісти
Эту ссаную контору разгонят как только будет нормальный президент, и как минимум половина этих клоунов должна отправиться в места не столь отдаленные.
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19.01.2022 16:59 Відповісти
Суд відпустив Порошенка під особисте забов"язання стати сьомим Президентом України.
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19.01.2022 17:03 Відповісти
під особисте забов"язання посадити зеленського.
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19.01.2022 22:24 Відповісти
ПрезЕдент України- Бєня Коломойський- явно загрався і наривається.
А Вовік... Вовік просто дурник.
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19.01.2022 17:06 Відповісти
Да пофиг уже всем на ваши запоздалые вопли)теперь уже точно нихрена Пороху не сделают
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19.01.2022 17:07 Відповісти
Если так пойдет дальше Порошенко заставит комика плакать ,а комик хотел смеяться....
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19.01.2022 17:12 Відповісти
ротердам сколько раз оживляли, так и тут на сериал идут
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19.01.2022 17:12 Відповісти
Дурні, схаменіться!! До Ростову далеко…
Портнови та татарови будуть ховатися, а ви будете в очі Украінцям, що поряд живуть, дивитися!!

Свято наближається!!
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19.01.2022 17:14 Відповісти
ПОДВЕШЕННЫЕ ЗА ЯЙЦА НЕ МОГУТ СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА.
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19.01.2022 17:27 Відповісти
Да и говорить членораздельно не могут, уткнулось в бумажку, что-то тихо прошептало и с глаз долой.
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19.01.2022 17:31 Відповісти
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19.01.2022 17:23 Відповісти
Ну посмотрим кто раньше подаст апелляцию Обвинение или Защита с целью снять "констатирована законность и обоснованность подозрения пятому президенту Петру Порошенко в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях ". И скорее всего выиграет - защита, а там можно и дальше двигаться по судам вплоть до ЕСПЧ, где точно Зерро натянут на глобус.
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19.01.2022 17:27 Відповісти
Вопрос зачем? Чего им так неймется? В чем их мотивация. Вот странные ребята. Вместо сбора доказательств они рисуют таблички и занимаются пиаром в СМИ.
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19.01.2022 17:31 Відповісти
Шоу хабадников для лоховмалоросов.
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19.01.2022 17:32 Відповісти
Я хоть и противник смертной казни, но для зеленского и его подельников, стоит отменить мораторий.
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19.01.2022 17:46 Відповісти
Особенно "обоснованным" выглядит залог!
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19.01.2022 18:38 Відповісти
Таке ДБР треба розігнати, а коли влада змниться, то всіх фальсифікаторів треба звільнити і позбавити права працювати в органах юстиціі і правопордку. Всіх в асенізатори !
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19.01.2022 18:42 Відповісти
Коли посадять мертвечукового кореша приїду свічку поставити.
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19.01.2022 18:46 Відповісти
ідентифікуйте провокаторів поліцаів що 3аймались провокаціями біля суду і чому вони бе3 zетонів
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19.01.2022 19:09 Відповісти
незабаром. на великих екранах "Як обісратися двічі"
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19.01.2022 22:23 Відповісти
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20.01.2022 01:20 Відповісти
Юридичні особи ДБР, Генпрокуратури чи адміністрація Банковою не є сторонами судової справи проти Порошенко і займаються не достойною не припустимою для державних посадовців діяльністю.
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20.01.2022 05:05 Відповісти
 
 