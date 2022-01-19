У обвинувачення є всі підстави для апеляційного оскарження запобіжного заходу Порошенку, - ДБР
Держбюро розслідувань зазначає, що в ухвалі щодо обрання запобіжного заходу слідчим суддею констатовано законність та обґрунтованість підозри п'ятому президенту Петру Порошенку в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу п'ятому Президенту України є таким, що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження", - зазначили в Бюро.
ДБР нагадало, що на п'ятого президента судом покладено обов’язки:
- прибуття за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися з міста Києва ти Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Зазначимо, згідно з рішенням суду, Порошенко повинен здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, з'являтися на виклик слідчого, прокурора або суду. Термін дії зобов’язань до 19 березня 2022 року.
19 січня Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.
6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.
Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою застави в сумі 1 млрд грн.
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Тому не маю нічого проти вашого вибору.
І корови нагодовані, і свині поряд.
Там оказалось немало детей, и основная масса митингующих сгрудились у входных ворот - подальше от ребят.
Но некоторые, особенно ярые фанаты П*******о стали напротив праздничных инсталляций с играющими детьми и стали кричать "Зелю геть!"
не, ну нашли козла о(т)пущения по фамилии "симоненко".. оно явно из самых тупых в ГПУ, или самых "на крючке"..
Но какая "трагедия": два раза бенядиктова и 4 зама одновременно "
резко открыли шлюзызаболели" на сутки - лишь бы не подписывать себе приговорподозрение пороху
Зато зелох учится у фуйла кремлевсого, прятаться за спинами детей - от того, кого БОИТСЯ...
кстати. что-то ни тимошенчихи, ни смешко или гриценко - не было на митинге против зеЛоха.. ссуться тоже))
Нехай вчаться.
Они войдут в историю, как агентура ФСБ РФ занимающая высшие государственные должности, которые благодаря тупорылым гражданам Украины захватили власть во время войны РФ с Украиной
І що далі? Пшик.
Як і в десятках інших справ проти Порошенка.
Боже, виліз з ополонки, зайшов у нет і побачив новину про запобіжний. Мій сміх почули навіть білки в лісі.
Вчора одному товаришу пояснював, що при такій кваліфікації шанс особистого зобов'язання - 1/1000000.
А тут такий харчок від судді прямо в лице офісу президента.
Ну й розуміє, що ця влада скоро закінчиться, а йому краще на Печерську працювати, а не переховуватись в Росії, як Кірєєву.
Ось і все.
Карманники рулят
А Вовік... Вовік просто дурник.
Портнови та татарови будуть ховатися, а ви будете в очі Украінцям, що поряд живуть, дивитися!!
Свято наближається!!