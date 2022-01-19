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Новини Війна
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Конфлікт буде завершено тоді, коли останній російський солдат покине окуповані території України, - Кулеба

Конфлікт буде завершено тоді, коли останній російський солдат покине окуповані території України, - Кулеба

Всі зусилля Заходу спрямовані на те, щоб змусити Росію рухатися дипломатичним шляхом у вирішенні конфлікту щодо України.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив сьогодні на спільній пресконференції із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі зусилля зараз спрямовані на те, щоб Росія рухалася дипломатичним шляхом. Єдине вирішення конфлікту - дипломатичне. Якщо Росія дійсно прагне до політичного врегулювання, вона повинна продовжити переговори. Цей конфлікт буде вирішений тоді, коли останній російський солдат покине Донбас, Крим і Севастополь", - заявив він.

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"США підтримують зусилля України, а також Франції та Німеччини в "нормандському форматі" для відновлення його функціонування на рівні лідерів", - додав Кулеба.

Автор: 

агресія (1194) армія рф (17538) росія (65394) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+10
або в нei ляжe.
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19.01.2022 16:44
+3
Ніхто на Заході не ставить за мету звільнення України від кацапських окупантів. Доти доки ********* має якесь ЯО різких рухів ніхто робити не буде. Час проведений *********ом під санкціями гарантує відставання в усіх сферах - від науки до військової та культурної. Санкції це як сифіліс. Нема потреби відрізати гнилий член. Достатньо сифілітику пострибати... От нехай кацапи стрибають доки не відвалиться...
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19.01.2022 16:55
+3
Мілко плаваєш, Кулеба. Цьому конфлікту 400 років. Війна кацапів проти України почалася не в 2014 році, і поки Імперія Зла є на карті світу, спокою нам не буде. Вчи історію, студент.
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19.01.2022 18:15
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19.01.2022 16:44 Відповісти
це бiльш бажаний варiант...
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19.01.2022 16:52 Відповісти
Згоден-усі лапатні смердючи свині повинні забратись геть з України.Нехай повертаються до свого свинарнику та смердять там...
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19.01.2022 16:45 Відповісти
Я б сказав,коли послідній кацап покине,а іначе це буде безкінечно!
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19.01.2022 16:49 Відповісти
РФ-цы такие борзые поскольку доллар за день пока что в три раза не подорожал ! И пока что открыты для них граници...
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19.01.2022 16:54 Відповісти
Ніхто на Заході не ставить за мету звільнення України від кацапських окупантів. Доти доки ********* має якесь ЯО різких рухів ніхто робити не буде. Час проведений *********ом під санкціями гарантує відставання в усіх сферах - від науки до військової та культурної. Санкції це як сифіліс. Нема потреби відрізати гнилий член. Достатньо сифілітику пострибати... От нехай кацапи стрибають доки не відвалиться...
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19.01.2022 16:55 Відповісти
Угу. Доки кацапи будуть стрибать, Україна помре. Тільки вже кацапи стрибати не будуть. Їм уже це набридло. Вони почнуть війну з дня на день.
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19.01.2022 19:59 Відповісти
Ми не померли за всіх "орд" та "режимів" і врешті маємо власну державу. Ми завжди були місцем бойових дій і звикли до війни та крові на генетичному рівні. Ми що маємо боятися жити власним життям у власній країні бо це якомусь ***** не подобається? Та іде він на ... Повбиваємо всіх окупантів хто сюди прийде. Ну от як ви собі уявляєте захоплення України армією в 127 000 тушок? Ну зайдуть. Ми навіть можемо пропустити вглиб щоб розтягти комунікації та виявити агентів. А далі знищення. Ми ж не федеральна Чечня... І не забувайте що кацапи брали оду споруду ДАП 242 дня і поклали там 14,6 кадрових військових до 1 ВСУ, а сепарів даунбаса взагалі ніхто не рахував - цілі поля перетворені на кладовища...
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19.01.2022 20:40 Відповісти
Белых березок они больше не обнимут.
И не будут в весеннем лесу пить березовый сок.
Где-то закопают их в украинской земле.
Никто не будет рыдать на их могилах, да и могил не будет.
Домой придет похорока, мол, так и так, заблудился.
Может только жена и дети всплакнут, а може и нет.
И никто больше не вспомнит.
Родина-мать быстро забудут пропавших своих сыновей.
А через время все будут стыдится их вспоминать.
Ведь это были бандиты
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19.01.2022 17:02 Відповісти
Сори конечно, но дипломатия без экономики и военной силы не работает. Одна болтовня и демагогия проблемы не решают
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19.01.2022 17:15 Відповісти
главное,что бы ни одна кацапская свинособаке не ушла живой !!!!
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19.01.2022 17:15 Відповісти
Кулеба, это не конфликт а агрессия!
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19.01.2022 17:20 Відповісти
И что их - опять выкапывать?о_О
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19.01.2022 17:28 Відповісти
Мілко плаваєш, Кулеба. Цьому конфлікту 400 років. Війна кацапів проти України почалася не в 2014 році, і поки Імперія Зла є на карті світу, спокою нам не буде. Вчи історію, студент.
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19.01.2022 18:15 Відповісти
 
 