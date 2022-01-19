Конфлікт буде завершено тоді, коли останній російський солдат покине окуповані території України, - Кулеба

Всі зусилля Заходу спрямовані на те, щоб змусити Росію рухатися дипломатичним шляхом у вирішенні конфлікту щодо України.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив сьогодні на спільній пресконференції із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі зусилля зараз спрямовані на те, щоб Росія рухалася дипломатичним шляхом. Єдине вирішення конфлікту - дипломатичне. Якщо Росія дійсно прагне до політичного врегулювання, вона повинна продовжити переговори. Цей конфлікт буде вирішений тоді, коли останній російський солдат покине Донбас, Крим і Севастополь", - заявив він.

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"США підтримують зусилля України, а також Франції та Німеччини в "нормандському форматі" для відновлення його функціонування на рівні лідерів", - додав Кулеба.