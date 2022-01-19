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Київський безпековий форум ініціює проведення національного круглого столу "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави"

Київський безпековий форум ініціює проведення національного круглого столу

Київський Безпековий Форум ініціює національний круглий стіл "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави" 22 січня. З часу Революції Гідності такий формат застосовується вперше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

"2022 рік розпочинається для України з великих зовнішніх і внутрішніх викликів. Країна потребує масштабного діалогу, який би об’єднав патріотичні політичні сили і громадськість, а також створив умови для серйозної розмови з владою, щоб запобігти небезпекам, а також фатальним помилкам і прорахункам", - йдеться в повідомленні.

До участі запрошено лідерів парламентських фракцій, позапарламентських сил, відомих громадських діячів та провідних експертів.

Зазначається, що з часу Революції Гідності такий формат застосовується вперше.

Метою створення круглого столу є створення умов для масштабного понадпартійного діалогу з найважливіших проблем країни.

Як підкреслюють організатори, "смертельна загроза з боку Росії, яка знову нависла над Україною, вимагає нашої колективної мобілізації. Мобілізація сил і взаємна підтримка також необхідні для протидії в Україні наступу на демократію, руйнації державних інституцій, згортання реформ, підйому "п’ятої колони" Кремля і провокованого розбрату серед людей".

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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Автор: 

Яценюк Арсеній (2572) Київський безпековий форум (161)


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Да успокойтесь все! Зеленский добрый. Он просто помиловал Порошенко.
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19.01.2022 16:49 Відповісти
национальность народа не уточняют..
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19.01.2022 16:50 Відповісти
 
 