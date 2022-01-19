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Новини
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"Київ - найбільш популярний пункт призначення у всьому світі на даний момент", - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва назвав це місто "найпопулярнішим пунктом призначення в усьому світі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Блінкен заявив на початку зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, відео якої було опубліковано на "24 каналі".

"Київ, напевно, найбільш популярний пункт призначення у всьому світі на даний момент", - сказав він.

Блінкен додав, що приїхав в Україну на прохання Президента США Джо Байдена підтвердити підтримку американської сторони українському народові. Водночас він підкреслив, що "зараз, як ніколи, усе залежить від українців і ні від кого іншого, вирішити своє майбутнє, майбутнє своєї країни".

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Як було відомо раніше, Блінкен сильно сподівається, що Росія зможе дотримуватися дипломатичного і мирного шляху і попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про атаку в найкоротші терміни.

Держдепартамент США (1639) Київ (19541) США (23065) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+10
та там всі мосейчучки
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19.01.2022 17:23
+6
програма передач по Г+Г

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19.01.2022 17:16
+5
для ***** и свиносолдбак это как раз именно этот фильм. за секунду до вторжения они увидели что с ними будет и решили не нападать на Украину, но смерть все равно до них всех добралась по очереди.
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19.01.2022 17:20
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програма передач по Г+Г

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19.01.2022 17:16 Відповісти
і, хто із них волочкова
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19.01.2022 17:18 Відповісти
та там всі мосейчучки
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19.01.2022 17:23 Відповісти
та, у которой руки самые накаченные.
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19.01.2022 17:33 Відповісти
А я сразу вспомнил серию фильмов "Пункт назначения". Нехорошая ассоциация. Надеюсь, в оригинале звучало лучше.
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19.01.2022 17:17 Відповісти
для ***** и свиносолдбак это как раз именно этот фильм. за секунду до вторжения они увидели что с ними будет и решили не нападать на Украину, но смерть все равно до них всех добралась по очереди.
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19.01.2022 17:20 Відповісти
наш володимир олександрович, таки, зміг звернути увагу всього світу на свою персону...
майже біблєйний персонаж...
невже, саме його призначено знищити голіафа...
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19.01.2022 17:22 Відповісти
Смешно будет, если клоун-наркоман завалит ху*ла.
Ладно в рожу получить от Китая и США, а от нарка законтачиться-позор джунглям!
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19.01.2022 17:36 Відповісти
ще не на часі, однак настане час і ми знатимемо, що є пращею, вєрною рукою і мєтким глазом нашого володимира олександровича
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19.01.2022 17:48 Відповісти
Я не был бы так категоричен. Шут всегда сможет переиграть диктатора.
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19.01.2022 18:10 Відповісти
То шут,а не вонючая зелёная тряпка)
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19.01.2022 18:17 Відповісти
за смешит до смерти
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19.01.2022 18:21 Відповісти
Звісно ! Він же величніший президент серед усіх коли-небудь існувавших президентів!
Хто президент ? Зеленський президент !
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19.01.2022 17:37 Відповісти
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19.01.2022 17:18 Відповісти
то шарада,шоб я черепушку собі зламав...
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19.01.2022 17:21 Відповісти
напевно він мав наувазі приліт 9 британських бортів зі зброєю. не до кожно аеропорту в день прилітає по 9 глобалмастерів
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20.01.2022 00:14 Відповісти
Ну это ясно,что по просьбе Байдена,и именно сегодня)
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19.01.2022 18:16 Відповісти
Киев-пункт назначения в больных кацапских фантазиях. Эти дикари почему-то решили,что имеют отношение к славянству и православию. Пули и снаряды от ВСУ приведут в чувство этих болотных кикимор.
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19.01.2022 18:20 Відповісти
И когда Зе успел поделиться коксом с Блинкеном?
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19.01.2022 18:25 Відповісти
Что бы это значило.
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19.01.2022 22:09 Відповісти
 
 