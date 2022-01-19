"Київ - найбільш популярний пункт призначення у всьому світі на даний момент", - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва назвав це місто "найпопулярнішим пунктом призначення в усьому світі".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Блінкен заявив на початку зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, відео якої було опубліковано на "24 каналі".
"Київ, напевно, найбільш популярний пункт призначення у всьому світі на даний момент", - сказав він.
Блінкен додав, що приїхав в Україну на прохання Президента США Джо Байдена підтвердити підтримку американської сторони українському народові. Водночас він підкреслив, що "зараз, як ніколи, усе залежить від українців і ні від кого іншого, вирішити своє майбутнє, майбутнє своєї країни".
Як було відомо раніше, Блінкен сильно сподівається, що Росія зможе дотримуватися дипломатичного і мирного шляху і попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про атаку в найкоротші терміни.
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майже біблєйний персонаж...
невже, саме його призначено знищити голіафа...
Ладно в рожу получить от Китая и США, а от нарка законтачиться-позор джунглям!
Хто президент ? Зеленський президент !