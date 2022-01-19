"Київ - найбільш популярний пункт призначення у всьому світі на даний момент", - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва назвав це місто "найпопулярнішим пунктом призначення в усьому світі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Блінкен заявив на початку зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, відео якої було опубліковано на "24 каналі".

"Київ, напевно, найбільш популярний пункт призначення у всьому світі на даний момент", - сказав він.

Блінкен додав, що приїхав в Україну на прохання Президента США Джо Байдена підтвердити підтримку американської сторони українському народові. Водночас він підкреслив, що "зараз, як ніколи, усе залежить від українців і ні від кого іншого, вирішити своє майбутнє, майбутнє своєї країни".

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Як було відомо раніше, Блінкен сильно сподівається, що Росія зможе дотримуватися дипломатичного і мирного шляху і попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про атаку в найкоротші терміни.