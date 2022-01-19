УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10813 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
376 1

Україна очікує, що США та ЄС домовляться про сильний пакет санкцій проти РФ, - Кулеба

Україна очікує, що США та ЄС домовляться про сильний пакет санкцій проти РФ, - Кулеба

Росія має розуміти, що санкції, які можуть запровадити США та ЄС у разі подальшої агресії проти України, не порожні погрози, а реальний сценарій.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив сьогодні на спільній пресконференції із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ.

"Наше головне очікування від США, від наших європейських партнерів, щоб вони успішно домовилися про сильний пакет санкцій, які будуть застосовані до РФ. Ми розуміємо, що тривають переговори, і ми сьогодні обговорювали це з Ентоні Блінкеном. Він розповів мені про прогрес у цьому питанні. Але РФ має щодня отримувати дуже чіткі сигнали, що той непідйомний вантаж, про який говорять наші партнери у вигляді санкцій, реальний, а не лише погрози, що щодня відбувається прогрес у переговорах між США та ЄС щодо зведення санкцій у єдиний пакет", - зазначив український міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в центрі міжнародних перемовин. Ніщо не вирішується без нас, - Кулеба

Автор: 

Держдепартамент США (1639) росія (65394) санкції (11885) США (23065) Євросоюз (13460) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Немає такого пакета санкцій, щоб зупинити голодну мільйону орду. Як можна залишити сам на сам Україну проти вчетверо більш за населенням кацапстану. Це навіть лорд Черчель не зрозумів би. І не пробачив жодному союзнику. А німців було навіть менш ніж французів та англійців. Проте американська допомога була потрібна, як вода спраглому.
показати весь коментар
19.01.2022 19:55 Відповісти
 
 