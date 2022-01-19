Україна очікує, що США та ЄС домовляться про сильний пакет санкцій проти РФ, - Кулеба

Росія має розуміти, що санкції, які можуть запровадити США та ЄС у разі подальшої агресії проти України, не порожні погрози, а реальний сценарій.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив сьогодні на спільній пресконференції із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ.

"Наше головне очікування від США, від наших європейських партнерів, щоб вони успішно домовилися про сильний пакет санкцій, які будуть застосовані до РФ. Ми розуміємо, що тривають переговори, і ми сьогодні обговорювали це з Ентоні Блінкеном. Він розповів мені про прогрес у цьому питанні. Але РФ має щодня отримувати дуже чіткі сигнали, що той непідйомний вантаж, про який говорять наші партнери у вигляді санкцій, реальний, а не лише погрози, що щодня відбувається прогрес у переговорах між США та ЄС щодо зведення санкцій у єдиний пакет", - зазначив український міністр.

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