США спільно з ЄС готують "обширний пакет санкцій" проти РФ на випадок вторгнення до України, - Блінкен
Сполучені Штати Америки спільно з партнерами в ЄС готують пакет санкцій проти РФ, який включатиме фінансовий, експортно-імпортний та інші компоненти.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу з главою МЗС Дмитром Кулебою, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо санкцій. Ми дуже інтенсивно працюєм як з урядом України, так і координуємо свої дії з нашими європейськими союзниками та партнерами в ЄС. Важливо, щоб ми разом розробили обширний пакет санкцій, що включає те, чого ми не робили раніше, починаючи з 2014 року. Ми це чітко розробляємо, що включає підтримку "групи семи" та НАТО. Ми вкажемо Росії, що вона матиме великі наслідки, якщо вона виступить проти України", - наголосив Блінкен.
За словами держсекретаря США, санкції включатимуть фінансовий компонент, експортно-імпортний тощо.
"Ми працюємо не лише у тісних консультаціях з європейськими країнами та інституціями, а також у місцях, де до цього не мало дійти. Я сподіваюся, що цього не станеться. Але якщо до цього дійде, ми діятимемо сильно, скоординовано, щоб РФ відчула наслідки", - підсумував Блінкен.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И для которого враг НЕ ***** с его шоблой (по баням которых зеленский выступал голяком), а патриоты Украины и Порошенко .. как и у фуйла кремлевского, кстати.
На відміну від тих меркантильних німців, чи самозакоханних поляків і т.д...
///
19 января 2022
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
«Депутаты Государственной думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой народной республики и Луганской народной республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», - говорится в тексте документа, размещённого в думской электронной базе.
В документе также утверждается, что такое признание «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в свете того, что урегулирование внутриукраинского конфликта затягивается и заходит в тупик, делать какие-то прогнозы относительно перспектив региона трудно.
Владимир Путин прокомментировал ситуацию, в которой живёт население Донбасса.
Он отметил, что «для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках, ЛНР и ДНР, тоже создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территорий».