США спільно з ЄС готують "обширний пакет санкцій" проти РФ на випадок вторгнення до України, - Блінкен

Сполучені Штати Америки спільно з партнерами в ЄС готують пакет санкцій проти РФ, який включатиме фінансовий, експортно-імпортний та інші компоненти.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу з главою МЗС Дмитром Кулебою, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо санкцій. Ми дуже інтенсивно працюєм як з урядом України, так і координуємо свої дії з нашими європейськими союзниками та партнерами в ЄС. Важливо, щоб ми разом розробили обширний пакет санкцій, що включає те, чого ми не робили раніше, починаючи з 2014 року. Ми це чітко розробляємо, що включає підтримку "групи семи" та НАТО. Ми вкажемо Росії, що вона матиме великі наслідки, якщо вона виступить проти України", - наголосив Блінкен.

За словами держсекретаря США, санкції включатимуть фінансовий компонент, експортно-імпортний тощо.

"Ми працюємо не лише у тісних консультаціях з європейськими країнами та інституціями, а також у місцях, де до цього не мало дійти. Я сподіваюся, що цього не станеться. Але якщо до цього дійде, ми діятимемо сильно, скоординовано, щоб РФ відчула наслідки", - підсумував Блінкен.

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