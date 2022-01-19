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Новини Санкції проти Росії
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США спільно з ЄС готують "обширний пакет санкцій" проти РФ на випадок вторгнення до України, - Блінкен

США спільно з ЄС готують

Сполучені Штати Америки спільно з партнерами в ЄС готують пакет санкцій проти РФ, який включатиме фінансовий, експортно-імпортний та інші компоненти.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу з главою МЗС Дмитром Кулебою, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо санкцій. Ми дуже інтенсивно працюєм як з урядом України, так і координуємо свої дії з нашими європейськими союзниками та партнерами в ЄС. Важливо, щоб ми разом розробили обширний пакет санкцій, що включає те, чого ми не робили раніше, починаючи з 2014 року. Ми це чітко розробляємо, що включає підтримку "групи семи" та НАТО. Ми вкажемо Росії, що вона матиме великі наслідки, якщо вона виступить проти України", - наголосив Блінкен.

За словами держсекретаря США, санкції включатимуть фінансовий компонент, експортно-імпортний тощо.

"Ми працюємо не лише у тісних консультаціях з європейськими країнами та інституціями, а також у місцях, де до цього не мало дійти. Я сподіваюся, що цього не станеться. Але якщо до цього дійде, ми діятимемо сильно, скоординовано, щоб РФ відчула наслідки", - підсумував Блінкен.

Також читайте: Конфлікт буде завершено тоді, коли останній російський солдат покине окуповані території України, - Кулеба

Автор: 

санкції (11885) США (23065) Євросоюз (13460) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+2
Є Будапешт. Меморандум. Крапка. Все інше зрада. АК в Україні посадіть Титмошенко за РНБО і Крим. Все цього досить.
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19.01.2022 17:20
+2
британський борт RRR6899 іще подарунків привіз, летить додому
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19.01.2022 17:25
+2
США, Британія, Латвія, Литва, Естонія, Швеція, Туреччина, Канада, Нідерланди - це, здаеться, єдині країни які нам допомогли не на словах.
На відміну від тих меркантильних німців, чи самозакоханних поляків і т.д...
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19.01.2022 17:45
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Є Будапешт. Меморандум. Крапка. Все інше зрада. АК в Україні посадіть Титмошенко за РНБО і Крим. Все цього досить.
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19.01.2022 17:20 Відповісти
все действия США и ЕС были бы намного эффективнее, будь сейчас в Украине настоящий президент, а не это ******** квартальное недоразумение, которое 2 недели шляется по Буковелям и Сейшелах, в то время когда враг у границ Украины..

И для которого враг НЕ ***** с его шоблой (по баням которых зеленский выступал голяком), а патриоты Украины и Порошенко .. как и у фуйла кремлевского, кстати.
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19.01.2022 17:52 Відповісти
британський борт RRR6899 іще подарунків привіз, летить додому
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19.01.2022 17:25 Відповісти
США, Британія, Латвія, Литва, Естонія, Швеція, Туреччина, Канада, Нідерланди - це, здаеться, єдині країни які нам допомогли не на словах.
На відміну від тих меркантильних німців, чи самозакоханних поляків і т.д...
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19.01.2022 17:45 Відповісти
Опять "адские санкции", только чтобы западные бизнесмены не сильно пострадали?... Надо Будапештский меморандум перечитать, что там сказанно по такому поводу
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19.01.2022 17:47 Відповісти
засуньте этот пакет себе в дупу. Эмбарго на кацонефть и газ, и не надо никаких пакетов олухи.
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19.01.2022 17:50 Відповісти
так в пакете и есть эмбарго, или по г+г не сказали зебилам?
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19.01.2022 17:53 Відповісти
До деревяшек не дошло, я не виноват
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20.01.2022 20:29 Відповісти
из рашаговносми :
///
19 января 2022
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
«Депутаты Государственной думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой народной республики и Луганской народной республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», - говорится в тексте документа, размещённого в думской электронной базе.
В документе также утверждается, что такое признание «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в свете того, что урегулирование внутриукраинского конфликта затягивается и заходит в тупик, делать какие-то прогнозы относительно перспектив региона трудно.
Владимир Путин прокомментировал ситуацию, в которой живёт население Донбасса.
Он отметил, что «для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках, ЛНР и ДНР, тоже создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территорий».
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19.01.2022 18:09 Відповісти
він мав бути готовий, так, років сім з половиною тому.
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19.01.2022 18:39 Відповісти
Когда Я, или Вы пошибнете от пули рюзкого ихтамнета, будет всё равно какие там санкции понапридумывали гаранты!
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19.01.2022 18:40 Відповісти
Да, все уже слышали про запрет на айфоны и холодильники. Кремляди просто корчатся от боли
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19.01.2022 18:59 Відповісти
Да никто ничего не готовит. И не важно, кто сейчас президент, Зеленский или Порошенко.
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19.01.2022 19:54 Відповісти
 
 