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Новини Війна
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Від початку доби війська РФ не відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби війська РФ не відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі не відкривали вогонь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте: Діалог з РФ - не смутна ідея. Слід продовжувати роботу "нормандського формату", - Макрон

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Донбас (22356) найманці рф (2060) операція Об’єднаних сил (6725)


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Якщо ворог веде себе не типово то, це привід для хвилювання. Або він здох, або готує підлянку.
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19.01.2022 17:22 Відповісти
теперь офис утвердит мыдаль св.сивохи?
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19.01.2022 17:25 Відповісти
затишье перед бурей
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19.01.2022 17:38 Відповісти
некому стрелять?все на инструктаже по инвазии?
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19.01.2022 17:39 Відповісти
у хйла до сегодня была надежда на Зелю, как своего кривороССкого губернатора на верёвочках, который посадит Пороха..
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19.01.2022 17:41 Відповісти
Госсекретарь США в Киеве, а что если он махнет на восток Украины? Сто пудов в рабссейских окопах даже введен сухой закон на время визита Блинкена.
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19.01.2022 17:48 Відповісти
Это просто, затишье перед бурей.
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19.01.2022 22:52 Відповісти
 
 