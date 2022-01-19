Чиновники вкрали понад 1 млн грн на проведенні дорожніх робіт, - МВС
На Кіровоградщині правоохоронці викрили зловмисників на розкраданні державних коштів. Ті наживалися на дорожньо-ремонтних роботах та заволоділи державними коштами на суму понад 1 млн гривень.
Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу МВС.
За даними слідства, протягом вересня-грудня 2019 року шестеро осіб з числа керівництва підприємства з дорожньо-будівельних робіт та його працівників вкрали понад 1 млн гривень.
Так, зловмисники створили видимість виконання договору підряду за поточним ремонтом дороги місцевого значення. Проте робота була виконана не відповідно до документації.
Правоохоронці повідомили про підозру 6 учасникам організованої злочинної групи. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Раніше такого і близько не було.
До зєлєнскАго взагалі нічого не було.... " земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею..." І лише володя все осяяв і створив "велике будівництво"....
Як же ви заманали пітухи штабні...
та не занесли долю братові Єрмака
Ай-яй-яй..
деньги зарывать в асфальт это традиция....
Чому ви такі брехливі? Не соромно?
@VALMICHEL7
·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1483782107596005376 3 ч
«Доказательства» вины Свинарчуков - презентация в Powerpoint. Где дело, суд? Нет.
Презентация по делу Шеремета с участием Зеленского. «Железные» улики! Обвинение разваливается.
Теперь 1001-е дело на Порошенко. «Доказательство» - схема на сайте ДБР! «Конец немного предсказуем».
Всі інші фокуси-мокуси, просто діти малі супроти афери Ющенка-Порошенка зі стрімким ростом валюти і таким же стрімким обвалом.
Багато моїх знайомих постраждали від Ющенка, а я постраждав від Петіної Лєри...зичив гроші, коли доллар був 21, а через 4 дні віддавав, коли він був 39(((
У мене не було тоді грошей і довелось терміново шукати у кого б позичити, друзі дали, але зафіксували по курсу доллара, бо в ті дні казали що він може бути і по 100.
Я віддав через 4 дні, але брав то по 21, а віддавав по курсу 39! і то спішив це зробити аби не стало куди більше
Так от, я витратив усі заощадження і купив ланоса без кридиту, а через 2 місяці стільки ж коштував галентваген, якому 12-15 років...або квартира 1к в Києві.
Тому я ці прикольчики від кумів Віктор-Петро на завжди запамятав!
працюють "не покладая рук"
а що з 140 мільярдів на дороги мінімум 60 це завищена ціна
(в 2019 році підняли ціну на будівництво доріг на 92%)
при тому що здорожчання бітуму та щебня не було.
+ завищений кошторис на остальні 80 млрд мінімум на 25-30%
І ЦЬОГО БЛЛЯДСТВА В МОЛОДІ, ПЕРСПЕКТИВНІ КОМАНДІ ЗЕЕЕЕ,
ніхто, нікуя не бачить.
ВЕНЕДИКТОВА, БАКАНОВ, ДАНИЛОВ!!!!!!!
АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ, вашу мать.
Мелкие чиновники сделали пару глотков от реки финансового потока и украли пару миллионов у Зеленского и их сразу повязали.
Зеленский жмот. Даже ***** не садит таких чиновников.
После сего Куй бы кто воровал.. Но увы...