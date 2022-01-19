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Чиновники вкрали понад 1 млн грн на проведенні дорожніх робіт, - МВС

Чиновники вкрали понад 1 млн грн на проведенні дорожніх робіт, - МВС

На Кіровоградщині правоохоронці викрили зловмисників на розкраданні державних коштів. Ті наживалися на дорожньо-ремонтних роботах та заволоділи державними коштами на суму понад 1 млн гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу МВС.

За даними слідства, протягом вересня-грудня 2019 року шестеро осіб з числа керівництва підприємства з дорожньо-будівельних робіт та його працівників вкрали понад 1 млн гривень.

Так, зловмисники створили видимість виконання договору підряду за поточним ремонтом дороги місцевого значення. Проте робота була виконана не відповідно до документації.

Правоохоронці повідомили про підозру 6 учасникам організованої злочинної групи. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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МВС (3505) розкрадання (221) Кіровоградська область (571)


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Топ коментарі
+14
Проведіть "бухгалтерський аудит" всього Великого будівництва, і ви одразу зрозуієте хто в Україні - олігарх. Зовсім молодий, аж зелений.
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19.01.2022 17:54
+9
велике зе-крадівництво
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19.01.2022 17:55
+7
1 млн на шестерых плюс что бы вывести из бюджета нужно как минимум треть потратить. Действительно банда для ослов-лохторатов. В сторону тех кто действительно ворует, правоохранители даже не смотрят, они выполняют их приказы...
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19.01.2022 18:00
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Проведіть "бухгалтерський аудит" всього Великого будівництва, і ви одразу зрозуієте хто в Україні - олігарх. Зовсім молодий, аж зелений.
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19.01.2022 17:54 Відповісти
велике зе-крадівництво
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19.01.2022 17:55 Відповісти
Воно то і так, але в конректному випадку з Зеленським ведеться розслідування куди і як потратили гроші.

Раніше такого і близько не було.
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19.01.2022 18:33 Відповісти
Нєа..не було...
До зєлєнскАго взагалі нічого не було.... " земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею..." І лише володя все осяяв і створив "велике будівництво"....
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19.01.2022 18:44 Відповісти
Та конечно, раньше вообще ниче не було, а щас прям расследования ведеться и ведеться, ага
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19.01.2022 18:46 Відповісти
До-до) Навіть вивели з під держзакупівель Прозоро 100 мільярдів, видно щоб зручніше було "вести розслідування".
Як же ви заманали пітухи штабні...
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19.01.2022 18:47 Відповісти
Воистину Велике Крадівництво!
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19.01.2022 17:55 Відповісти
заволоділи державними коштами на суму понад 1 млн гривень.
та не занесли долю братові Єрмака
Ай-яй-яй..
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19.01.2022 17:57 Відповісти
1 млн на шестерых плюс что бы вывести из бюджета нужно как минимум треть потратить. Действительно банда для ослов-лохторатов. В сторону тех кто действительно ворует, правоохранители даже не смотрят, они выполняют их приказы...
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19.01.2022 18:00 Відповісти
Понад - это сколько?
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19.01.2022 18:00 Відповісти
столько же )))
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19.01.2022 18:12 Відповісти
Трохи вкрали краденого.
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19.01.2022 18:05 Відповісти
Это называется освоение бюджета..... крали все при всех властях......
деньги зарывать в асфальт это традиция....
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19.01.2022 18:09 Відповісти
Ага.

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19.01.2022 18:14 Відповісти
Як це ціни на матеріали не змінились, якщо будівельні матеріали здорожчали майже всі в 2 рази, а деревина в 3-4.

Чому ви такі брехливі? Не соромно?
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19.01.2022 18:34 Відповісти
А вы считаете уже по ценам 2022 года а он говорит о 2019 на чём стартовало Большое строительство...там действительно было 8 стало 12...но это оправдывали что качество будет лучше...
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19.01.2022 21:22 Відповісти
Одни делают это нагло другие немного стесняясь...
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19.01.2022 18:35 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1483782107596005376 3 ч



«Доказательства» вины Свинарчуков - презентация в Powerpoint. Где дело, суд? Нет.
Презентация по делу Шеремета с участием Зеленского. «Железные» улики! Обвинение разваливается.
Теперь 1001-е дело на Порошенко. «Доказательство» - схема на сайте ДБР! «Конец немного предсказуем».
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19.01.2022 18:12 Відповісти
Всьому свій час. Гладковські це квіточки, а от Лєра з трюком у стилі Ющенка по обвалу гривні - це вже інші горизонти роботи.

Всі інші фокуси-мокуси, просто діти малі супроти афери Ющенка-Порошенка зі стрімким ростом валюти і таким же стрімким обвалом.

Багато моїх знайомих постраждали від Ющенка, а я постраждав від Петіної Лєри...зичив гроші, коли доллар був 21, а через 4 дні віддавав, коли він був 39(((
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19.01.2022 18:37 Відповісти
А від ***** ти не постраждав і від того , що почалась російсько-українська війна? А від крадіжки грошей Бєньою через ПриватБанк ти не постраждав? А від "бульбашкових" банків ти не постраждав? А від яника-зека, який, тікаючи, у держбюджеті залишив всього 100 тис.грн і лише борги ти не постраждав??? Вся країна постраждала, а Степан лише про Лєру пам'ятає...
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19.01.2022 19:08 Відповісти
Я говорю про те, що я постраждав реально.
У мене не було тоді грошей і довелось терміново шукати у кого б позичити, друзі дали, але зафіксували по курсу доллара, бо в ті дні казали що він може бути і по 100.

Я віддав через 4 дні, але брав то по 21, а віддавав по курсу 39! і то спішив це зробити аби не стало куди більше
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19.01.2022 19:34 Відповісти
Скажу більше того, ще до "афери" Ющенка купив авто за пару місяців до неї, а мій товариш взяв квартиру в кредит.
Так от, я витратив усі заощадження і купив ланоса без кридиту, а через 2 місяці стільки ж коштував галентваген, якому 12-15 років...або квартира 1к в Києві.
Тому я ці прикольчики від кумів Віктор-Петро на завжди запамятав!
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19.01.2022 19:40 Відповісти
Чому бідний-бо дурний, чому дурний-бо бідний.
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19.01.2022 20:09 Відповісти
от це поліція, розумію.
працюють "не покладая рук"
а що з 140 мільярдів на дороги мінімум 60 це завищена ціна
(в 2019 році підняли ціну на будівництво доріг на 92%)
при тому що здорожчання бітуму та щебня не було.
+ завищений кошторис на остальні 80 млрд мінімум на 25-30%
І ЦЬОГО БЛЛЯДСТВА В МОЛОДІ, ПЕРСПЕКТИВНІ КОМАНДІ ЗЕЕЕЕ,
ніхто, нікуя не бачить.
ВЕНЕДИКТОВА, БАКАНОВ, ДАНИЛОВ!!!!!!!
АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ, вашу мать.
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19.01.2022 18:13 Відповісти
ау-ау
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19.01.2022 18:50 Відповісти
Из Токмак на Орехов тоже что то ложили прямо в грязь .Теперь проложили нормальную дорогу .Я думаю это никто не будет не то ,что расследовоть ,даже рассматривать . Ну УКРАЛИ.НУ нажились. КТО??? Ну естественно МЕР и АвтоДОР. То есть его руководитель.
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19.01.2022 18:15 Відповісти
1 мільйон - ???
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19.01.2022 18:16 Відповісти
...в час.
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19.01.2022 18:23 Відповісти
паскудам відрубати руку та конфіскувати все ...
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19.01.2022 18:18 Відповісти
Сынки. В Кривбассе на велыком будивныцтве украли 27 млрд. Вот это размах.

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19.01.2022 18:19 Відповісти
Ачётакова,пля... Дєтішкам на молочішко.
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19.01.2022 18:20 Відповісти
Это только в Кировоградской области, а в целом по Украине, там наверное на миллиарды счет идет.
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19.01.2022 18:22 Відповісти
це з кожного км...
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19.01.2022 18:24 Відповісти
орден за смекалку чиновникам от бубы....нэгайно.
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19.01.2022 18:26 Відповісти
Дороги роблять, а тротуари оставляють старі.
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19.01.2022 18:28 Відповісти
А особливо по селах роблять дороги, дороги вузенькі і без тротуарів, нахрн. таку муйню робити.
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19.01.2022 18:30 Відповісти
Зеля почему занялся строительством дорог ? На дорогах легче всего красть.
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19.01.2022 18:34 Відповісти
Зеленский украл на фейковом Великом будивництве десятки миллиардов и никто не заводит уголовных дел.
Мелкие чиновники сделали пару глотков от реки финансового потока и украли пару миллионов у Зеленского и их сразу повязали.
Зеленский жмот. Даже ***** не садит таких чиновников.
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19.01.2022 18:40 Відповісти
Ха, мілійон.! крадуть мільярдами. Приписки, обналічка, самі собі з,п та премії виписують.
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19.01.2022 18:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tnlGYUNFByM&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024

После сего Куй бы кто воровал.. Но увы...
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19.01.2022 18:48 Відповісти
Это анекдот? На "вэлыкому крадівництві" разворован годовой бюджет Украины, а милиционеры аж лимон гривень нашли.
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19.01.2022 21:35 Відповісти
а про кирюху тимкина то забыли, але малец не фурычит чью кашу слопал?
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19.01.2022 21:44 Відповісти
 
 