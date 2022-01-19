Редакцію Гордона обстріляли, він впевнений, що злочин розкриють, оскільки поруч - гуртожиток СБУ. ВIДЕО
Журналіст Дмитро Гордон повідомив, що у вікно його редакції стріляли.
Про це він заявив у відео, опублікованому на його YouTube-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Друзі, говорити правду в країні, де за свободу слова потрібно щодня боротися, дуже непросто. Але я це роблю, я постійно говорю те, що думаю, і говорю правду. Як бачимо, це багатьом, напевно, не подобається. Щойно ми виявили, що вікно офісу інтернет-видання "Гордон" обстріляли... Ми викликали поліцію", – сказав журналіст.
Він продемонстрував пошкоджене скло на вікні, яке, за словами Гордона, розташоване біля входу до редакції.
Журналіст зазначив, що вірить: злочин буде розкрито, адже довкола встановлено багато камер.
Топ коментарі
+57 Scorpman Y
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Офіс Гордона виявився пораненим "на колчаковском фронте"
А в Спортлото не пробовал писать?
"дімон(Саїд), в тебе стілець(сідло) в лайні. Стріляли.....", але знову не попали, вже вкотре.
Він, мабуть, в дитинстві багато лайна з'їв.
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На камери попаде людина яка воювала за ДНР з російським гражданством, але його не знайдуть. Тому що, того чоловіка спец-служби Росії бистро вивезуть з України.
Це зробиться для того щоб забезпечити алібі Гордону, що він нібито не агент Кремля. Далі піар піар... гарні слова і тд і тп.
Потім Гордон балотується на президенти України, плюс в нього є Смешко, який відмовиться від виборів, а голоси підуть тому же Гордону.
Гордон стає президентом і по тихенькому робить свою грязну справу.