Редакцію Гордона обстріляли, він впевнений, що злочин розкриють, оскільки поруч - гуртожиток СБУ. ВIДЕО

Журналіст Дмитро Гордон повідомив, що у вікно його редакції стріляли.

Про це він заявив у відео, опублікованому на його YouTube-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Друзі, говорити правду в країні, де за свободу слова потрібно щодня боротися, дуже непросто. Але я це роблю, я постійно говорю те, що думаю, і говорю правду. Як бачимо, це багатьом, напевно, не подобається. Щойно ми виявили, що вікно офісу інтернет-видання "Гордон" обстріляли... Ми викликали поліцію", – сказав журналіст.

Він продемонстрував пошкоджене скло на вікні, яке, за словами Гордона, розташоване біля входу до редакції.

Журналіст зазначив, що вірить: злочин буде розкрито, адже довкола встановлено багато камер.