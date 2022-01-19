Компанія з орбіти Коломойського одержала з бюджету чергові 1,3 млрд грн на ремонт доріг

За даними ЗМІ, компанія "ПБС" записана на співробітницю курорту "Буковель" Іванну Непік.

Компанія ПБС, що належить до оточення олігарха Ігоря Коломойського, виграла черговий тендер на ремонт ділянки траси Київ-Чоп у Закарпатській області вартістю 1,31 млрд грн.

Про це свідчать підсумки тендеру 19 січня, оприлюднені у системі ProZorro.

Тендер було оголошено у листопаді 2021 року. У ньому брали участь лише дві компанії – ТОВ ШБУ-77 та ПБС.

Переможцем визнано ПБС з оточення Коломойського з ціною, меншою за ціну конкурента на 1%.

Строк дії договору – до кінця 2022 року.

Нагадаємо, компанія ПБС оточення Коломойського у 2021 році отримала з державного бюджету завдяки тендерам "Великого Будівництва" 7,9 млрд грн.

Компанія ПБС увійшла до четвірки найбільших вигодонабувачів "Великого Будівництва". У 2020 році ПБС збільшила доходи вчетверо завдяки участі у програмі президента "Велике будівництво".

За даними ЗМІ, ТОВ "ПБС" записано на співробітницю курорту "Буковель" Іванну Непік.