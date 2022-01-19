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Новини
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Компанія з орбіти Коломойського одержала з бюджету чергові 1,3 млрд грн на ремонт доріг

Компанія з орбіти Коломойського одержала з бюджету чергові 1,3 млрд грн на ремонт доріг

За даними ЗМІ, компанія "ПБС" записана на співробітницю курорту "Буковель" Іванну Непік.

Компанія ПБС, що належить до оточення олігарха Ігоря Коломойського, виграла черговий тендер на ремонт ділянки траси Київ-Чоп у Закарпатській області вартістю 1,31 млрд грн.

Про це свідчать підсумки тендеру 19 січня, оприлюднені у системі ProZorro.

Тендер було оголошено у листопаді 2021 року. У ньому брали участь лише дві компанії – ТОВ ШБУ-77 та ПБС.

Переможцем визнано ПБС з оточення Коломойського з ціною, меншою за ціну  конкурента на 1%.

Строк дії договору – до кінця 2022 року.

Нагадаємо, компанія ПБС оточення Коломойського у 2021 році отримала з державного бюджету завдяки тендерам "Великого Будівництва" 7,9 млрд грн.

Компанія ПБС увійшла до четвірки найбільших вигодонабувачів "Великого Будівництва". У 2020 році ПБС збільшила доходи вчетверо завдяки участі у програмі президента "Велике будівництво".

За даними ЗМІ, ТОВ "ПБС" записано на співробітницю курорту "Буковель" Іванну Непік. 

Автор: 

дороги (3066) Коломойський Ігор (3123)


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Топ коментарі
+26
Синагога скирдует бабло. А мудрий нарид жреть скумбрию по 8 и "садит" Порошенка)....
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19.01.2022 19:15
+26
Запад и Израэль щемит международного злодея, а Украина возмещает ему убытки из гос.бюджета. Ну, зесрань, расскажите еще разок как вы хотите в НАТО и ЕС.
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19.01.2022 19:17
+25
Гребанний стид... коли цей дерибан скінчиться??? ГОСПОДИ ...... веди людей на БАНКОВУ - нехай вони цих зелених макак разом з прокуратурою повісять на ******** дерев... Я вже не маю рук- прикривати цей фейспалм....
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19.01.2022 19:14
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Гребанний стид... коли цей дерибан скінчиться??? ГОСПОДИ ...... веди людей на БАНКОВУ - нехай вони цих зелених макак разом з прокуратурою повісять на ******** дерев... Я вже не маю рук- прикривати цей фейспалм....
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19.01.2022 19:14 Відповісти
А когда украсят берёзы, смереки, каштаны и прочие деревья гирляндами от уровня района и выше.
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19.01.2022 19:18 Відповісти
Скажите, убогий, вы долго шевелили руками, что бы вынырнуть из той кучи говна, которую сами же в своём доме и наваливали более 26 лет, что бы продемонстрировать нам свой стандартный высер типичный конторской гниды бЯларускаго разлива?
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19.01.2022 19:27 Відповісти
нифигассэ тебя раздражает жыдоугрофиннобурят под прапором совдэповской рыспублики...плюнь и незаморачивайся...
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19.01.2022 19:32 Відповісти
Раздражает?
Да побойтесь бога.
Какое может быть раздражение к этой тупой особи без зачатков интеллекта, отрабатывающей иудины копейки?
Так, брезгливое желание поиздеваться над умственно недоразвитым от рождения (по МКБ 10-11). Я уже не практикую, так, что считаю себя свободным от врачебной этики и имею моральное право поиздеваться над этим долб..м от рождения (к слову в МКБ нет диагноза "долбо..б", но на практике, они повсюду и превалируют в современном обществе, что мы с вами и видим на примере этого конченного ушлёпка под вонючей совковой тряпкой федерального округа парашной ********* с названием "Беларуссия" регулярно меняющем тут своё тупое погоняло и 73% наших сограждан пришедших на выборы в 2019 году).
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19.01.2022 20:15 Відповісти
зеУБЛЮДКИ ,как завещал их кумир ***** , поставили вперёд перед ОП детей и женщин !
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19.01.2022 20:07 Відповісти
Зато не Барыга нагревающийся на войне! Так зебилы, хуже не будет?
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19.01.2022 23:07 Відповісти
Это точно. Хужиинєбудііт усьо упереди.
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19.01.2022 23:18 Відповісти
орбіту бородатой бабушкі не забудьте в реєстр внести..
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19.01.2022 19:14 Відповісти
Синагога скирдует бабло. А мудрий нарид жреть скумбрию по 8 и "садит" Порошенка)....
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19.01.2022 19:15 Відповісти
ага, только гон...дон не у корыта - вот приходится камнями себе в окна изнутри швырять чтобы соплеменники не забывали....
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19.01.2022 19:33 Відповісти
мудрый нарид гострыть сокыру втихаря...
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19.01.2022 20:05 Відповісти
А зачем? От штоб таки сделать себе обрезание?
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19.01.2022 22:00 Відповісти
Беспощадная борьба с олигархией идет круглосуточно
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19.01.2022 19:15 Відповісти
ПЕРЕМОГА ЗЕ!!!!!
В ходе ожесточённой "боррррьбы" (4 р - что бы борьба была более ожесточенной) лично Зеленского с олигархами, простой яврей из города Днепр, со швейцарским и израильским гражданством, за 2021 год заработал 800 000 000 долларов.
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19.01.2022 19:17 Відповісти
деолигархизация по-зеленскому выглядит так
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20.01.2022 00:37 Відповісти
Пилите, Шура пилите.
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19.01.2022 19:17 Відповісти
Запад и Израэль щемит международного злодея, а Украина возмещает ему убытки из гос.бюджета. Ну, зесрань, расскажите еще разок как вы хотите в НАТО и ЕС.
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19.01.2022 19:17 Відповісти
Они могут про Свинарчуков рассказать
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19.01.2022 20:31 Відповісти
орбита каломойського и движущийся по ней пояс зелёных астероидов
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19.01.2022 19:18 Відповісти
Загроза війни загрозою, а розпил бюджету по графіку.
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19.01.2022 19:19 Відповісти
Що вчергове доводить: винен, канєшна, Порошенко.
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19.01.2022 19:19 Відповісти
Кінець епохи бідності вже настав!
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19.01.2022 19:21 Відповісти
у петрухи был шанс утопить всё рыгло сразу...надеюссь делают выводы..
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19.01.2022 19:21 Відповісти
Так он же диктатор и тиран, который подминал под себя власть. Хотя он просто липкие руки отодвинул от денежных потоков и то не везде смог это сделать.
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19.01.2022 19:22 Відповісти
просто вангует слабо...тобто не всех питаров видит издалека..
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19.01.2022 19:26 Відповісти
Замість повернення Коломойським 5,5 млрд баксів , виведених з привату і відкрити кримінальну справу по цьому...
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19.01.2022 19:22 Відповісти
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19.01.2022 19:23 Відповісти
Трускавец? "А потом после митинга все на стриптиз?" - як там було в цьому епізоді?
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19.01.2022 19:34 Відповісти
всьо па чеснаку! єто наша Зе карова- ми єйьо і доїм!
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19.01.2022 19:27 Відповісти
Ета другоє?
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19.01.2022 19:29 Відповісти
А теперь вопрос знатокам: "Сколько стоит квадрокоптер на который волонтеры переодически собирают пожертвования, чтобы по этим дорогам не прогрохотали танки орды?"
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19.01.2022 19:31 Відповісти
Да здравствует наш український суд, самий кишеньковий суд у світі. Да здравствует Беня, самий хитрий жидок із жидків.
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19.01.2022 19:32 Відповісти
ХКБМ приостанавливает работу - нет денег на зарплату! Срывая єтим убогий оборонзаказ! Но, для несвоевременных дорог есть миллиарды! Какой зебил конченный подонок...
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19.01.2022 19:38 Відповісти
тот еще ****** с кучей орбитальных спутников и спутниц...
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19.01.2022 19:42 Відповісти
Ахахаха))))зекрысы думали,что миллиард у Пороха отожмут и доложат...
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19.01.2022 19:46 Відповісти
То всё Порошенко подстроил
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19.01.2022 19:47 Відповісти
Яка чудова новина!
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19.01.2022 19:50 Відповісти
И шо прям в мороз и снег ремонтировать начнут? Ну да, так же легче бабло списывать… молодец изя, на всех фронтах молодец, умеет на мудром нариде бабло зарабатывать! Изя умный!
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19.01.2022 19:51 Відповісти
Кожен з вас президент)
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19.01.2022 19:52 Відповісти
...але не кожен з вас має сВого презезенда)
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19.01.2022 19:54 Відповісти
А мне Коломойский нравится.Дороги делает.Умеет делать,а не языком чесать.И Миша ткач на нем зубы повредил..
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19.01.2022 20:07 Відповісти
тебе тогда и доллар по 100 должен нравится!
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19.01.2022 20:08 Відповісти
дороги делает фирма ПБС во главе с шевченко (это который экс-директор буковеля и его шестёрка). коломойша только бабло даёт.
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19.01.2022 20:18 Відповісти
78 % дебилов выбиравшие Зе должны заткнуться когда тарифы вырастут в 10- 20 раз, когда будут подыхать с голода , когда в аптеке не смогут купить даже зеленку, когда будут платить налоги за ночь и день, за ветер и воздух. Коломойский Зе и прочие очень рады , что вы есть- выберите Зе ещё на один срок. ТерпиТЕ.
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19.01.2022 20:07 Відповісти
Це Порошенко краде! Венедиктова бы доказала но ей не дают. Постоянно в отпуск отправляют. Поэтому она даже не смогла пидозру Пороху подписать! да ЗЕбилы?
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19.01.2022 20:07 Відповісти
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19.01.2022 20:08 Відповісти
А по факту там смотрящим шевченко - шестёрка коломойши
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19.01.2022 20:15 Відповісти
І на коломойського діло буде і не одне і не тільки кримінальне.
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19.01.2022 20:18 Відповісти
На порозі великої війни з росією мільярди гривень з бюджету отримує не ВСУ(міноборони), а Бєня... Горіть у пеклі зебіли, куди вас дуже скоро відправлять росіяни.
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19.01.2022 20:20 Відповісти
Так тільки через це Байден зняв санкції з СП-2.
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20.01.2022 08:18 Відповісти
Как не крути, но дороги реально делают и это очевидно, теперь переезд из города в город, куда быстрее и комфортнее, спасибо за это.
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19.01.2022 20:33 Відповісти
Нууууу..... Пусть и дальше пилят. Правда?
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19.01.2022 21:06 Відповісти
закинчилась эпоха бидности, но для кАломойши и нелоха, ахахах
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19.01.2022 20:33 Відповісти
А какая могла быть другая кампания ? Это даже не смешно. Беня спалил стока денег на эту кампанию шо другой кампании не бывать!
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19.01.2022 21:09 Відповісти
сначала уси подумали, шо беня поставил на зеленую лошадь, через три рокив уси убедились. шо заместо лошади пыряет усего лишь зеленый осел
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19.01.2022 21:25 Відповісти
Ще одна сторінка в книзі Зеленського "Моя боротьба з олігархами".
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19.01.2022 22:24 Відповісти
П..ц . Враг на пороге, тарифы заоблачные, газа нет, угля нет, мозгов у пианиста нет, ни хера нет, а они **** бюджет пилят... Мне начинает казаться , что в таком виде, у нашей страны будущего нет.
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19.01.2022 22:47 Відповісти
Це боротьба зеленого олігарха Зеленського зі старими олігархами. Ви просто не розумієте, у Володі інша тактика - дати бабулі побільший шматок в надії, що вона подавиться.
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20.01.2022 07:10 Відповісти
 
 