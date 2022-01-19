Блінкен закликав комісію з відбору керівництва САП завершити фінальний етап конкурсу
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав комісію з відбору керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершити фінальний етап конкурсу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я хотів би закликати комісію з відбору керівництва САП здійснити останній крок в їхній роботі без затримок і фіналізувати відбір", - сказав Блінкен на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в середу.
Очільник Держепу США додав, що однією з давніх цілей Москви було "посіяти розбіжності в Україні, щоб українцям було складніше працювати разом, реалізовувати свої демократичні амбіції".
"Україна має уникати будь-яких дій, що допомагають Росії в її цинічних зусиллях. Не дозвольте Росії розділити вас. Це означає, що лідери всередині й поза українським урядом повинні відкласти свої розбіжності в ім'я спільного національного інтересу та працювати разом, щоб підготуватися до можливих важких днів", - наголосив Блінкен.
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Коли тебе посилають у ср@ку все - твій особистий прокурор, твої кишенькові (так?) судді, твоя поліція - це означає, що ти нічим не керуєш.
Зеленский потерял вожжи. Он утратил власть, он больше ничем не управляет.
Де-юре, конечно, какой-то там портрет на посаде есть.
Но де-факто он уже не контролирует ничего.
Его уже никто не слушает. Его саботируют. Его посылают.
Западные партнеры в хер не ставят. Советники бегут.
Шепча про себя: "Люся, зараза, дались тебе эти макароны" (с)
А как красиво все начиналось. Выйди отсюда, розбийник, помните?
Мои поздравления, Владимир Александрович.
Крышка рояля захлопнулась сама.
Вы сами вырыли себе эту яму.
саме тому, незважаючі на "личное обещание Байдену" "призначити у листопаді" - зеЛох офшорний виконує ТІЛЬКИ указівки коломойского..
Второе: Если хочешь вступить в клуб нормальных стран, а не в дырку срать, как твои сородичи по разуму из-за поребрика, то надо делать "домашнее задание" по улучшению страны.
В общем-то, и наезд на Пороха - чтобы про САП все забыли.. одна из целей для шумихи и видосика.
да и брешет зеленский, как всегда. когда рот раскрывает, а уж когда "лично пообещал" - брешет на порядок больше..
І що означає "здійснити без затримок"? Дедлайни вже всі пройшли!
Тому цю владу треба фейсом по паркету возити і затискати фаберже між дверима до отримання належного результату.
Яку б дурість Зе не робив - його все одно підтримує лохторат більше, ніж когось іншого. Нажаль.
Якщо узагальнено, то вони починають боротися з вітряними млинами, у гонитві за прибутком на короткій дистанції випестовують монстрів на кшталт Китаю або московії, з якими потім доводиться боротися стратегічно.
Деньги всех украинских политиков краденные из бюджета и хранят их в американских долларах,в недвижимости на западе,в ячейках и в банках и если бы американцы действительно боролись с украинской коррупцией они бы раздели бы их всех,как раздели Лазаренко.... Кучма вор на порядок больший ,а начинать надо было с него
Не розуміє хто гроші коміссії плате