Блінкен закликав комісію з відбору керівництва САП завершити фінальний етап конкурсу

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав комісію з відбору керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершити фінальний етап конкурсу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хотів би закликати комісію з відбору керівництва САП здійснити останній крок в їхній роботі без затримок і фіналізувати відбір", - сказав Блінкен на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в середу.

Очільник Держепу США додав, що однією з давніх цілей Москви було "посіяти розбіжності в Україні, щоб українцям було складніше працювати разом, реалізовувати свої демократичні амбіції".

"Україна має уникати будь-яких дій, що допомагають Росії в її цинічних зусиллях. Не дозвольте Росії розділити вас. Це означає, що лідери всередині й поза українським урядом повинні відкласти свої розбіжності в ім'я спільного національного інтересу та працювати разом, щоб підготуватися до можливих важких днів", - наголосив Блінкен.

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