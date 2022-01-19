УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6425 відвідувачів онлайн
Новини
3 721 34

Блінкен закликав комісію з відбору керівництва САП завершити фінальний етап конкурсу

Блінкен закликав комісію з відбору керівництва САП завершити фінальний етап конкурсу

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав комісію з відбору керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершити фінальний етап конкурсу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хотів би закликати комісію з відбору керівництва САП здійснити останній крок в їхній роботі без затримок і фіналізувати відбір", - сказав Блінкен на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в середу.

Очільник Держепу США додав, що однією з давніх цілей Москви було "посіяти розбіжності в Україні, щоб українцям було складніше працювати разом, реалізовувати свої демократичні амбіції".

"Україна має уникати будь-яких дій, що допомагають Росії в її цинічних зусиллях. Не дозвольте Росії розділити вас. Це означає, що лідери всередині й поза українським урядом повинні відкласти свої розбіжності в ім'я спільного національного інтересу та працювати разом, щоб підготуватися до можливих важких днів", - наголосив Блінкен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З 23 грудня чекаємо на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможця конкурсу на керівника САП, - голова комісії Коваль

Автор: 

конкурс (1289) САП (2229) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
так, зеленский під керуванням коломойского та фуйла кремльовского..

саме тому, незважаючі на "личное обещание Байдену" "призначити у листопаді" - зеЛох офшорний виконує ТІЛЬКИ указівки коломойского..
показати весь коментар
19.01.2022 19:46
+13
"Зараз час прихлопнути кришку піаніно"
показати весь коментар
19.01.2022 19:45
+10
похоже, зеленого опустили совсем недипломатично
показати весь коментар
19.01.2022 19:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.01.2022 20:16 Відповісти
... в Україні відтепер де-факто немає президента.
Коли тебе посилають у ср@ку все - твій особистий прокурор, твої кишенькові (так?) судді, твоя поліція - це означає, що ти нічим не керуєш.

Зеленский потерял вожжи. Он утратил власть, он больше ничем не управляет.
Де-юре, конечно, какой-то там портрет на посаде есть.

Но де-факто он уже не контролирует ничего.
Его уже никто не слушает. Его саботируют. Его посылают.
Западные партнеры в хер не ставят. Советники бегут.
Шепча про себя: "Люся, зараза, дались тебе эти макароны" (с)

А как красиво все начиналось. Выйди отсюда, розбийник, помните?
Мои поздравления, Владимир Александрович.
Крышка рояля захлопнулась сама.
Вы сами вырыли себе эту яму.
показати весь коментар
19.01.2022 20:30 Відповісти
Не смішіть пане Блінкен квартал 95. Вони втратять гроші і .... почуття "гумору" !!!
показати весь коментар
19.01.2022 19:43 Відповісти
похоже, зеленого опустили совсем недипломатично
показати весь коментар
19.01.2022 19:43 Відповісти
С ним давно никто не церемонится. Важные решения принимаются коллегиально)
показати весь коментар
19.01.2022 20:10 Відповісти
терпение лопнуло

показати весь коментар
19.01.2022 20:44 Відповісти
тільки треба це узгодити з Бєнєю, звичайно.
показати весь коментар
19.01.2022 19:44 Відповісти
За бородатую бабушку было сказано в закрытой части общения с зеледентом. Официально визит был не по этой теме, но американское правосудие достает преступников в любом уголке мира.
показати весь коментар
19.01.2022 20:39 Відповісти
так, зеленский під керуванням коломойского та фуйла кремльовского..

саме тому, незважаючі на "личное обещание Байдену" "призначити у листопаді" - зеЛох офшорний виконує ТІЛЬКИ указівки коломойского..
показати весь коментар
19.01.2022 19:46 Відповісти
Если в стране президент дегенерат, то лучше пусть "під зовнішнім управлінням" США. Или ты против?
Второе: Если хочешь вступить в клуб нормальных стран, а не в дырку срать, как твои сородичи по разуму из-за поребрика, то надо делать "домашнее задание" по улучшению страны.
показати весь коментар
19.01.2022 20:33 Відповісти
нельзя завершать, зеЛоху не нужен независимый САП.
В общем-то, и наезд на Пороха - чтобы про САП все забыли.. одна из целей для шумихи и видосика.

да и брешет зеленский, как всегда. когда рот раскрывает, а уж когда "лично пообещал" - брешет на порядок больше..
показати весь коментар
19.01.2022 19:45 Відповісти
"Зараз час прихлопнути кришку піаніно"
показати весь коментар
19.01.2022 19:45 Відповісти
Це, напевно, останнє китайське попередження. А що лишається робити, коли не доходить...
показати весь коментар
19.01.2022 19:46 Відповісти
Та треба було у Віслючка попросити! Він би пообіцяв! Йому ж не жалко черговий раз збрехати!
показати весь коментар
19.01.2022 19:47 Відповісти
Зе уже и по лицу и по заду а он так панически боится бени что все сделает чтоб его в штаты не депортировали какой у него панический страх перед ним видно очень кренко беня держит коки найвеличнейшего
показати весь коментар
19.01.2022 19:58 Відповісти
Пане Блінкин, ви вчасно приїхали, дякуємо!!!!! і Друге а не могли би ви натиснути на це непорозуміння зє, щоби воно звільнило єрмака???? Дякую!!!!!!!
показати весь коментар
19.01.2022 20:04 Відповісти
Ладно, Блинкен не понимает, но почему ему не подскажут, что дело не в комиссии , а в ПреЗеденте и его команде (включая Ген.прокурора). Там просто ожесточенное сопротивление назначению руководителя САП.
показати весь коментар
19.01.2022 20:23 Відповісти
Жаль что в такое трудное и ответственное время у руля страны стоит такая никчемная (откровенно говоря - предательская) власть.
показати весь коментар
19.01.2022 20:24 Відповісти
Пусть Блинкен определится: то ли руководителя САП ,то ли Путин нападет...Если нападет, то САП зачем? А взагалі, нащо нам потрібні усі ці злидні, що грощі платників витрачають , а зиску країні нема!?
показати весь коментар
19.01.2022 20:31 Відповісти
Тоні, ці персонажі не розуміють по-інтелігентному.
І що означає "здійснити без затримок"? Дедлайни вже всі пройшли!
Тому цю владу треба фейсом по паркету возити і затискати фаберже між дверима до отримання належного результату.
показати весь коментар
19.01.2022 20:31 Відповісти
Хто затисне? Хтоздатен " фейсом по паркету"? -Отож.
Яку б дурість Зе не робив - його все одно підтримує лохторат більше, ніж когось іншого. Нажаль.
показати весь коментар
20.01.2022 00:28 Відповісти
Колективний Захід має на мою думку всі можливості для цього. Але через сите та благополучне життя вони трішки втрачають здорові інстинкти.
Якщо узагальнено, то вони починають боротися з вітряними млинами, у гонитві за прибутком на короткій дистанції випестовують монстрів на кшталт Китаю або московії, з якими потім доводиться боротися стратегічно.
показати весь коментар
20.01.2022 11:35 Відповісти
Иногда хочется,чтобы Украина просто стала штатом США. *****,за 30 лет этот весь скотный двор у власти **********.
показати весь коментар
19.01.2022 20:40 Відповісти
шо тут коментувати, Америка воно конешно країна авторитетна, але пройдисвіт-покидьок коломойша він же поряд а тому і страшніший і небезпечніший , так що і у справі про обрання голови САП останнє слово за тією ж коломойшою. правда, спостерігати за цією коломойщиною все огидніше і огидніше.
показати весь коментар
19.01.2022 20:42 Відповісти
Почаще бы Блинкин приезжал. Пороха не посадили, глядишь и прокурора САП назначат. Мне лично очень нравится такое внешнее управление!
показати весь коментар
19.01.2022 20:48 Відповісти
Пусть сначала пришлет в Украину посла - проявит уважение. А то второй год в Украине нет посла. Это СКАНДАЛ!
показати весь коментар
19.01.2022 20:51 Відповісти
Блинкен и Зеленский нас дурачат-это игра у них такая:делать вид борьбы с коррупцией,а на самом деле красть будут при любом прокуроре

Деньги всех украинских политиков краденные из бюджета и хранят их в американских долларах,в недвижимости на западе,в ячейках и в банках и если бы американцы действительно боролись с украинской коррупцией они бы раздели бы их всех,как раздели Лазаренко.... Кучма вор на порядок больший ,а начинать надо было с него
показати весь коментар
19.01.2022 21:25 Відповісти
якийсь він дивний,той Блінкен..
Не розуміє хто гроші коміссії плате
показати весь коментар
19.01.2022 21:34 Відповісти
...точно, треба сапуваты, бо сорняку в городи выше крыши
показати весь коментар
20.01.2022 05:03 Відповісти
 
 