Вже понад 120 тисяч російських військових знаходяться на кордоні з Україною, – Данілов
Для планування повномасштабної наземної операції Росії знадобиться мільйон військових, зараз на кордоні з Україною їх приблизно 127 тисяч.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на коментар секретара РНБО Олексія Данілова для LIGA.net.
"Сьогодні загальна чисельність російських військ на кордоні з Україною становить орієнтовно 127 000, у тому числі наземний компонент – 106 000, з відповідними вогневими, ударними та маневровими можливостями. Є певні переміщення військ, але поки що це не критично", – заявив Данілов.
За його словами, для повномасштабної наземної операції Росії потрібний мінімум мільйон військових.
"Для того, щоб росіяни могли планувати повномасштабну наземну операцію, їм знадобиться понад мільйон військових, для концентрації яких потрібен час, а переміщення такого масиву людей та техніки не може залишитися непоміченим", – заявив секретар РНБО.
За його словами, що "всі ці ігрища біля українського кордону "мають і позитивний ефект – об'єднання демократичних країн у підтримці України в її боротьбі проти Кремля.
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@warthog_nl
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https://twitter.com/warthog_nl/status/1483889556810260488 32 мин
Дивна ситуація-95тирічна бабуня більш мужня та адекватна, ніж більшість "чоловіків"-політиків вільного світу. Реальний респект Королеві.