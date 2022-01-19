Вже понад 120 тисяч російських військових знаходяться на кордоні з Україною, – Данілов

Для планування повномасштабної наземної операції Росії знадобиться мільйон військових, зараз на кордоні з Україною їх приблизно 127 тисяч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на коментар секретара РНБО Олексія Данілова для LIGA.net.

"Сьогодні загальна чисельність російських військ на кордоні з Україною становить орієнтовно 127 000, у тому числі наземний компонент – 106 000, з відповідними вогневими, ударними та маневровими можливостями. Є певні переміщення військ, але поки що це не критично", – заявив Данілов.

За його словами, для повномасштабної наземної операції Росії потрібний мінімум мільйон військових.

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"Для того, щоб росіяни могли планувати повномасштабну наземну операцію, їм знадобиться понад мільйон військових, для концентрації яких потрібен час, а переміщення такого масиву людей та техніки не може залишитися непоміченим", – заявив секретар РНБО.

За його словами, що "всі ці ігрища біля українського кордону "мають і позитивний ефект – об'єднання демократичних країн у підтримці України в її боротьбі проти Кремля.

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