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Вже понад 120 тисяч російських військових знаходяться на кордоні з Україною, – Данілов

Вже понад 120 тисяч російських військових знаходяться на кордоні з Україною, – Данілов

Для планування повномасштабної наземної операції Росії знадобиться мільйон військових, зараз на кордоні з Україною їх приблизно 127 тисяч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на коментар секретара РНБО Олексія Данілова для LIGA.net.

"Сьогодні загальна чисельність російських військ на кордоні з Україною становить орієнтовно 127 000, у тому числі наземний компонент – 106 000, з відповідними вогневими, ударними та маневровими можливостями. Є певні переміщення військ, але поки що це не критично", – заявив Данілов.

За його словами, для повномасштабної наземної операції Росії потрібний мінімум мільйон військових.

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"Для того, щоб росіяни могли планувати повномасштабну наземну операцію, їм знадобиться понад мільйон військових, для концентрації яких потрібен час, а переміщення такого масиву людей та техніки не може залишитися непоміченим", – заявив секретар РНБО.

За його словами, що "всі ці ігрища біля українського кордону "мають і позитивний ефект – об'єднання демократичних країн у підтримці України в її боротьбі проти Кремля.

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кордон (4777) Данілов Олексій (1259) РНБО (2285)


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Топ коментарі
+28
Какую военную академию изволили заканчивать и в каком году?
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19.01.2022 20:41
+19
Данілов! Прокинься! Ти все міряєш наративами другої світової. На дворі 21 століття!!! З того часу як людство створило ракетні війська, забудь про п'яти- десятикратну перевагу для наступу ! Кому ти втираєш цю мульку про потребу в мільйон для наступу??? Дебіл повний...
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19.01.2022 21:10
+16
не розганяй панику данилоф
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19.01.2022 20:37
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Кстати о 120 тысячах и миллионе - Крым захватила группа спецназа из 15 человек, а через пять часов была армия ускоглазых рюсських в пятьсот чел.
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19.01.2022 21:53 Відповісти
Он идиот? Никто в современной войне не пошлет толпы солдат на пулеметы, о каком миллионе он несет. Украину просто разбомбит авиация и ракеты, будут уничтожены все склады боеприпасов и ГСМ, блокада с моря и уничтожение жд путей в ЕС.
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19.01.2022 21:53 Відповісти
еще как шлют, посмотри на хронику какие колонны шли на грузию в 2008 году
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19.01.2022 21:57 Відповісти
Колонны техники и атака по полю пехотой на пулеметы это разные вещи.
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19.01.2022 22:02 Відповісти
А в чем новость ? Их и в апреле было в районе 120 тыс.
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19.01.2022 21:53 Відповісти
А кто им даст разбомбить?? Я понимаю что может ***** и положило на будапештский меморандум но похоже что Бриты и США всё-таки не считают его туалетной бумагой
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19.01.2022 21:56 Відповісти
А кто ***** мешает бомбить беженцев и их лагеря в Сирии? Кто помешал расколоть Грузию, Преднестровье, Чечню? А там бомбили города и тысячами гибли люди, а пани Меркель с Путиным в засос была.
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19.01.2022 22:05 Відповісти
***** непередбачуване
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19.01.2022 22:03 Відповісти
Звучит как тролинг ***** "а ещё соберёшь?"
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19.01.2022 22:04 Відповісти
говнокомандующийянелохсорокашестилетний сказал не нагонять.
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19.01.2022 22:05 Відповісти
Зеленський: " Нє смотрітє навєрх!!! Ничиво нє лєтіт!"
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19.01.2022 22:14 Відповісти
А-10


@warthog_nl

·
https://twitter.com/warthog_nl/status/1483889556810260488 32 мин



Дивна ситуація-95тирічна бабуня більш мужня та адекватна, ніж більшість "чоловіків"-політиків вільного світу. Реальний респект Королеві.
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19.01.2022 22:23 Відповісти
Королева знає,що таке війна, не з книг.
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19.01.2022 22:41 Відповісти
Разведка Украины засняла на марше крыс Путлера в 200 км севернее Киева на территории Белоруси...
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19.01.2022 22:58 Відповісти
Які гарні зелені дерева і трава на фоні. Півроку плівку проявляли?
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19.01.2022 23:33 Відповісти
И 120000 нападут на Украину?А почему они не напали в 14 году?Смотрите.Один только захват Дэбальцево обошелся русской армии в 15000 убитыми.Впереди они погнали быдлоскот из Донецка и Луганска ,новобранцев из РФ.Сзади шли регулярные части РФ.Вот результат на лицо .За 2 недели активных боёв ВСУ потеряли около 2000 убитыми.А русская армия с ополчением Донбасса около 15000 убитыми...Плюс технику.То есть можно и нужно убивать русскоскот .А погонят русские именно русскоскот в ввиде новобранцев - срочников 18-19 летних....Вся российская армия это до 100 тысяч более - менее обученных контратников.Все остальное - быдлоскот 18-19 летние срочники...
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19.01.2022 23:41 Відповісти
Украине нужно наращивать ракетную программу.В ПЕРВЫЕ ЖЕ ЧАСЫ ВОЙНЫ УКРАИНА МОЖЕТ И ДОЛЖНА ПОТОПИТЬ ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ НАДВОДНЫЙ ФЛОТ РАКЕТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ НЕПТУН.ПОДВОДЙНЫЙ ФЛОТ РФ В ЧЕРНОМ МОРЕ ПОТОПЯТ НАШИ СОЮЗНИКИ.ТАК ЖЕ УЖЕ СЕЙЧАС ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНО И ПОСТАВЛЕНО НА ВООРУЖЕНИЕ БОЛЕЕ 5000 РАКЕТ К РАКЕТНЫМ КОМПЛЕСАМ ОЛЬХА М И Т.Д.ТАК ЖЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАВЕЗЕНО ИЗ США НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ДЖАВЕЛИНОВ...
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19.01.2022 23:50 Відповісти
Оно, 3 года вместо развития ракетной программы контрабандистов и олигархов ловило, срывая государственный оборонный заказ!!
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20.01.2022 07:06 Відповісти
Катерами рашфлот даже не подтопишь.Нужны дивизионы ПКР"Нептун",развертывание которых саботирует "правящая зелень",а секретарь СНБО закрывает на это глаза
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20.01.2022 10:13 Відповісти
Это же каким надо быть идиотом чтоб ополчить против своей страны весь мир. На что надеется путин с точки зрения психиатров?
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20.01.2022 00:07 Відповісти
Они за неделю могут и миллион привести. Дело не сколько их, а на сколько мы готовы!!!
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20.01.2022 00:25 Відповісти
Каца-пський гiвнольот:
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20.01.2022 02:00 Відповісти
хахахха рассмешил ))). Что это за фильм такой страшный?
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20.01.2022 09:16 Відповісти
Это она асфальтом с Великого КрадIвництва ???
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21.01.2022 09:06 Відповісти
А я то дурак думаю зачем нам дороги новые перед войной!
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21.01.2022 09:08 Відповісти
...судя по логике Данилова: российские войска в парадной амуниции с винтовками "вперёд" с примкнутыми штыками блестя начищенными сапогами под полковой барабан, стройными рядами растянувшись на сотни километров начнут пеший "блицкриг". Феерично, товарищь размышляет. Основной залп Россия произведёт из орудия калибра 1153 мм... вот это калибрище!!! Этим орудием она может наделать шороху без "психической" атаки и без кавалерийкого рейда. Вот в чем шняга. И та царь пушка, ствол которой сейчас усиленно начищают германские полировщики, пострашнее "миллиона" штыков. Эту пушку скоро уже "сертифицируют", вот в чём парадигма современного мира.
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20.01.2022 04:58 Відповісти
чому ніхто не панікував минулого літа, коли на кордонах України було майже 250 тис. москалів??
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20.01.2022 06:07 Відповісти
Тому що була зовсIм Iнаш риторика в москальских засовах IнформацIi.
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20.01.2022 07:15 Відповісти
Что б они все подохли....Твари руSSкие.
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20.01.2022 07:48 Відповісти
Теоретик млять слугоуйобащний, ти який-сь військовий внз закінчив і тобі щось відомо про наступ, відступ та оборону?
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27.01.2022 11:51 Відповісти
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