Зеленський обговорив з Блінкеном безпекову ситуацію та допомогу у модернізації ЗСУ. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо нашої країни та кроків, що здійснюються в межах наявних переговорних форматів, а також інших модальностей політико-дипломатичного врегулювання", - йдеться у повідомленні.

"Ми хочемо активізувати роботу всіх переговорних форматів та відкрити шлях до проведення Нормандського саміту", – сказав Зеленський.

Президент відзначив важливість того факту, що протягом дня зберігається режим припинення вогню на Донбасі, і цього тижня жоден український військовий не загинув. Президент України наголосив, що робитиметься все необхідне для досягнення миру. Саме на це спрямована низка українських мирних ініціатив, внесених, серед іншого, в межах Тристоронньої контактної групи.

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Також під час зустрічі детально обговорювалася двостороння взаємодія у сфері безпеки й оборони. Володимир Зеленський зробив акцент на важливості посилення американської допомоги, спрямованої на покращення спроможностей Збройних Сил нашої держави та їхньої здатності протистояти агресії.

"Щоб робити дуже швидкі кроки, щоб модернізувати армію, потрібна допомога, особливо в такі непрості часи", – зазначив президент.

Крім того, Зеленський порушив питання підтримки євроатлантичних прагнень нашої держави, зокрема очікувань України від саміту НАТО в Мадриді.

Президент України також заявив про необхідність запровадження превентивних санкцій проти РФ з метою стримування агресивних намірів Кремля. У цьому контексті Зеленський наголосив, що "Північний потік – 2" є геополітичною зброєю та загрозою для енергетичної безпеки України та Європи.

Крім того, співрозмовники обговорили поточний стан реалізації трансформацій в Україні, торкнулися питань внутрішньополітичної ситуації в нашій країні.

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