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Зеленський обговорив з Блінкеном безпекову ситуацію та допомогу у модернізації ЗСУ. ФОТО

Зеленський обговорив з Блінкеном безпекову ситуацію та допомогу у модернізації ЗСУ. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо нашої країни та кроків, що здійснюються в межах наявних переговорних форматів, а також інших модальностей політико-дипломатичного врегулювання", - йдеться у повідомленні.

"Ми хочемо активізувати роботу всіх переговорних форматів та відкрити шлях до проведення Нормандського саміту", – сказав Зеленський.

Президент відзначив важливість того факту, що протягом дня зберігається режим припинення вогню на Донбасі, і цього тижня жоден український військовий не загинув. Президент України наголосив, що робитиметься все необхідне для досягнення миру. Саме на це спрямована низка українських мирних ініціатив, внесених, серед іншого, в межах Тристоронньої контактної групи.

Зеленський обговорив з Блінкеном безпекову ситуацію та допомогу у модернізації ЗСУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має бути єдиною у такі складні часи, - Блінкен

Також під час зустрічі детально обговорювалася двостороння взаємодія у сфері безпеки й оборони. Володимир Зеленський зробив акцент на важливості посилення американської допомоги, спрямованої на покращення спроможностей Збройних Сил нашої держави та їхньої здатності протистояти агресії.

"Щоб робити дуже швидкі кроки, щоб модернізувати армію, потрібна допомога, особливо в такі непрості часи", – зазначив президент.

Крім того, Зеленський порушив питання підтримки євроатлантичних прагнень нашої держави, зокрема очікувань України від саміту НАТО в Мадриді.

Зеленський обговорив з Блінкеном безпекову ситуацію та допомогу у модернізації ЗСУ 02

Президент України також заявив про необхідність запровадження превентивних санкцій проти РФ з метою стримування агресивних намірів Кремля. У цьому контексті Зеленський наголосив, що "Північний потік – 2" є геополітичною зброєю та загрозою для енергетичної безпеки України та Європи.

Крім того, співрозмовники обговорили поточний стан реалізації трансформацій в Україні, торкнулися питань внутрішньополітичної ситуації в нашій країні.

Також читайте: Блінкен: Вимоги Росії заводять переговори в глухий кут

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) оборона (4799) США (23085) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+17
Осел настолько тупой , что намеков не понимает , пришлось лично Блимкину прилетать , что бы Ослу доходчиво объяснить , что нет на планете Земля места где оно сможет спрятаться. и заныкать наворованное бабло.
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19.01.2022 20:56
+16
Чучело, провалившее оборонзаказ и разворовавшее бюджет ВСУ, обсудило в Блинкеном модернизацию ВСУ.

Ога. Крыса обсудила с котом вопросы сохранности зерна.
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19.01.2022 21:05
+12
andrii vn@25_andriy



Казав, кажу і казитиму.
Зеленський люто ненавидить Україні і усе, що знею пов'язано.
Якщо це враховувати, тоді усі дії Земоніки стають зрозумілими.
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19.01.2022 21:07
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фоен буба это страшно...его даже марусям впадлу на живо узреть..
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19.01.2022 20:48 Відповісти
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19.01.2022 21:05 Відповісти
ну да, дЄрьмак почті нє відєн
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19.01.2022 21:17 Відповісти
Зеленський з себе корчить крутого.
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19.01.2022 20:50 Відповісти
Вспомнился анекдот (племянница 8 лет рассказал).
Плывут два говна по канализации. Параллельно проплывает понос и спрашивает:
- Вы куда?

- На «стрелку».
- Можно с Вами?

- Нет! Нам нужны «крутые» парни…..
😁
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19.01.2022 22:36 Відповісти
Осел настолько тупой , что намеков не понимает , пришлось лично Блимкину прилетать , что бы Ослу доходчиво объяснить , что нет на планете Земля места где оно сможет спрятаться. и заныкать наворованное бабло.
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19.01.2022 20:56 Відповісти
andrii vn@25_andriy



Казав, кажу і казитиму.
Зеленський люто ненавидить Україні і усе, що знею пов'язано.
Якщо це враховувати, тоді усі дії Земоніки стають зрозумілими.
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19.01.2022 21:07 Відповісти
Украину он естественно ненавидит , НО свою продажную шкуру оно очень даже любит , по тому если у него в голове остались хоть какие то мозги , то инстинкт самосохранения должен сработать.
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19.01.2022 21:15 Відповісти
В переводе ну нормальный язык значит: Зеленский мычал, скрипел, бэ-экал и кривлялся...
Переводчикам тяжело...
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19.01.2022 20:59 Відповісти
На жаль Люсю Арестович, та Лещенко із Найємом не запросили - у тролей було би більше шансів прихильників Порошенка зачепити.
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19.01.2022 21:08 Відповісти
Як не прихильник Порошенка, та вважаю тебе кретином - це моє оціночне судження. Бо ти що, хотів бачити на зустрічі з держсекретарем США торговца сочінскімі арбузамі із виглядом пітекантропа, есесовку, що розбирається у сортах дітей, старого бородатого *******, вєчно маладова і вєчно пьянова знавця корабєльних сосєн та інших правовірних зе-лідеріфф???
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19.01.2022 22:31 Відповісти
Чучело, провалившее оборонзаказ и разворовавшее бюджет ВСУ, обсудило в Блинкеном модернизацию ВСУ.

Ога. Крыса обсудила с котом вопросы сохранности зерна.
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19.01.2022 21:05 Відповісти
Без Ермака ну никак,смотрящий за Зеленским.
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19.01.2022 21:11 Відповісти
главное не лишайте этого главнокомандующего возможности поцеловать лысого каждому в прыжке...
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19.01.2022 21:12 Відповісти
Есть один простой выход, разрешение на ношение огнестрельного оружия для граждан Украины...
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19.01.2022 21:13 Відповісти
Может ты хоть поинтересуешься этим вопросом в нете . Бо в Украине нарезное оружие всегда было легальным для населения . Получаешь разрешение и идешь и покупаешь .Запрещен для населения только короткоствол и полный автомат.
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19.01.2022 21:19 Відповісти
Тут мова про бойову зброю, кулемети гранатомети.
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19.01.2022 21:21 Відповісти
Населению гранатометы ? У тебя с головой все нормально ? Может танки и средства ПВО еще раздать .
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19.01.2022 21:32 Відповісти
Да, хочу гранатомьоты ! И танки! И средства ПВО! Я есть население! С головой фсьо нормально!
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19.01.2022 22:52 Відповісти
Ну тут два варианта , вперед на контракт в ВСУ и у тебя все это будет , а второй тебе надо стать долларовым мультимиллионером , что бы все что ты хочешь , содержать , заправлять и обслуживать . Танку на пример зимой 40-50 л солярки в сутки только на прогрев надо , цены на заправках надеюсь видел , а БК от 1000 до 50000 баксов за один выстрел и т д . По тому вибирай какой вариант тебя устраивает и вперед , действуй.
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19.01.2022 23:03 Відповісти
Спасибо. Подумаю над вариантами.
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19.01.2022 23:14 Відповісти
Ніт! На таке Бубочка не согласний!
Самі знаєте чому.
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19.01.2022 21:19 Відповісти
Представляю каково американцам сидеть на переговорах, и понимать что напротив них сидит Дерьмак который все докладывает Х***лу.
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19.01.2022 21:13 Відповісти
тю...а то им в первый раз с такими режимами сталкиваться .методы стимулирования давным давно отработаны
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19.01.2022 21:19 Відповісти
ихнее глубинное государство с нашим голубинным руководством...
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19.01.2022 21:24 Відповісти
Мабуть, компромат на зебила есть не тока у пыни.
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19.01.2022 22:39 Відповісти
ну мля вова спасибо тебе теперь мы будем носить стенсоны как майор Пейн
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19.01.2022 21:14 Відповісти
Полгода тому я написал письмо Президенту Байдену и просил его организовать подготовку в США летного состава из Украины. Чтобы в случае конфронтации с РФ наши "кожедубы" косили их на нашей земле как капусту. И ещё кое-что просил. Но дед не вник и не помог. Дед! Но сейчас то ты понял. Выдели нам по лендлизу пару сотен Файтеров, вооружений к ним, техперсонал, который бы
обучил наших технарей обслуге...
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19.01.2022 21:16 Відповісти
Блінкен розповів Ослу що у нас на кордоні московити зібрали війська?
Яка неожиданность...Бубочка якость і не курсі, не було часу. Має право на відпочинок. Дітей не бачить, Ленку.
Спасибі, Блінкен!
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19.01.2022 21:18 Відповісти
Та в нього взагалі "переможна перемога" сьогодні - "Президент відзначив важливість того факту, що протягом дня зберігається режим припинення вогню"
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19.01.2022 21:31 Відповісти
Агов, мудрий нарід!?? Ви чули яку hu-йню чесав ваш найвеличніший лідор у своєму "зверненні" до аудиторії 95-го кварталу?
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19.01.2022 22:20 Відповісти
Ім панрафілось. Главноє, чтопи праклятиє пєндо-омєріканци нас нє винуждалі трівожицца.
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19.01.2022 22:36 Відповісти
слухи









Богдан


@boikobogdan1

Про раптовий приїзд Блінкена.ЦЕ ВІЗИТ ІЗ СОКИРОЮ!АМЕРИКАНЦЯМ СТАЛО ВІДОМО,ЩО ОДНІЄЮ ІЗ ПЕРЕДУМОВ НАПАДУ РАШКИ Є ЗГОДА БЛАЗНЯ НА ЮРИДИЧНУ КАПІТУЛЯЦІЮ.БЛІНКЕН ВЕЗЕ ОЗВУЧЕННЯ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ЗЕРМАКІВ ТАКИХ ДІЙ ЗІ СТОРОНИ США.ТАКОЖ ПРОЗВУЧИТЬ ПОГРОЗА ОПРИЛЮДНЕННЯ СУТІ ЦІЄЇ ЗРАДИ.



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19.01.2022 22:42 Відповісти
Еврей Блинкен, увидев бубочку, понял, что евреи крывого рогу генетически отличаются от нормальных евреев.
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19.01.2022 22:42 Відповісти
говорить то о чем ни бум бум
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19.01.2022 22:45 Відповісти
а что это за наушничек торчит у осла? оно тупое, английский не знает?
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19.01.2022 23:35 Відповісти
На нас напали, а он им мирные инициативы. Глупо звучит.
Тут санкции требовать нужно и оружие с боеприпасами, а не мирные инициативы...
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19.01.2022 23:51 Відповісти
Деньги разворовал на "вэлыкых крадивныцтвах", раздал своим дружкам по особняку, прибарахлился короче...
А теперь хочет на чужих плечах в Рай въехать!.
Это оно, зебильное Чмо, никому ничего не должно, а ему должны ВСЕ! Логика быдла!
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20.01.2022 07:32 Відповісти
 
 