Зеленський обговорив із прем'єром Швеції Андерссон безпекову ситуацію та двосторонню співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Королівства Швеція Магдаленою Андерссон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Глава держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію навколо України, а також про кроки, що здійснюються для досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів. Володимир Зеленський також наголосив на важливості об’єднання та координації політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності", - йдеться у повідомленні.

Магдалена Андерссон зі свого боку підтвердила рішучу й непохитну підтримку з боку уряду Швеції суверенітету й територіальної цілісності України.

Окрему увагу співрозмовники приділили розвитку взаємодії в торговельній, інвестиційній, енергетичній та екологічній галузях. Зеленський також акцентував, що українська сторона зацікавлена у створенні мережі сучасних сміттєпереробних заводів за участю шведських компаній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Швеції про хакерську атаку на урядові сайти України: Це те, про що ми попереджали й чого ми боїмося. Треба з'ясувати, хто за цим стоїть

"Швеція – найбільший торговельний та інвестиційний партнер України в регіоні. Навіть в умовах пандемії маємо зростання двосторонньої торгівлі більш ніж на 50%. За результатами року очікуємо вийти на показники товарообігу у 800-900 мільйонів доларів. Працюватимемо над збереженням цих позитивних тенденцій. Вітатимемо також залучення Швеції до підтримки національної фінансової системи", – зазначив Зеленський.