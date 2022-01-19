Зеленський обговорив із прем'єром Швеції Андерссон безпекову ситуацію та двосторонню співпрацю
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Королівства Швеція Магдаленою Андерссон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Глава держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію навколо України, а також про кроки, що здійснюються для досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів. Володимир Зеленський також наголосив на важливості об’єднання та координації політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності", - йдеться у повідомленні.
Магдалена Андерссон зі свого боку підтвердила рішучу й непохитну підтримку з боку уряду Швеції суверенітету й територіальної цілісності України.
Окрему увагу співрозмовники приділили розвитку взаємодії в торговельній, інвестиційній, енергетичній та екологічній галузях. Зеленський також акцентував, що українська сторона зацікавлена у створенні мережі сучасних сміттєпереробних заводів за участю шведських компаній.
"Швеція – найбільший торговельний та інвестиційний партнер України в регіоні. Навіть в умовах пандемії маємо зростання двосторонньої торгівлі більш ніж на 50%. За результатами року очікуємо вийти на показники товарообігу у 800-900 мільйонів доларів. Працюватимемо над збереженням цих позитивних тенденцій. Вітатимемо також залучення Швеції до підтримки національної фінансової системи", – зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З одного боку прийняв, з іншого прийняв, отримав від Блінкина, від НАТО отримав телефоном!
Ось які дива робить гарний відпочинок в Буковелі і на Сейшелах.
В бюджете уй, а Коломой денег не даст.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy 1 год ·
Байден закликав Зеленського у вересні «негайно» призначити Спеціального антикорупційного прокурора на конкурсі і пообіцяв захищати Україну від російської агресії та підтримувати реформи. Не спрацювало.
МВФ виділив 700 мільйонів доларів Україні згідно з меморандумом, який передбачає призначенні Спеціального антикорупційного прокурора. Не спрацювало.
Держсекретар Блінкен заявив, що буде постачати Україні зброю у разі російського нападу, та запровадить проти РФ найжорсткіші санкції, які паралізують російську економіку. І наприкінці ввічливо попрохав призначати нарешті Спеціального антикорупційного прокурора.
Нічого не виходить у хлопців, таке враження, ніби хтось пропонує більше…
"Україна імпортуватиме борошно з Туреччини, що призведе до зростання цін на хліб. За прогнозом експертів, вартість продукту підніметься щонайменше на чверть.Крім цього, якість хліба в нашій країні буде гіршою. Про це повідомляє UBR.ua."
Справа в тому, що у 2022 році продукцію хочуть виробляти за спрощеною технологією. А це вже вплине на якість виробів.Така ситуація склалася через значне подорожчання газу та масового експорту пшениці високої якості. Тому у вітчизняному виробництві пшениці не вистачає і виробникам доводиться закуповувати борошно з української пшениці за кордоном.Експортери примудрилися підписати меморандум з владою та отримали дозвіл на вивіз 25,3 млн тонн пшениці без поділу на продовольчу та фуражну (призначену для худоби. - Ред.)