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Новини
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Зеленський обговорив із прем'єром Швеції Андерссон безпекову ситуацію та двосторонню співпрацю

Зеленський обговорив із прем'єром Швеції Андерссон безпекову ситуацію та двосторонню співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Королівства Швеція Магдаленою Андерссон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Глава держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію навколо України, а також про кроки, що здійснюються для досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів. Володимир Зеленський також наголосив на важливості об’єднання та координації політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності", - йдеться у повідомленні.

Магдалена Андерссон зі свого боку підтвердила рішучу й непохитну підтримку з боку уряду Швеції суверенітету й територіальної цілісності України.

Окрему увагу співрозмовники приділили розвитку взаємодії в торговельній, інвестиційній, енергетичній та екологічній галузях. Зеленський також акцентував, що українська сторона зацікавлена у створенні мережі сучасних сміттєпереробних заводів за участю шведських компаній.

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"Швеція – найбільший торговельний та інвестиційний партнер України в регіоні. Навіть в умовах пандемії маємо зростання двосторонньої торгівлі більш ніж на 50%. За результатами року очікуємо вийти на показники товарообігу у 800-900 мільйонів доларів. Працюватимемо над збереженням цих позитивних тенденцій. Вітатимемо також залучення Швеції до підтримки національної фінансової системи", – зазначив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) Швеція (958)


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Топ коментарі
+3
Замороженые гриппены по 8 гривен. Иначе у ЗЕ нихрена не получится.
В бюджете уй, а Коломой денег не даст.
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19.01.2022 21:41
+2
Як ти все встигаєш, порноактор обдовбаний!
З одного боку прийняв, з іншого прийняв, отримав від Блінкина, від НАТО отримав телефоном!
Ось які дива робить гарний відпочинок в Буковелі і на Сейшелах.
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19.01.2022 21:37
+2
Шведка услышала про ролик Зеленского "Без паники" и решила позвонить успокоить. Верховный Главнокомандующий рыдал навзрыд!
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19.01.2022 21:39
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хочет паспорт королевства в копилку..
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19.01.2022 21:36 Відповісти
Як ти все встигаєш, порноактор обдовбаний!
З одного боку прийняв, з іншого прийняв, отримав від Блінкина, від НАТО отримав телефоном!
Ось які дива робить гарний відпочинок в Буковелі і на Сейшелах.
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19.01.2022 21:37 Відповісти
Шведка услышала про ролик Зеленского "Без паники" и решила позвонить успокоить. Верховный Главнокомандующий рыдал навзрыд!
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19.01.2022 21:39 Відповісти
Интересно премьер Швеции в курсе или ЗЕ позвонил и бросил трубку?
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19.01.2022 21:39 Відповісти
У шведов грипены есть, было б неплохо купить десяток
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19.01.2022 21:40 Відповісти
Замороженые гриппены по 8 гривен. Иначе у ЗЕ нихрена не получится.
В бюджете уй, а Коломой денег не даст.
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19.01.2022 21:41 Відповісти
сегодня летали парами, учения
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19.01.2022 22:40 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUWQr8vSDCveuQ3nQNBwAl5tE0w5Y3yLFMfq23N0jczeA0pdfAkhjQNtAchx2z9yjQkO-jOzyiRG0jzPII-8ZmIPoHS_64-__fFJOvbbmXgS00l1PJz3ekUHI-46jxQ5YY&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy 1 год ·



Байден закликав Зеленського у вересні «негайно» призначити Спеціального антикорупційного прокурора на конкурсі і пообіцяв захищати Україну від російської агресії та підтримувати реформи. Не спрацювало.
МВФ виділив 700 мільйонів доларів Україні згідно з меморандумом, який передбачає призначенні Спеціального антикорупційного прокурора. Не спрацювало.
Держсекретар Блінкен заявив, що буде постачати Україні зброю у разі російського нападу, та запровадить проти РФ найжорсткіші санкції, які паралізують російську економіку. І наприкінці ввічливо попрохав призначати нарешті Спеціального антикорупційного прокурора.
Нічого не виходить у хлопців, таке враження, ніби хтось пропонує більше…
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19.01.2022 21:43 Відповісти
ГЕТЬМАН - свободен !
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19.01.2022 21:57 Відповісти
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19.01.2022 21:59 Відповісти
кто только не предупредил зеленого,шо у ворот злая собака...но оно ж недоверчивое.
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19.01.2022 22:02 Відповісти
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19.01.2022 22:09 Відповісти
Про що можна говорити з придурком!
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19.01.2022 22:20 Відповісти
Україна продовжує нарощувати експорт зерна.Та незабаром буде змушена закуповувати борошно.

"Україна імпортуватиме борошно з Туреччини, що призведе до зростання цін на хліб. За прогнозом експертів, вартість продукту підніметься щонайменше на чверть.Крім цього, якість хліба в нашій країні буде гіршою. Про це повідомляє UBR.ua."
Справа в тому, що у 2022 році продукцію хочуть виробляти за спрощеною технологією. А це вже вплине на якість виробів.Така ситуація склалася через значне подорожчання газу та масового експорту пшениці високої якості. Тому у вітчизняному виробництві пшениці не вистачає і виробникам доводиться закуповувати борошно з української пшениці за кордоном.Експортери примудрилися підписати меморандум з владою та отримали дозвіл на вивіз 25,3 млн тонн пшениці без поділу на продовольчу та фуражну (призначену для худоби. - Ред.)
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19.01.2022 22:49 Відповісти
на каком языке ашкенази говорил с премьером Швеции... очевидно, дерьмак ширнул гнусавого, чтобы сфотографировать с трубкой и сразу фото опубликовал... потому как обояе поняли - они стали открытыми врагами Украины и они висят над пропастью...
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20.01.2022 07:56 Відповісти
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20.01.2022 08:15 Відповісти
 
 