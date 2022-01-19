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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Байден готовий активно працювати з Конгресом над відповіддю на подальшу агресію Росії щодо України, – Білий дім

Байден готовий активно працювати з Конгресом над відповіддю на подальшу агресію Росії щодо України, – Білий дім

Президент США Джо Байден ухвалив рішення продовжувати тісну роботу з Конгресом з підготовки заходів у відповідь на можливу подальшу агресію Росії щодо України.

Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Байден погодився продовжити тісно працювати з Конгресом у міру того, як адміністрація готується запровадити значні заходи у відповідь на подальшу агресію Росії проти України", - йдеться у заяві Псакі, випущеній за підсумками зустрічі американського президента з сенаторами, на якій зокрема обговорювалася ситуація в Україні.

Байден також обмінявся з сенаторами думками щодо способів продовження тісної роботи з союзниками та партнерами щодо підтримки України як шляхом дипломатії для розв'язання української кризи, так і за допомогою заходів стримування. Президент також схвально відгукнувся на традицію обох партій США підтримувати Україну.

Дивіться також: Для нас важлива двопартійна підтримка, - Зеленський провів зустріч із групою американських сенаторів. ФОТО

Як зазначається в документі, на зустрічі були присутні сенатори, які напередодні повернулися з України, де провели зустріч з українським керівництвом і заявили про "багаторічну двопартійну підтримку США суверенітету та територіальну цілісність України".

Автор: 

Байден Джо (2889) Конгрес США (1231) США (23085)


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Топ коментарі
+4
Чугайстр


@Chugastrr

·
https://twitter.com/Chugastrr/status/1483507801389424646 18 янв.



будь який військовослужбовець ЗСУ через місяць
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19.01.2022 22:54
+3


Наш сокіл та їхня курка!
Допоможемо Європі, посилимо НАТО!
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19.01.2022 22:28
+3
Обвал индексов и акций РАБссиянских компаний Байден создал на ровном месте... 20 ведущих компаний РАБссии потеряли миллиарды долларов всего за 5 дней... Крысы мавзолейные еще пару Ультиматумов Байдену и Пентагону и вы в ЖО....,в добрый крысята путлера...
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20.01.2022 04:04
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не показывайте только ему убаюкивающее обращение нашего верховнокомандующего...
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19.01.2022 22:05 Відповісти
Він і без нього впорається.
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19.01.2022 22:14 Відповісти
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19.01.2022 22:07 Відповісти
Он как тот маргарин для Украины: Ни вреда ни пользы. Если бы не конгресмены, Пуйло бы его бы уже давно купил.
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19.01.2022 22:14 Відповісти
Як Трампа?
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19.01.2022 23:29 Відповісти
Трампа купить не удалось
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20.01.2022 02:04 Відповісти
Впевнений?
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20.01.2022 06:00 Відповісти
100% . ни одно расследование не нашло никаких доказательств . ни одно ! а уж как копали . в свою очередь байден по самые уши увяз .
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21.01.2022 07:26 Відповісти
А щоб не було ,,подальшої агресії,,нам ще позавчора потрібна була сильна та якісна повітряна оборона ОБОРОНА а не зброя для нападу.Тим більше що поки ***** страдає нападом у Думу поступила пропозиція що до приєднання окупованих українських територій до мокшандію і я впевнений що вона дістане ,,добро,,
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19.01.2022 22:18 Відповісти
P.S.Тим більше що оборонна зброя ніким не може прийматися загрозою для мокшандію.А ось для тих хто має наміри вторгнутися вона буде загрозою.
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19.01.2022 22:21 Відповісти
и что это для нас изменит ? а кацапам будет лишний повод получить еще санкций
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19.01.2022 23:57 Відповісти
визнання рф длнр -це агресія? агресія.прошу санкції для *****.
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19.01.2022 22:21 Відповісти
Байден пытается заработать политические баллы - Украина это единственное где у него есть поддержка обоих партий но к сожалению окно возможностей может и тут закрыться - в обществе становятся все более популярными настроения - "а зачем нам эта коррумпированая страна на обратной стороне глобуса". Тут сильно отношение поменялось по сравнению с 2014
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19.01.2022 22:24 Відповісти
Скажем коррупции в США не меньше , особенно если говорить о Байдене . Если байдену плевать на свою страну которую он наводнил нелегалами , внедряет критическую расовую теорию в школы , потакает сносу памятников основателям США , то что можно говорить тогда об Украине ? Отношение в 2014 было такое же когда Обама об украино-росийской войне заявил своим генералам - "не втягивайте меня в этот конфликт ."
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20.01.2022 02:11 Відповісти
шо, перед неграми на колени становиться больше не нравится ?
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20.01.2022 07:46 Відповісти


Наш сокіл та їхня курка!
Допоможемо Європі, посилимо НАТО!
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19.01.2022 22:28 Відповісти
Пускай дадут нам оружие и не парятся про нас. Неужели мы не заслужили НЕ ядерного оружия в обмен на сотни уничтоженных боеголовок???
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19.01.2022 22:30 Відповісти
шо ще за вас зробити? - може голоснути?
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20.01.2022 05:43 Відповісти
Чугайстр


@Chugastrr

·
https://twitter.com/Chugastrr/status/1483507801389424646 18 янв.



будь який військовослужбовець ЗСУ через місяць
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19.01.2022 22:54 Відповісти
Мистер Бидон, ты не юли ! давай серьезную Озабоченность !!!!
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19.01.2022 23:25 Відповісти
Проект "Бурисма", похоже, накрылся; так что ему теперь всё равно.
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19.01.2022 23:53 Відповісти
Если война начинается по-настоящему, удар наносится внезапно, пока никто не опомнился. Таким был захват Крыма, такой была барановирусная атака на Западную цивилизацию.
Сейчас же всё это напоминает какое-то дикое шоу для отвлечения внимания: "нападёт - не нападёт". Похоже и в Москве, и в Киеве режимы шатаются, и таким образом создают у населения состояние перманентой истерии.
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19.01.2022 23:30 Відповісти
да что то я истерии не наблюдаю
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19.01.2022 23:59 Відповісти
Kaк минимум - такая цель поставлена пропагандой. Другое дело - пропаганда работает во многом вхолостую.
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20.01.2022 00:02 Відповісти
Какие санкции он отменит в этот раз?
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19.01.2022 23:45 Відповісти
таке враження що всесвітня Олімпіада відбувається не в Пекині, а в Києві...
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19.01.2022 23:54 Відповісти
Основні дисципліни а саме біг по колу та біг на місці відбуваються в Україн
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20.01.2022 01:43 Відповісти
Обвал индексов и акций РАБссиянских компаний Байден создал на ровном месте... 20 ведущих компаний РАБссии потеряли миллиарды долларов всего за 5 дней... Крысы мавзолейные еще пару Ультиматумов Байдену и Пентагону и вы в ЖО....,в добрый крысята путлера...
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20.01.2022 04:04 Відповісти
з точкі зору "за Україну" - Байден іноді вражае...
рижий вражав ще більше і завжди своїм - за русню.
ніколи не вражав Маккейн - но тут ми прогавили все...
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20.01.2022 05:59 Відповісти
А когда мы введем санкции против агрессора ??

1. Эмбарго на любую торговлю с оккупантом, включая нефть, газ и уголь
2. Запрет любого бизнеса агрессора на территории Украины
3. Запрет на поездки граждан кацапстана на территорию Украины, исключения - только через жёсткий визовый режим.
4. Уголовное наказание для ВСЕХ, за нарушение режима этих санкций

За нас почему-то впрягаются Штаты и Евросоюз, но мы продолжаем спокойно вести бизнес с оккупантами. Кацапы без проблем шастают туда-сюда, даже всякие певцы ртом сюда ездят и зарабатывают деньги
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20.01.2022 07:42 Відповісти
 
 