Байден готовий активно працювати з Конгресом над відповіддю на подальшу агресію Росії щодо України, – Білий дім
Президент США Джо Байден ухвалив рішення продовжувати тісну роботу з Конгресом з підготовки заходів у відповідь на можливу подальшу агресію Росії щодо України.
Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент Байден погодився продовжити тісно працювати з Конгресом у міру того, як адміністрація готується запровадити значні заходи у відповідь на подальшу агресію Росії проти України", - йдеться у заяві Псакі, випущеній за підсумками зустрічі американського президента з сенаторами, на якій зокрема обговорювалася ситуація в Україні.
Байден також обмінявся з сенаторами думками щодо способів продовження тісної роботи з союзниками та партнерами щодо підтримки України як шляхом дипломатії для розв'язання української кризи, так і за допомогою заходів стримування. Президент також схвально відгукнувся на традицію обох партій США підтримувати Україну.
Як зазначається в документі, на зустрічі були присутні сенатори, які напередодні повернулися з України, де провели зустріч з українським керівництвом і заявили про "багаторічну двопартійну підтримку США суверенітету та територіальну цілісність України".
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@Chugastrr
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https://twitter.com/Chugastrr/status/1483507801389424646 18 янв.
будь який військовослужбовець ЗСУ через місяць
Сейчас же всё это напоминает какое-то дикое шоу для отвлечения внимания: "нападёт - не нападёт". Похоже и в Москве, и в Киеве режимы шатаются, и таким образом создают у населения состояние перманентой истерии.
рижий вражав ще більше і завжди своїм - за русню.
ніколи не вражав Маккейн - но тут ми прогавили все...
1. Эмбарго на любую торговлю с оккупантом, включая нефть, газ и уголь
2. Запрет любого бизнеса агрессора на территории Украины
3. Запрет на поездки граждан кацапстана на территорию Украины, исключения - только через жёсткий визовый режим.
4. Уголовное наказание для ВСЕХ, за нарушение режима этих санкций
За нас почему-то впрягаются Штаты и Евросоюз, но мы продолжаем спокойно вести бизнес с оккупантами. Кацапы без проблем шастают туда-сюда, даже всякие певцы ртом сюда ездят и зарабатывают деньги