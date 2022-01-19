У Білорусі затримали відомого журналіста й письменника Квятковського

Стало відомо про затримання Северина Квятковського - білоруського письменника та журналіста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

У Білорусі затримали письменника, журналіста, менеджера культурних та медіапроєктів Северина Квятковського.

Журналіст нещодавно повернувся з-за кордону до Білорусі. Силовики затримали його 19 січня поруч із домом.

Про причини затримання наразі інформації немає.

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Квятковський працював у "Радіо Свобода" з 2002 по 2008 рік, а з 2012 роки писав власний блог для білоруської служби. Перед цим працював у білоруській службі "Польського радіо" та газеті "Наша ніва".

Він є членом Білоруської асоціації письменників, ПЕН-центру та Союзу білоруських журналістів.

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