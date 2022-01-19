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У Білорусі затримали відомого журналіста й письменника Квятковського

У Білорусі затримали відомого журналіста й письменника Квятковського

Стало відомо про затримання Северина Квятковського - білоруського письменника та журналіста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

У Білорусі затримали письменника, журналіста, менеджера культурних та медіапроєктів Северина Квятковського.

Журналіст нещодавно повернувся з-за кордону до Білорусі. Силовики затримали його 19 січня поруч із домом.

Про причини затримання наразі інформації немає.

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Квятковський працював у "Радіо Свобода" з 2002 по 2008 рік, а з 2012 роки писав власний блог для білоруської служби. Перед цим працював у білоруській службі "Польського радіо" та газеті "Наша ніва".

Він є членом Білоруської асоціації письменників, ПЕН-центру та Союзу білоруських журналістів.

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Білорусь (7941) затримання (4343) Квятківський (2)


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Топ коментарі
+8
Не хотели белорусы умирать вместе на своем протесте, теперь усатый диктатор переловит их по одному и уничтожит.
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19.01.2022 23:58
+4
В Украине сегодня полиция задержала Балуха.
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19.01.2022 23:16
+2
Беларусы погибали на протестах и продолжают умирать в заключении.
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20.01.2022 01:24
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В Украине сегодня полиция задержала Балуха.
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19.01.2022 23:16 Відповісти
за що?
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19.01.2022 23:26 Відповісти
За поддержку Пороха под судом сегодня.
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20.01.2022 01:46 Відповісти
Раз затримали значить в відділок доправили? Чи не доправили?
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19.01.2022 23:51 Відповісти
В'ятрович з Чийгозом відбили в прямому сенсі!
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20.01.2022 06:05 Відповісти
тобто це як точно "точно" перша половина січня. Не дивно. Народна мудрість каже, як впізнати кацапа, або порохобота. А дуже просто. Завжди брешуть.
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20.01.2022 09:38 Відповісти
страна фетишистов...
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19.01.2022 23:17 Відповісти
Не хотели белорусы умирать вместе на своем протесте, теперь усатый диктатор переловит их по одному и уничтожит.
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19.01.2022 23:58 Відповісти
да нам все равно сколько болотных рабов сгноит лукавый. это их обязанность воевать за свои права.
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20.01.2022 00:11 Відповісти
то есть беларусы умиравшие на майдане и в добробатах за свободу Украины и Беларуси для тебя болотные рабы ?
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20.01.2022 01:22 Відповісти
Думаю сравнение не корректно.
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20.01.2022 03:07 Відповісти
А тобі відомо що в кілька разів більше білорусів воювало на боці ОРДЛО? Що БРСР поставляла масово продовольство на територію ОРДЛО? За деякими даними основна маса продуктів харчування на потреби саме збройних формувань РФ на території ОРДЛО йшла туди через Росію з БРСР?
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20.01.2022 08:13 Відповісти
Беларусы погибали на протестах и продолжают умирать в заключении.
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20.01.2022 01:24 Відповісти
А они защищаться, не пробовали?
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20.01.2022 03:08 Відповісти
За Родину надо убивать ,а не умирать! Г. Сковорода.
Кто этого не понимает- обречён жить в рабстве. Похоже сябры этого не понимают, а украинцы на Майдане понимали.
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20.01.2022 08:00 Відповісти
- В чому різниця між українцями і білорусами?
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
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20.01.2022 08:15 Відповісти
Это абсолютно недостойный и невежественный комментарий.
Наверное какого-то зеленого тинейджера, поэтому не надо обращать на него внимания.
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20.01.2022 08:36 Відповісти
Може не знав , що владу в Білорусі захопили терористи , от і поїхав просто в фашистам в лапи .
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20.01.2022 07:58 Відповісти
 
 