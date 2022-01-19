У Білорусі затримали відомого журналіста й письменника Квятковського
Стало відомо про затримання Северина Квятковського - білоруського письменника та журналіста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".
У Білорусі затримали письменника, журналіста, менеджера культурних та медіапроєктів Северина Квятковського.
Журналіст нещодавно повернувся з-за кордону до Білорусі. Силовики затримали його 19 січня поруч із домом.
Про причини затримання наразі інформації немає.
Квятковський працював у "Радіо Свобода" з 2002 по 2008 рік, а з 2012 роки писав власний блог для білоруської служби. Перед цим працював у білоруській службі "Польського радіо" та газеті "Наша ніва".
Він є членом Білоруської асоціації письменників, ПЕН-центру та Союзу білоруських журналістів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кто этого не понимает- обречён жить в рабстве. Похоже сябры этого не понимают, а украинцы на Майдане понимали.
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
Наверное какого-то зеленого тинейджера, поэтому не надо обращать на него внимания.