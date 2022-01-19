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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україні потрібно посилювати протиповітряну оборону та ВМС, - нардеп "Голосу" Костенко про ескалацію на кордоні

Україні потрібно посилювати протиповітряну оборону та ВМС, - нардеп

Росія продовжує нагнітати ситуацію на кордонах України. Проте влада надто зайнята боротьбою з опозицією, щоб захищати державу від агресору. Тим часом у Кремлі заявили, що не планують відводити війська від наших кордонів. Безвідповідальність влади є загрозою для України, необхідно бути готовими захистити українців.

Таку думку висловив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Постачання міжнародної допомоги у вигляді озброєння є позитивним дипломатичним сигналом. Виграш у війні з Росією це не гарантує, проте свідчить про послідовну підтримку України з боку європейських та американських союзників. А також про те, що ситуація на українсько-російському кордоні більше хвилює західних партнерів, ніж Банкову.

Сьогодні дуже важливо консолідувати всі зусилля для захисту від російської агресії. Нам потрібно посилювати не лише піхоту, а й протиповітряну оборону та военно-морські сили", — вважає Костенко.

Присутність російських військ біля кордону з Україною слід сприймати як безумовний факт. Вони постійно там є. Це не дезінформація і не медійний ґвалт. Тому наша боєва готовність завжди має бути на високому рівні, наголосив народний депутат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Результатом розмов Байдена і Зеленського може бути рішення української влади виконувати Мінські домовленості та імплементувати формулу Штайнмаєра, - Роман Костенко

Автор: 

армія (3772) оборона (4799) Голос партія (512) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+4
Хто ж проти... але як це зробити, коли депутат Ара Хамія каже, що причин хвилюватися нема?
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19.01.2022 23:43
+3
Вы, народные депутаты , только каникулы себе можете продлевать .
Больше ни на что не способны
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20.01.2022 01:38
+2
Обложите спецналогом 20 известных семей и купите оружие .
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19.01.2022 23:39
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Обложите спецналогом 20 известных семей и купите оружие .
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19.01.2022 23:39 Відповісти
Найкраща ВМС це ПКР
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20.01.2022 01:40 Відповісти
Хто ж проти... але як це зробити, коли депутат Ара Хамія каже, що причин хвилюватися нема?
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19.01.2022 23:43 Відповісти
Голобуцкий еще вчера писал, что так считает партия Зеленского. Что проблем нет, это всё нагнетение. Арахмия и Зеленский сегодня озвучили партийную линию.
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19.01.2022 23:49 Відповісти
Схоже вони укурки
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19.01.2022 23:57 Відповісти
Утирки
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20.01.2022 00:44 Відповісти
Звісно, що хвилюватись немає чого, їм: у ЗЕленського в Україні немає жодного актива, навіть будиночок продав.
Посадить своїх клоунів з кварталу в вертольот і бувай Ненька-порноактриса...
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20.01.2022 01:45 Відповісти
Вот самое время. Завтра начнем.
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19.01.2022 23:48 Відповісти
Ленд-лиз в счет контрибуции с московии
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19.01.2022 23:53 Відповісти
Выбрали зебилов и теперь все здравомыслящие в шоке
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20.01.2022 00:31 Відповісти
Вы, народные депутаты , только каникулы себе можете продлевать .
Больше ни на что не способны
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20.01.2022 01:38 Відповісти
Куди вже посилювати після того як сивочолий мародер за свої гроші створив ППО, а його завод розбудував геть усі воєнно-морські сили України!
Принаймні так волають порохоботи...
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20.01.2022 08:45 Відповісти
 
 