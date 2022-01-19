Україні потрібно посилювати протиповітряну оборону та ВМС, - нардеп "Голосу" Костенко про ескалацію на кордоні

Росія продовжує нагнітати ситуацію на кордонах України. Проте влада надто зайнята боротьбою з опозицією, щоб захищати державу від агресору. Тим часом у Кремлі заявили, що не планують відводити війська від наших кордонів. Безвідповідальність влади є загрозою для України, необхідно бути готовими захистити українців.

Таку думку висловив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Постачання міжнародної допомоги у вигляді озброєння є позитивним дипломатичним сигналом. Виграш у війні з Росією це не гарантує, проте свідчить про послідовну підтримку України з боку європейських та американських союзників. А також про те, що ситуація на українсько-російському кордоні більше хвилює західних партнерів, ніж Банкову.

Сьогодні дуже важливо консолідувати всі зусилля для захисту від російської агресії. Нам потрібно посилювати не лише піхоту, а й протиповітряну оборону та военно-морські сили", — вважає Костенко.

Присутність російських військ біля кордону з Україною слід сприймати як безумовний факт. Вони постійно там є. Це не дезінформація і не медійний ґвалт. Тому наша боєва готовність завжди має бути на високому рівні, наголосив народний депутат.

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