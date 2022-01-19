Головні новини 19 січня: Блінкен в Києві, запобіжний захід для Порошенка

Зеленський закликає українців не панікувати, держсекретар США Блінкен побував у Києві, Порошенку обрали запобіжний захід - головні новини України та світу 19 січня.

Зеленський закликає не панікувати

Президент записав відповідне відеозвернення до українців. Він наголосив, що війна триває вже 8 років, а влада знає про ситуацію з безпекою та має план дій.

Із подібним меседжем виступив нині й голова фракції "Слуга народу" Арахамія: він твердить, що ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні 2021, а західні ЗМІ буцімто вкидують фейки.

Секретар РНБО Данілов каже, що на кордоні України перебувають 127 тис. російських військових. А для повномасштабної наземної операції, за його словами, потрібен мільйон.

Блінкен у Києві

Державний секретар США зустрівся з американськими дипломатами, президентом Зеленським та головою МЗС Кулебою. Він наголошує, що США хочуть миру, а Росія ще може зробити кроки для деескалації. Втім, і агресію вона може розпочати в найкоротші терміни.

Запобіжний захід для Порошенка

В якості запобіжного заходу для п’ятого президента суд обрав особисте зобов’язання. Офіс генпрокурора обіцяє подати апеляцію. Прихильники Порошенка все одно вирушили на Банкову та провели там акцію.

Адвокат Порошенка Новіков каж, що йому та нардепам "ЄС" невідомі пропонували купити запис нібито наради у Зеленського щодо суду у "справі Порошенка".

Депутати Держдуми просять Путіна визнати "ЛДНР"

З таким проханням до нього звернулися члени російської Компартії.

Україну відвідає Ердоган

Це станеться 3 лютого - в день 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і Туреччиною.

Гордон твердить, що його редакцію обстріляли

Журналіст повідомив, що редакцію обстріляли і показав пошкоджене вікно. В поліції відкрили провадження, але кажуть, що пошкодження на вікні - не наскрізне.