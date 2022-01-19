Головні новини 19 січня: Блінкен в Києві, запобіжний захід для Порошенка
Зеленський закликає українців не панікувати, держсекретар США Блінкен побував у Києві, Порошенку обрали запобіжний захід - головні новини України та світу 19 січня.
Зеленський закликає не панікувати
Президент записав відповідне відеозвернення до українців. Він наголосив, що війна триває вже 8 років, а влада знає про ситуацію з безпекою та має план дій.
Із подібним меседжем виступив нині й голова фракції "Слуга народу" Арахамія: він твердить, що ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні 2021, а західні ЗМІ буцімто вкидують фейки.
Секретар РНБО Данілов каже, що на кордоні України перебувають 127 тис. російських військових. А для повномасштабної наземної операції, за його словами, потрібен мільйон.
Блінкен у Києві
Державний секретар США зустрівся з американськими дипломатами, президентом Зеленським та головою МЗС Кулебою. Він наголошує, що США хочуть миру, а Росія ще може зробити кроки для деескалації. Втім, і агресію вона може розпочати в найкоротші терміни.
Запобіжний захід для Порошенка
В якості запобіжного заходу для п’ятого президента суд обрав особисте зобов’язання. Офіс генпрокурора обіцяє подати апеляцію. Прихильники Порошенка все одно вирушили на Банкову та провели там акцію.
Адвокат Порошенка Новіков каж, що йому та нардепам "ЄС" невідомі пропонували купити запис нібито наради у Зеленського щодо суду у "справі Порошенка".
Депутати Держдуми просять Путіна визнати "ЛДНР"
З таким проханням до нього звернулися члени російської Компартії.
Україну відвідає Ердоган
Це станеться 3 лютого - в день 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і Туреччиною.
Гордон твердить, що його редакцію обстріляли
Журналіст повідомив, що редакцію обстріляли і показав пошкоджене вікно. В поліції відкрили провадження, але кажуть, що пошкодження на вікні - не наскрізне.
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На камери попаде людина яка воювала за ДНР з російським гражданством, але його не знайдуть. Тому що, того чоловіка спец-служби Росії бистро вивезуть з України.
Це зробиться для того щоб забезпечити алібі Гордону, що він нібито не агент Кремля. Далі піар піар... гарні слова і тд і тп.
Потім Гордон балотується на президенти України, плюс в нього є Смешко, який відмовиться від виборів, а голоси підуть тому же Гордону.
Гордон стає президентом і по тихенькому робить свою грязну справу.
буде рейтинг Смешка,
буде рейтинг проросійських сил,
і будуть голоса із антирейтингу інших політиків,
також можуть бути ще якісь технічні кандидати яких буде спонсорувати Кремль,
Так що мої здогадки мають логіку.
Порошенко после суда празднует в столичном
ресторане
Причем сами они не могут стать успешнее и богаче, поэтому все их желания сводятся к тому, чтобы другие стали бедными лузерами.
Ну и старая добрая пролетарская ненависть. Куда ж без нее...
"Во время освещения пресс-конференции президента Джо Байдена в среду старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс сказал, что, по его мнению, украинские чиновники "с ужасом" смотрели на высказывания Байдена о дозированном вторжении России в Украину и процитировал украинских чиновников, выразивших свое недовольство комментариями, включая одного из них, который сказал, что заявление Байдена включает Путину зеленый свет на вход в Украину в свое удовольствие".
Чанс сказал: "Я имею в виду, что они смотрели на эти высказывания, я думаю, с ужасом. Один украинский чиновник, с которым я был в тесном контакте во время этой марафонской пресс-конференции, сказал, что он был, я цитирую здесь, "шокирован" тем, что президент Байден дал зеленый свет Владимиру Путину таким образом, что президент США провел различие между масштабами вторжений, и при этом предположил, что незначительное вторжение вызовет меньшую реакцию, чем более полное вторжение. Конечно, большая озабоченность чиновников, о которой он рассказал, заключается в том, что это дает Путину - и это еще одна цитата - это "дает зеленый свет Путину на вход в Украину по своему усмотрению". И это не только один украинский чиновник. Другие украинские чиновники ответили аналогичным образом. Киев, по словам другого, "ошеломлен" тем, что сказал президент Байден".