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Новини Війна
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Головні новини 19 січня: Блінкен в Києві, запобіжний захід для Порошенка

Головні новини 19 січня: Блінкен в Києві, запобіжний захід для Порошенка

Зеленський закликає українців не панікувати, держсекретар США Блінкен побував у Києві, Порошенку обрали запобіжний захід - головні новини України та світу 19 січня.

Зеленський закликає не панікувати

Президент записав відповідне відеозвернення до українців. Він наголосив, що війна триває вже 8 років, а влада знає про ситуацію з безпекою та має план дій.

Із подібним меседжем виступив нині й голова фракції "Слуга народу" Арахамія: він твердить, що ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні 2021, а західні ЗМІ буцімто вкидують фейки.

Секретар РНБО Данілов каже, що на кордоні України перебувають 127 тис. російських військових. А для повномасштабної наземної операції, за його словами, потрібен мільйон.

Блінкен у Києві

Державний секретар США зустрівся з американськими дипломатами, президентом Зеленським та головою МЗС Кулебою. Він наголошує, що США хочуть миру, а Росія ще може зробити кроки для деескалації. Втім, і агресію вона може розпочати в найкоротші терміни.

Запобіжний захід для Порошенка

В якості запобіжного заходу для п’ятого президента суд обрав особисте зобов’язання. Офіс генпрокурора обіцяє подати апеляцію. Прихильники Порошенка все одно вирушили на Банкову та провели там акцію.

Адвокат Порошенка Новіков каж, що йому та нардепам "ЄС" невідомі пропонували купити запис нібито наради у Зеленського щодо суду у "справі Порошенка".

Депутати Держдуми просять Путіна визнати "ЛДНР"

З таким проханням до нього звернулися члени російської Компартії.

Україну відвідає Ердоган

Це станеться 3 лютого - в день 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і Туреччиною.

Гордон твердить, що його редакцію обстріляли

Журналіст повідомив, що редакцію обстріляли і показав пошкоджене вікно. В поліції відкрили провадження, але кажуть, що пошкодження на вікні - не наскрізне.

Автор: 

Гордон Дмитро (116) Зеленський Володимир (23984) Порошенко Петро (15181) путін володимир (23889) росія (65415) Ердоган Реджеп Таїп (930) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+10
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19.01.2022 23:56
+7
Есть категория людей, которые больше всего хотят, чтобы все были в том же говне, что и они.

Причем сами они не могут стать успешнее и богаче, поэтому все их желания сводятся к тому, чтобы другие стали бедными лузерами.

Ну и старая добрая пролетарская ненависть. Куда ж без нее...
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20.01.2022 01:51
+6
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19.01.2022 23:52
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19.01.2022 23:52 Відповісти
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19.01.2022 23:56 Відповісти
*******
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20.01.2022 00:03 Відповісти
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20.01.2022 00:13 Відповісти
почему? это только мера присечения. суда ведь еще и не начиналось.
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20.01.2022 00:34 Відповісти
Прихлопним крышку пианино🤢 👃🏻🎹
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20.01.2022 07:50 Відповісти
"Надеюсь, наши друзья в НАТО и двухпартийное большинство в США готовы оказать содействие Украине, чтобы быть уверенными, что на этот раз президенту хутину расквасят нос", - сказал сенатор Уикер.,посетивший Киев.
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20.01.2022 00:41 Відповісти
УВАГА!!!

МОЖЕ БУТИ ЩЕ ТАКЕ:
На камери попаде людина яка воювала за ДНР з російським гражданством, але його не знайдуть. Тому що, того чоловіка спец-служби Росії бистро вивезуть з України.

Це зробиться для того щоб забезпечити алібі Гордону, що він нібито не агент Кремля. Далі піар піар... гарні слова і тд і тп.

Потім Гордон балотується на президенти України, плюс в нього є Смешко, який відмовиться від виборів, а голоси підуть тому же Гордону.

Гордон стає президентом і по тихенькому робить свою грязну справу.
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20.01.2022 00:45 Відповісти
ну у тебя и дивные фантазии - хотя с другой стороны я ни как не ожидал что президентом может стать зеленский , я не есть сторонник порошенко или зеленского но до стадиона у меня была уверенность что президентом снова станет прошенко , после этого уже можно уже не удивляться что ГОРДОН следующий президент
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20.01.2022 00:51 Відповісти
Я просто трохи погано розписав, але сам хід думки може бути правильним.
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20.01.2022 00:53 Відповісти
да все ты правильно расписал я тебя понял
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20.01.2022 00:55 Відповісти
В Гордона буде свій рейтинг,
буде рейтинг Смешка,
буде рейтинг проросійських сил,
і будуть голоса із антирейтингу інших політиків,
також можуть бути ще якісь технічні кандидати яких буде спонсорувати Кремль,

Так що мої здогадки мають логіку.
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20.01.2022 00:59 Відповісти
а почему цензор не выложил к примеру такую новость -
Порошенко после суда празднует в столичном

ресторане
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20.01.2022 00:53 Відповісти
Я нє удивлюсь,єслі етот Порошенко даже ходіт в туалєт КАКАТЬ !
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20.01.2022 01:18 Відповісти
Цинично какать. Прямо в душу простому зубожилому нариду, который никак полвареника доесть не может.
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20.01.2022 01:53 Відповісти
ЗЕбил
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20.01.2022 07:56 Відповісти
от же ж гад!
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20.01.2022 07:32 Відповісти
а что он должен был уйти в монастырь и посыпать голову пеплом ?
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20.01.2022 01:41 Відповісти
Есть категория людей, которые больше всего хотят, чтобы все были в том же говне, что и они.

Причем сами они не могут стать успешнее и богаче, поэтому все их желания сводятся к тому, чтобы другие стали бедными лузерами.

Ну и старая добрая пролетарская ненависть. Куда ж без нее...
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20.01.2022 01:51 Відповісти
По цьому принципу віками живе вся Росія - "Сами хорошо не живём - и вам не дадим!"
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20.01.2022 07:17 Відповісти
Я не ставлю ему ввину что он где то что то отмечал я просто упрекаю цензор в однобокой подаче новостей - о зеленском они пишут о каждом его "пуке" ну тогда нужно быть последовательным....
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20.01.2022 02:14 Відповісти
а тут как раз правильно Зеленский президент страны ему основное внимание , а Порошенко депутат Рады .
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20.01.2022 02:21 Відповісти
Странно...вот если бы Порошенко на Сейшелы улетел,то ..я б тоже не поняла вашего возмущения)
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20.01.2022 04:19 Відповісти
Это CNN: Украинские чиновники смотрели на Байдена "с ужасом", они сказали, что он дал Путину "зеленый свет"-

"Во время освещения пресс-конференции президента Джо Байдена в среду старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс сказал, что, по его мнению, украинские чиновники "с ужасом" смотрели на высказывания Байдена о дозированном вторжении России в Украину и процитировал украинских чиновников, выразивших свое недовольство комментариями, включая одного из них, который сказал, что заявление Байдена включает Путину зеленый свет на вход в Украину в свое удовольствие".

Чанс сказал: "Я имею в виду, что они смотрели на эти высказывания, я думаю, с ужасом. Один украинский чиновник, с которым я был в тесном контакте во время этой марафонской пресс-конференции, сказал, что он был, я цитирую здесь, "шокирован" тем, что президент Байден дал зеленый свет Владимиру Путину таким образом, что президент США провел различие между масштабами вторжений, и при этом предположил, что незначительное вторжение вызовет меньшую реакцию, чем более полное вторжение. Конечно, большая озабоченность чиновников, о которой он рассказал, заключается в том, что это дает Путину - и это еще одна цитата - это "дает зеленый свет Путину на вход в Украину по своему усмотрению". И это не только один украинский чиновник. Другие украинские чиновники ответили аналогичным образом. Киев, по словам другого, "ошеломлен" тем, что сказал президент Байден".
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20.01.2022 02:48 Відповісти
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20.01.2022 02:49 Відповісти
Байден приказал Блинкэну обосрать РАБссию по самые индексы падения их компаний...особено по РТС и компаниям ГрязьПром,Роснефть и прочих обваленных болванах...короче РАБссия встала с колен...
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20.01.2022 04:18 Відповісти
Уже восьмой самолет из Британии привез вот такие подарки https://www.youtube.com/watch?v=Nz2qCRNEyfE&t=363s NLAW от Санты для ВСУ.
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20.01.2022 07:43 Відповісти
 
 