США готові заборонити експорт чіпів та електроніки до Росії, якщо вона вторгнеться в Україну, - Reuters
За даними Reuters, Білий дім закликав американську індустрію мікросхем бути готовою до введення обмежень на експорт продукції до Росії, включаючи потенційне блокування доступу Російської Федерації до глобального постачання електроніки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.
Попередження було відповіддю на запити галузевих підприємств, після повідомлень Reuters і New York Times про можливі обмеження.
Представники Ради національної безпеки Білого дому Пітер Харрелл і Тарун Чхабра, під час телефонної розмови довели інформацію до відома керівників Асоціації напівпровідникової промисловості, а також групи підприємств-виробників чіпів, наголосивши, що потрібно бути готовими до безпрецедентних дій проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.
"Рада національної безпеки США прямо і різко заявила про серйозність ситуації, з якою вони нині зіткнулися в Україні, зазначивши, що це надзвичайна ситуація і, можливо, найгірше транскордонне вторгнення, яке мало місце з часів Другої світової війни", — написав директор Асоціації напівпровідникової промисловості членам Асоціації, після розмови з представниками РНБ.
Розширення сфери дії так званого правила прямого іноземного продукту на Росію, може дозволити адміністрації Байдена зупинити постачання чіпів, комп'ютерів, побутової електроніки, телекомунікаційного обладнання та інших предметів, вироблених у будь-якій точці світу, якщо вони вироблені за американською технологією.
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ну, вот.. сбудется их мечта - вместо чипов - кацапам станут вкручивать в бОшки "нано-болты"
когда выяснится что китай поставляет чипы - в рашку, сами получат по сусалам.. хуавей знает о чем речь))
Вам не варто поширюватися про те, у чому ви небєльмєса. Ані тих чипів, ані електроніки, про які йдеться мова, в Китаї немає від слова взагалі, бо Китай вже як два роки перебуває під тими санкціями США, які останні розглядають застосувати проти РФ також.
А там где не хватит, если будут интересы тех, кто повыше, так всегда привезут в обход любых санкций.
совок активно и удачно воровал западные технологии - и тут будут.
сейчас это еще проще. почти в каждой крупной и значимой конторе работают те, кто так или иначе имеет отношение к бывшему совку, сам или по родителям. остальное дело техники.
а если полученным с китаем начать делиться, то мировая фабрика может неожиданно начать производить то, что от нее не ожидали.
но мы забываем о том, что это будет "если".
и если это "если" таки наступит, то, боюсь, нам будет уже совершенно пофиг, что там в раше с чипами, технологиями и прочими вайфаями.
например вайфай 6 и 7...
неск.лет - и рашка перейдет на использование пк с дос 3.0.. которые можно купить на алиекспрес)
с закрытым кодом квалкома, который прошивка для чипа, я сам работал. и там, где это было, вполне есть россияне, проект то международный, которые если что сольют.
вывезти из штатов что-то, что нельзя, вполне можно. например, в прошлом это были чипы с криптотехнологиями. типа нельзя их было тогда в Украину. но по договору о нераспространении можно.
вот как купят новый роутер, если там будет, то и хорошо.
какой вифи 6?
мы его массово увидим хорошо если лет через 5. А тогда такие девайсы и на али уже будут продаваться.
сколько лет уже ipv6 и когда мы уже похороним ipv4? еще лет через 10?