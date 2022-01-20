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Новини Санкції проти Росії Війна
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США готові заборонити експорт чіпів та електроніки до Росії, якщо вона вторгнеться в Україну, - Reuters

США готові заборонити експорт чіпів та електроніки до Росії, якщо вона вторгнеться в Україну, - Reuters

За даними Reuters, Білий дім закликав американську індустрію мікросхем бути готовою до введення обмежень на експорт продукції до Росії, включаючи потенційне блокування доступу Російської Федерації до глобального постачання електроніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Попередження було відповіддю на запити галузевих підприємств, після повідомлень Reuters і New York Times про можливі обмеження.

Представники Ради національної безпеки Білого дому Пітер Харрелл і Тарун Чхабра, під час телефонної розмови довели інформацію до відома керівників Асоціації напівпровідникової промисловості, а також групи підприємств-виробників чіпів, наголосивши, що потрібно бути готовими до безпрецедентних дій проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

"Рада національної безпеки США прямо і різко заявила про серйозність ситуації, з якою вони нині зіткнулися в Україні, зазначивши, що це надзвичайна ситуація і, можливо, найгірше транскордонне вторгнення, яке мало місце з часів Другої світової війни", — написав директор Асоціації напівпровідникової промисловості членам Асоціації, після розмови з представниками РНБ.

Також читайте: Для Росії підготовлено 18 варіантів санкцій. Ми з союзниками готові завдавати РФ "гострого болю", - Нуланд

Розширення сфери дії так званого правила прямого іноземного продукту на Росію, може дозволити адміністрації Байдена зупинити постачання чіпів, комп'ютерів, побутової електроніки, телекомунікаційного обладнання та інших предметів, вироблених у будь-якій точці світу, якщо вони вироблені за американською технологією.

Автор: 

санкції (11891) США (23085)


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Топ коментарі
+14
п.с. кстати, недаром ватники боятся "чипирования от злобных пендосов"..
ну, вот.. сбудется их мечта - вместо чипов - кацапам станут вкручивать в бОшки "нано-болты"
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20.01.2022 01:17
+14
а оно китаю надо?
когда выяснится что китай поставляет чипы - в рашку, сами получат по сусалам.. хуавей знает о чем речь))
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20.01.2022 01:19
+9
Це як турбіни Siemens? Чи ще жорсткіше? Які чіпи? У них все тримається на лайні і палках. А "ваші" чіпи китайці на аліекспресі продають.
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20.01.2022 01:22
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фигня, кацапы чипы из бересты наделают и в коЗмоЗ запустят... бочку))
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20.01.2022 01:14 Відповісти
п.с. кстати, недаром ватники боятся "чипирования от злобных пендосов"..
ну, вот.. сбудется их мечта - вместо чипов - кацапам станут вкручивать в бОшки "нано-болты"
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20.01.2022 01:17 Відповісти
да не в бошки, а в сраки наношвабры
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20.01.2022 04:12 Відповісти
ото налякали. русня ж в Китаї може цю електроніку купляти.
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20.01.2022 01:17 Відповісти
а оно китаю надо?
когда выяснится что китай поставляет чипы - в рашку, сами получат по сусалам.. хуавей знает о чем речь))
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20.01.2022 01:19 Відповісти
та действительно может и не надо. зачем китаезам конкурентов укреплять? тоже верно. им же еще Сибирь нужно будет забирать у кацапни. так что Китаю лучше действительно выждать пока рашка схлопнется. )
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20.01.2022 01:25 Відповісти
а где китай чипы берет
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20.01.2022 01:19 Відповісти
багато які робить, але технології американські
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20.01.2022 07:54 Відповісти
Китай вже має власні розробки - і процесорів, і інших мікросхем. Так, вони базуються на американських в основному, але вже офіційно китайські. Тому, все залежить від того, як домовляться. Може рашка їм оренду Сибіру запропонує. Крім того, у рашки у військовій техніці вмкористовуються власні мікросхеми (саме тому, в тому числі, вони на покоління і відстають від НАТО).
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20.01.2022 08:59 Відповісти
это какие они микросхемы изготавливают? это те шо во флешку на калёсиках напихали массой 25 кг? или в могучий эльбрус??? от которого отказалась финансовая система расее))))
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20.01.2022 15:59 Відповісти
"власні розробки" на американських технологіях і їх же обладнанні, якщо американці заборонять свої технології використовувати, то китайчатина і кнопочну нокію не зможе зробити
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21.01.2022 21:31 Відповісти
покоління? опудало, розберись для початку в тих поколіннях, там не покоління, там вічність
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21.01.2022 21:32 Відповісти
Кітайозам теж не завадить попрощатися з американськими мікрухами. Хай свій мотлох юзають
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20.01.2022 01:20 Відповісти
Так і буде. Китай своєму васалу скільки завгодно накидає чипів в обмін на гектари та ресурси Сибіру та Далекого сходу.
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20.01.2022 01:21 Відповісти
В Китаї є лише фабрика Intel. Всі інші провідні виробники чіпів США: AMD, Nvidia, Qualcomm на разі замовляють свої чіпи у тайванької TSMC і корейського Samsung. Так-що попасти в мордор з Китаю зможе лишень сіряк від Інтел.
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20.01.2022 01:32 Відповісти
Есть у них собственный производитель в Шанхае - SMIC. 28нм делает без проблем (это уровень Intel 2010-х годов). Для сравнения в рф "Микрон" способен производить процессоры только по техпроцессу 90нм (уровень Intel начала 2000-х).
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20.01.2022 01:46 Відповісти
Эльбрус на 28 нм тех процессе, и это не 2010, это начало 2000х
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20.01.2022 02:05 Відповісти
SMIC вроде бы под санкциями США.
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20.01.2022 02:23 Відповісти
даа Z80 для спектрумов и проц для денди могут шлёпать смело,всё остальное под полным контролем госдепа.
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20.01.2022 16:03 Відповісти
А какая разница, где стоит фабрика, если она все равно подчиняется главному офису в США, эти чипы тоже нельзя использовать.
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20.01.2022 02:19 Відповісти
люди не понимают что все процы с серийниками и если где то он всплывёт в заводских масштабах то будет ясно даже в какую смену и в какое время и КЕМ был изготовлен.
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20.01.2022 16:06 Відповісти
" в Китаї може цю електроніку купляти. "
Вам не варто поширюватися про те, у чому ви небєльмєса. Ані тих чипів, ані електроніки, про які йдеться мова, в Китаї немає від слова взагалі, бо Китай вже як два роки перебуває під тими санкціями США, які останні розглядають застосувати проти РФ також.
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20.01.2022 02:15 Відповісти
Вы перепутали понятия, Китай - это мировая фабрика, но вовсе не мозговой центр, все передовые технологии в области электроники или в США или у их сателлитов.
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20.01.2022 02:20 Відповісти
Для обычной бытовой жизни хватит и того, что делает китай.
А там где не хватит, если будут интересы тех, кто повыше, так всегда привезут в обход любых санкций.
совок активно и удачно воровал западные технологии - и тут будут.
сейчас это еще проще. почти в каждой крупной и значимой конторе работают те, кто так или иначе имеет отношение к бывшему совку, сам или по родителям. остальное дело техники.
а если полученным с китаем начать делиться, то мировая фабрика может неожиданно начать производить то, что от нее не ожидали.
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20.01.2022 09:10 Відповісти
что-то серьезное скопировать не получится, совки например украли интегральные усилители у запада, но разница по шуму схемы почти в 2 раза, наверное, чистота материалов не та, а про военные разработки молчу, там десятки лет надо пыжиться, чтобы работало как надо
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20.01.2022 12:58 Відповісти
это было раньше, когда отсутствовал обмен знаниями. а сейчас он останется.
но мы забываем о том, что это будет "если".
и если это "если" таки наступит, то, боюсь, нам будет уже совершенно пофиг, что там в раше с чипами, технологиями и прочими вайфаями.
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20.01.2022 17:54 Відповісти
а як руки криві, ну мають кацапи нові компи і процесори, купити ж не проблема, а повторити не можуть, і не зможуть і ніякий обмін знаннями не допоможе, лопаті для турбін так і не освоїли.
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21.01.2022 21:37 Відповісти
Давите пдров экономически, мы их додавим физически.
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20.01.2022 01:18 Відповісти
Иди спать уже вояка диванная.
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20.01.2022 01:20 Відповісти
Путін *****
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20.01.2022 01:21 Відповісти
Спасибо, поспал. Но мнение не изменилось.
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21.01.2022 20:00 Відповісти
Це як турбіни Siemens? Чи ще жорсткіше? Які чіпи? У них все тримається на лайні і палках. А "ваші" чіпи китайці на аліекспресі продають.
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20.01.2022 01:22 Відповісти
дело не в том барахле, 10ти летней давности.. а в НОВИХ технологиях..
например вайфай 6 и 7...
неск.лет - и рашка перейдет на использование пк с дос 3.0.. которые можно купить на алиекспрес)
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20.01.2022 01:24 Відповісти
фиви 6 и 7 это, к примеру, квалком. Которых собрался у нас офис открыть. От нас легко утечет в рашу.
с закрытым кодом квалкома, который прошивка для чипа, я сам работал. и там, где это было, вполне есть россияне, проект то международный, которые если что сольют.
вывезти из штатов что-то, что нельзя, вполне можно. например, в прошлом это были чипы с криптотехнологиями. типа нельзя их было тогда в Украину. но по договору о нераспространении можно.
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20.01.2022 09:18 Відповісти
вокруг меня, в Киеве, до сих пор есть сети на 2.4. и людям хватает. им даже вифи 5 не нужен.
вот как купят новый роутер, если там будет, то и хорошо.
какой вифи 6?
мы его массово увидим хорошо если лет через 5. А тогда такие девайсы и на али уже будут продаваться.
сколько лет уже ipv6 и когда мы уже похороним ipv4? еще лет через 10?
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20.01.2022 09:26 Відповісти
Ну якщо на аліку бу чіпи купувати то зрозуміло чого в кацальотах непредсказуємая траєхторія
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20.01.2022 01:24 Відповісти
Нє.. кацапські вчоні вже довели, що там був зайвий шар ізолєнти. Тому мікрочіп став важче повітря. Ось і сталось такоє.
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20.01.2022 01:32 Відповісти
Круто, будут через Беларусь поставляться, как санкционная продукция в 14-15 годах..
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20.01.2022 01:22 Відповісти
Не будут, США в таком случае будут работать не по странам, а по компаниям, все прекрасно видели, как США нагнули HUAWEI, и никому не захочется повторять их судьбу.
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20.01.2022 02:26 Відповісти
Ну, двигуни та електроніку для БПЛА в Німеччині закупала чешська компанія і перепродавала ерефії. Її з часом закрили і запевняю, вже існує нова десь в Угорщині чи Франції.
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20.01.2022 10:41 Відповісти
А якщо москалі будуть вести війну,як зараз,то їм нічого не буде?
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20.01.2022 02:23 Відповісти
чіпи через шприць і здрастуй 5G, це знають всі, так що сумнівна загроза.
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20.01.2022 02:32 Відповісти
Москалі сировинна країна, а їм заборонять використовувати 10нм і менше чіпи. "Робот федор" з гімна і палок на 600нм чіпі може працювати. Які ще у них є технології, що потребують супер-******** чіпів? Для дікілько десятків хакерів вони все що треба і так знайдуть
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20.01.2022 03:05 Відповісти
не факт, що знайдуть,, а як знайдуть то як воно працюватиме
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21.01.2022 21:43 Відповісти
Злякали,вони ті чіпи із старих чорно-білих телевізорів випаять можуть!
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20.01.2022 06:49 Відповісти
Була вже якось одна країна з найпередовою електронікою в світі, та країна де все було окрім телевізорів, магнітофонів, радіоприймачів, холодильників, пральних машин. Були лише черги…
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20.01.2022 07:00 Відповісти
Так Китай не введе на цю фігню жодних обмежень. Розмова про воєнну електроніку.
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20.01.2022 10:38 Відповісти
Обосраться ***! А что Украину ожидает?!
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20.01.2022 08:10 Відповісти
Після вторгнення санкції на електроніку малоефективні. Особливо, якщо кремлядь отримала попередження заздалегідь. Чипи для озброєнь вони закуплять вдосталь.
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20.01.2022 10:37 Відповісти
Рашка итак в этом плане отсталое малоразвитое государство.Если их отрубят от американских технологий напрочь то это вообще шикарно и развал этого недогосударства не за горами
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20.01.2022 14:12 Відповісти
 
 