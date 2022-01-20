США готові заборонити експорт чіпів та електроніки до Росії, якщо вона вторгнеться в Україну, - Reuters

За даними Reuters, Білий дім закликав американську індустрію мікросхем бути готовою до введення обмежень на експорт продукції до Росії, включаючи потенційне блокування доступу Російської Федерації до глобального постачання електроніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Попередження було відповіддю на запити галузевих підприємств, після повідомлень Reuters і New York Times про можливі обмеження.

Представники Ради національної безпеки Білого дому Пітер Харрелл і Тарун Чхабра, під час телефонної розмови довели інформацію до відома керівників Асоціації напівпровідникової промисловості, а також групи підприємств-виробників чіпів, наголосивши, що потрібно бути готовими до безпрецедентних дій проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

"Рада національної безпеки США прямо і різко заявила про серйозність ситуації, з якою вони нині зіткнулися в Україні, зазначивши, що це надзвичайна ситуація і, можливо, найгірше транскордонне вторгнення, яке мало місце з часів Другої світової війни", — написав директор Асоціації напівпровідникової промисловості членам Асоціації, після розмови з представниками РНБ.

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Розширення сфери дії так званого правила прямого іноземного продукту на Росію, може дозволити адміністрації Байдена зупинити постачання чіпів, комп'ютерів, побутової електроніки, телекомунікаційного обладнання та інших предметів, вироблених у будь-якій точці світу, якщо вони вироблені за американською технологією.