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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС

За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 19 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у штабі.

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За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС 01

Донбас (22356) найманці рф (2060) операція Об’єднаних сил (6725)


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20.01.2022 07:39 Відповісти
Подозрительная тишина...
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20.01.2022 08:39 Відповісти
Бережи вас Боженька...
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20.01.2022 16:31 Відповісти
 
 