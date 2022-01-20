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Новини Війна
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Байден: Я досі вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни, але він перевірятиме нашу готовність до можливої агресії

Байден: Я досі вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни, але він перевірятиме нашу готовність до можливої агресії

У ході пресконференції до першої річниці своєї інавґурації, президент США Джо Байден заявив, що, на його думку, президент Росії Володимир Путін не хоче розв’язувати повномасштабну війну в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це президент США заявив на пресконференції, яку транслював youtube-канал Білого дому

Пряма мова журналіста New York Times: "Після зустрічі з Путіним у Женеві в червні 2021 року, ви сказали, що Путін точно не хоче повернення стану Холодної війни в стосунках між США і Росією. З того часу він зібрав 100 тисяч солдатів уздовж кордонів України, і державний секретар США сказав, що напад Росії може статися будь-якої миті. Чи вірите ви досі, що Путіну не треба війна і чи змінилось загалом ваше ставлення до Путіна в останні місяці?"

Відповідаючи на питання Байден сказав: "Моя відповідь: я досі вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни, це по-перше.

По-друге, чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, я думаю, він буде перевіряти нашу готовність. Але я знаю, що він заплатить велику й серйозну ціну, якщо він не змінить свої наміри вже зараз. І я думаю, він все життя шкодуватиме за таке рішення (повномасштабної військової агресії проти України. – Ред.).

Я вважаю, що йому дуже важко звикнути до того, що він вважає найбільшою трагедією в історії Росії – кінцем СРСР. Він намагається знайти місце Росії в цьому світі між Китаєм і Заходом.

Я би не зміг сказати, що Путін знає, чого він хоче і що він збирається робити. Я здогадуюсь, що він вдасться до якихось дій. Тепер він змушений щось вдіяти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію чекають катастрофічні наслідки у разі нападу на Україну, - Байден

На думку Байдена, російська економіка надто залежна від продажу енергоносіїв на європейському ринку, тому тривала дестабілізація, зокрема припинення економічних стосунків між ЄС і Росією, США й Росією, буде дуже болючою для самих росіян.

Байден також наголосив, що США підготували "настільки болючий" пакет санкцій, що ніколи досі не застосовували проти Росії. І в разі повномасштабного вторгнення Росії доведеться мати справу із серйозним падінням економіки РФ та втратою своїх фінансових ресурсів, зокрема, російські банки втратять можливості здійснювати міжнародні платежі.

Президент США наполягає, що він особисто попередив Путіна і дав зрозуміти масштаб цих санкцій у ході перемовин із ним у грудні.

На уточнювальне питання журналіста про можливу реакцію США на можливі "менш масштабні" форми агресії Росії, зокрема кібератаки, Байден відповів, що США вдаватиметься до таких самих засобів, в тому числі у сфері кібербезпеки.

Крім того, він наголосив, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України на тлі агресії Росії. Президент США сказав, що його адміністрація скерувала пакет допомоги Україні із засобами оборони на суму близько $60 мільйонів.

Байден Джо (2889) путін володимир (23889)


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Топ коментарі
+17
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20.01.2022 07:55
+11
Наївний дідуган. Він навіть не підозрює, на які тільки підлості може піти кацап. Та ще такий виродок з пітерських підворітень, як *****. З нього станеться, коли він буде здихати, натиснути на ядерну кнопку, щоб забрати з собою "на той світ" все людство.
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20.01.2022 08:29
+8
***** террорист и ему надо достичь цель - вечное царство тоталитарного режима, а полномасштабная война это его смерть.
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20.01.2022 07:57
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20.01.2022 07:55 Відповісти
***** террорист и ему надо достичь цель - вечное царство тоталитарного режима, а полномасштабная война это его смерть.
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20.01.2022 07:57 Відповісти
ООО, уже риторика потяжелела, может прозреют наконец то с кем имеют дело, и главное до немчура донесут
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20.01.2022 08:12 Відповісти
... але він буде перевіряти нашу готовність до можливої агресії (с)

Нарешті допетрали !
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20.01.2022 08:22 Відповісти
в чём проблема
покажите всему миру что вы готовы
например попасть лазерным лучом
из космоса в его злобную ватную головку
предварительно срезав им же... спаSSкую звезду
и пусть кацапские блогеры снимут об этом видосики
для ютьюба
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20.01.2022 08:29 Відповісти
Це буде те саме, що смикати за хвоста скажену собаку.
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20.01.2022 11:00 Відповісти
Наївний дідуган. Він навіть не підозрює, на які тільки підлості може піти кацап. Та ще такий виродок з пітерських підворітень, як *****. З нього станеться, коли він буде здихати, натиснути на ядерну кнопку, щоб забрати з собою "на той світ" все людство.
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20.01.2022 08:29 Відповісти
"Наївний дідуган. "
Та авжеж! Все виглядає навпаки, бо саме у вас вельми наївне уявлення про те, як має виглядати досвідчена міжнародна дипломатія.
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20.01.2022 13:31 Відповісти
В отличии от тебя этот "дидуган" встречался с ****** лично, и не один раз, потому мог сложить собственное мнение об этом человеке. Не забывай, он пробился на самый верх в сверхконкурентной среде политиков самой сильной страны мира, а значит активно умеет работать локтями, разбирается в людях и умеет больно бить! Он еще при Обаме был вторым человеком в США и имел доступ ко всему, ну а теперь к его услугам самая мощное разведывательное сообщества мира, которое точно разобрало ***** и его окружение по винтикам и нашли все болевые точки - финансовые, родственные, криминальные, психологические. Так что не будь наивным!
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20.01.2022 14:17 Відповісти
60 млн помощи! Пиндосы! В Афганистан влили сотни млрдов бесполезно. Им выгодно чтобы путлер напал на нас. Свой сжиженный газ, которого полно у них они будут продавать Европе. Займут 45% рынка, который потеряет Россия. Вот такие цели у буржуев - бабло и еще раз бабло. А мы им как средство достижения своих целей.
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20.01.2022 08:30 Відповісти
Старенький уже Байден...Допускает ошибки.
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20.01.2022 08:53 Відповісти
Паталогическому трусу и негодяю выгоднее взорвать дома в Москве Волгодонске Буйнакске...,перестрелять детей в Беслане или захватить Норд-Ост...,а вот в Рязани пролетел...Гексоген оказался Мукой...
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20.01.2022 08:53 Відповісти
Задача Байдена усилить и объединить блок НАТО,который Трамп по факту развалил...,Пыня уже не кричит... Трамп -Наш
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20.01.2022 08:56 Відповісти
трамп включил петю и хочет вернуться на трон. интересно, как у них это получится
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20.01.2022 09:00 Відповісти
Бред сивой кобылы
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20.01.2022 10:07 Відповісти
Встреча Блинкэна и Порошенко прошла успешно... Крысы мавзхолейные,хрюкайте дальше...
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20.01.2022 09:02 Відповісти
Украина получит очередную партию Джавенинов на 500 млн. долларов Байден Астанавитесь...
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20.01.2022 09:03 Відповісти
еще один видит мир в глазах *****... может очки вам нужно выписать!?
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20.01.2022 09:17 Відповісти
Постоянно повтряют: "..." будут и санкции и все остальное. Как будто сами подсказывают, что нападать-то можешь, вот только не полномасштабно. Как угодно нападай, только не полномасштабно...
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20.01.2022 09:26 Відповісти
"Байден: Я досі вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни, але він перевірятиме нашу готовність до можливої агресі"

_Они и про Крым гипнотизировали что расия не оккупирует. А когда оккупировали - что не аннексируют. А после что не вторгнутся дальше, на материк... Ещё не все это забыли.
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20.01.2022 09:42 Відповісти
Он же епнутый,этот путен"
Немцов Б.
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20.01.2022 10:14 Відповісти
****ь, Путин войны не хочет - он хочет только проверить устойчивость памперсов дедушки Байдена.
Реал-политик имени Меркель - главное, чтобы за всякое унижение и поражение платили хорошо.
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20.01.2022 10:16 Відповісти
Дякувати Богу , що є на світі така потужна адекватна , прагматична і передбачувана країна , як США - наші союзники ! Смерть окупантам !
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20.01.2022 11:01 Відповісти
Ну понятно) НАТО к войне не готово)) Байдену 2 по теме но за артестизм 5)))
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20.01.2022 11:04 Відповісти
Все этл плохо кончится для НАТО и ЕС) Так вот это бла бла про санкции и надувание щек вместо того что б сосредотачивать групировки и готлвится к войне выглядит просто жалко) Авторитет НАТО и США будет ниже плинтуса))
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20.01.2022 11:08 Відповісти
Пресс секретарь Байдена Псаки добавила, что вторжением России на Украину будет считаться любое пересечение границы Украины регулярной армией, то есть признание ДНР и ЛНР Путиным также будет расценено как начало войны
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20.01.2022 11:14 Відповісти
Сенаторы предложили выбрать такие организации из списка, куда вошли госкорпорация ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций и десять банков (в их числе не только государственные, но и частные): Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.

Документ также предполагает введение блокирующих вторичных санкций против любых провайдеров «специализированных услуг по передаче финансовых сообщений», если те продолжат работать с попавшими под санкции банками. К таким относятся, в частности, международная система SWIFT и российская система передачи финансовых сообщений, которая разрабатывалась в качестве альтернативы на случай отключения SWIFT в России.

Новый пакет также предусматривает персональные санкции против российских президента, премьер-министра и высшего военного руководства, ограничения на участие иностранных компаний и менеджеров в российских отраслях по добыче минерального сырья, запрет на любые операции с российским суверенным долгом и т.д.

Проблемы с банковскими картами
В случае попадания банков в SDN риск их отключения от платежных систем Visa и Mastercard практически стопроцентный/ Обе компании зарегистрированы в США и обязаны соблюдать требования санкционного законодательства США. Никаких действенных способов заставить процессинговые компании осуществлять платежи не существует, поскольку такие процессинговые компании сами могут попасть в SDN и прекратить бизнес
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20.01.2022 11:23 Відповісти
Одна ракета по смердючому кремлю відразу вирішить всі питання.
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20.01.2022 12:55 Відповісти
Организованная преступность во главе с Олигархами - контролируют Украину полностью и вся власть ими коррумпирована, все суды и прокуроры, СБУ, МВД, и все министерства, все СМИ, и страна в рабстве у бандитов! И это знает не только каждый Украинец, а это знает весь мир! И пока так будет, то Украине не светит ни вступление в ЕС, ни вступление в НАТО. Президент США это вчера ясно сказал. И не будет никаких инвестиций существенных в такую коррумпированную страну. И пока так будет, то Украина будет становиться только слабее! И никто этого за Украину решить не сможет! Олигархи не могут жить честно и потому у Украинцев вариантов не много - это смириться и жить дальше в рабстве олигархической системы в которой они будут грабить страну и Украинцы будут рабами нищающими ибо свойство главное олигархов - это жадность и они будут грабить дальше и народ будет беднеть дальше, и второй вариант у Украинцев - это восстать против олигархов и организованной преступности и устроить аналог - "Великой Французской Революции" и начать их линчевать всех на народных судах - самых справедливых, если в стране нету законов и все коррумпировано. Но РФ связана с Украинской организованной преступностью и она войсками им будет помогать удержаться править Украиной. Но США и НАТО введет против РФ санкции адские. И затем начнется сыпаться организованная преступность в России - эффект бабочки.
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20.01.2022 14:17 Відповісти
 
 