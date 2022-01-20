Велика Британія готова збільшити постачання зброї до України, - глава Міноборони Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Сполучене Королівство планує збільшити військову підтримку Києва, додавши новий пакет озброєнь до 2000 пускових установок протитанкових ракет NLAW, які прибули в Україну цього тижня, щоб спробувати завадити будь-якому російському вторгненню.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє Daily Mail.
В ексклюзивному інтерв'ю Daily Mail Воллес прокоментував збільшення допомоги Україні:
"Я триматиму під пильною увагою питання про відправку додаткових оборонних озброєнь в Україну. Я нічого не виключаю у рамках допомоги Україні у забезпеченні самооборони. Велика Британія сповнена рішучості підтримувати Україну, її суверенітет та наші взаємні інтереси. Ми допомагаємо їм нарощувати обороноздатність вже вісім років і вирішили збільшити цю допомогу на тлі російської агресії. Британія завжди підтримує своїх союзників", - заявив Воллес.
У свою чергу, Росія звинуватила Велику Британію у розпалюванні напруженості в регіоні постачанням зброї Україні. Посольство Росії в Лондоні написало у Твіттері: "Зовсім зрозуміло, що постачання смертоносної зброї з Великої Британії в Україну лише поглибить кризу та посилить напруженість".
Водночас можливість того, що Велика Британія може відправити більше зброї, вітатиметься українським урядом, який назвав доставку зброї цього тижня "необхідним першим кроком". На думку українського керівництва, подальше постачання Великобританії може переконати інші західні уряди збільшити свою допомогу Україні.
Україна та Велика Британія підписали 8 жовтня 2020 року угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Український президент Володимир Зеленський назвав його історичним. Договір покликаний замінити Угоду про асоціацію України та ЄС у торгівлі зі Сполученим Королівством після закінчення перехідного періоду Brexit. Ця угода передбачає кредитні гарантії у розмірі до £2,5 млрд. для британсько-українських торгових контрактів. У цю суму входять £1,25 млрд, які спрямують на спільне виробництво ракетних катерів для ВМС ЗСУ.
14 січня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, в якій заявив про необхідність невідкладного введення превентивного пакету санкцій проти Росії, щоб запобігти подальшій агресії Кремля.
16 січня Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Росія має відвести війська від українських кордонів та розпочати деескалацію.
18 січня в Україну прибула партія міжнародної військової допомоги від Великої Британії для української армії, яка включає комплекси шведських переносних протитанкових керованих ракет NLAW. Раніше повідомлялося, що Україна отримає додаткові інвестиції від Сполученого Королівства у розмірі 1 млрд фунтів стерлінгів.
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она посмотрела на мой задумчивый вид, ласково посмотрела, и с улыбкой сказала: "я знаю.. всё будет хорошо!"..
14ий півтор - тому хто під час війни вибирае ідіота в погремугах за президента? - підмога мабуть не потрібна - неізліковні ....
Much appreciated !
Оце я розумію: без тріпології місяцями, розмусолювання, сюсюкання, сторазового повторення банальних речей.
Сказали, прийняли - виконали. Пішли далі !
полезная нагрузка АН-124 "Руслан" - 120 тонн
Великобритания гоняет свои самолеты, а Зеленскому до сих пор не пришло в голову предложить для перевозки использовать "Русланы", которые могут перевезти в два раза больший груз за одну ходку..
І заяви про те що він уверен шо московити не підуть у наступ ніяк не діють на Литву Латвію Великобританію США. Одні німці з Ослом, головнокомандуючим ВСУ, згодні.
Аж кинулася.
Британія відповіла демонстрацією своїх швидкостей. Від прийому рішення у владі до перших літаків в Києві вистачило доби.
Боже, бережи королеву!