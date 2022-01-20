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Велика Британія готова збільшити постачання зброї до України, - глава Міноборони Воллес

Велика Британія готова збільшити постачання зброї до України, - глава Міноборони Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Сполучене Королівство планує збільшити військову підтримку Києва, додавши новий пакет озброєнь до 2000 пускових установок протитанкових ракет NLAW, які прибули в Україну цього тижня, щоб спробувати завадити будь-якому російському вторгненню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє Daily Mail.

В ексклюзивному інтерв'ю Daily Mail Воллес прокоментував збільшення допомоги Україні:

"Я триматиму під пильною увагою питання про відправку додаткових оборонних озброєнь в Україну. Я нічого не виключаю у рамках допомоги Україні у забезпеченні самооборони. Велика Британія сповнена рішучості підтримувати Україну, її суверенітет та наші взаємні інтереси. Ми допомагаємо їм нарощувати обороноздатність вже вісім років і вирішили збільшити цю допомогу на тлі російської агресії. Британія завжди підтримує своїх союзників", - заявив Воллес.

У свою чергу, Росія звинуватила Велику Британію у розпалюванні напруженості в регіоні постачанням зброї Україні. Посольство Росії в Лондоні написало у Твіттері: "Зовсім зрозуміло, що постачання смертоносної зброї з Великої Британії в Україну лише поглибить кризу та посилить напруженість".

Водночас можливість того, що Велика Британія може відправити більше зброї, вітатиметься українським урядом, який назвав доставку зброї цього тижня "необхідним першим кроком". На думку українського керівництва, подальше постачання Великобританії може переконати інші західні уряди збільшити свою допомогу Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія цього тижня поставила в Україну тисячі оборонних легких протитанкових ракет, - заступник міністра оборони Хіпі

Україна та Велика Британія підписали 8 жовтня 2020 року угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Український президент Володимир Зеленський назвав його історичним. Договір покликаний замінити Угоду про асоціацію України та ЄС у торгівлі зі Сполученим Королівством після закінчення перехідного періоду Brexit. Ця угода передбачає кредитні гарантії у розмірі до £2,5 млрд. для британсько-українських торгових контрактів. У цю суму входять £1,25 млрд, які спрямують на спільне виробництво ракетних катерів для ВМС ЗСУ.

14 січня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, в якій заявив про необхідність невідкладного введення превентивного пакету санкцій проти Росії, щоб запобігти подальшій агресії Кремля.

16 січня Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Росія має відвести війська від українських кордонів та розпочати деескалацію.

18 січня в Україну прибула партія міжнародної військової допомоги від Великої Британії для української армії, яка включає комплекси шведських переносних протитанкових керованих ракет NLAW. Раніше повідомлялося, що Україна отримає додаткові інвестиції від Сполученого Королівства у розмірі 1 млрд фунтів стерлінгів.

Велика Британія (5611) зброя (7478) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+24
Ось в такій ситуації і стало видно, хто вороги, хто друзі, а хто так, *********.
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20.01.2022 08:09
+17
сегодня утром гулял с собакой и встретил обычную харьковскую бабушку..
она посмотрела на мой задумчивый вид, ласково посмотрела, и с улыбкой сказала: "я знаю.. всё будет хорошо!"..
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20.01.2022 08:27
+15
Боже, храни Королеву!
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20.01.2022 08:08
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давайте, хлопці - беню розкурочемо - все віддамо..
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20.01.2022 08:07 Відповісти
Боже, храни Королеву!
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20.01.2022 08:08 Відповісти
сегодня утром гулял с собакой и встретил обычную харьковскую бабушку..
она посмотрела на мой задумчивый вид, ласково посмотрела, и с улыбкой сказала: "я знаю.. всё будет хорошо!"..
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20.01.2022 08:27 Відповісти
👍👍👍👍🙌🙌🙌🙌🙏🙏🙏🙏👌👌👌
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20.01.2022 08:09 Відповісти
Ось в такій ситуації і стало видно, хто вороги, хто друзі, а хто так, *********.
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20.01.2022 08:09 Відповісти
причому вражимі в своемі кулаці.
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20.01.2022 08:15 Відповісти
Не була. Вона також (на словах принаймі) гарантувала Україні безпеку ДО підписання Будапештського меморандуму. Після допомоги фактично НЕ було.
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20.01.2022 08:15 Відповісти
можна і треба гарантувати безпеку тому, хто потребуе підмоги...
14ий півтор - тому хто під час війни вибирае ідіота в погремугах за президента? - підмога мабуть не потрібна - неізліковні ....
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20.01.2022 08:24 Відповісти
Давайте все, що можете і що потрібно !

Much appreciated !

Оце я розумію: без тріпології місяцями, розмусолювання, сюсюкання, сторазового повторення банальних речей.

Сказали, прийняли - виконали. Пішли далі !
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20.01.2022 08:20 Відповісти
полезная нагрузка C-17 Globemaster I - 77 тонн
полезная нагрузка АН-124 "Руслан" - 120 тонн
Великобритания гоняет свои самолеты, а Зеленскому до сих пор не пришло в голову предложить для перевозки использовать "Русланы", которые могут перевезти в два раза больший груз за одну ходку..
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20.01.2022 08:21 Відповісти
Д"Єрмак не дозволяє! До речі - щось він пропав з публічного простору! Ніде не "відсвічує"!
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20.01.2022 08:28 Відповісти
после встречи с Блинкиным, Ермак имел пожёванный и опечаленный вид человека, по которому проехали трактором..
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20.01.2022 08:30 Відповісти
Мабуть дрисля на нього напала від буковельських шашликів - не може від позолоченого унітаза відірватись.
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20.01.2022 08:35 Відповісти
дорогие яйца в одной корзине не возят
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20.01.2022 08:36 Відповісти
Наскільки я пам"ятаю - "Руслан" не сертифікований у Європі (підвищена шумність) Тому його не експлуатують у європейському повітряному просторі! (хоча можу і помиляться)
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20.01.2022 08:57 Відповісти
Antonov Logistics Salis GmbH зарегистрирована в Германии и оказывает транспортные услуги НАТО.. насчет сертификации ничего не знаю, но если летают (за год в среднем 2500 часов налета), то походу с сертификацией проблем нет..
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20.01.2022 09:09 Відповісти
Я кажу конкретно про "Руслани" і їх експлуатацію в Європі
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20.01.2022 09:12 Відповісти
God Save the Queen!
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20.01.2022 08:34 Відповісти
no panic... - God will take care of all of us...
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20.01.2022 08:42 Відповісти
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20.01.2022 08:39 Відповісти
Воллес всегда был на стороне борцов за свободу
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20.01.2022 08:43 Відповісти
А наш Осел не зна як відмовитись від допомоги. А вони все везуть і везуть...
І заяви про те що він уверен шо московити не підуть у наступ ніяк не діють на Литву Латвію Великобританію США. Одні німці з Ослом, головнокомандуючим ВСУ, згодні.
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20.01.2022 08:49 Відповісти
А я вже спати хочу і читаю =орел= !
Аж кинулася.
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20.01.2022 08:56 Відповісти
Самое время Мрию подогнать на загрузку товаров из военторга
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20.01.2022 09:26 Відповісти
Британия ...супер норм. Вот это называется адекватные союзники, а не гибридные соплежуи.
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20.01.2022 10:06 Відповісти
Дякуємо Друзі. Хочь хтось не тільки пи***ть ротом.
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20.01.2022 10:30 Відповісти
А гавнокомандующий западным партнерам говорит,что они идиоты---у него на карибско-кацапской границе никаких войск нет.
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20.01.2022 10:35 Відповісти
Вторгненням в Казахстан кремлядь надіялася налякати Захід швидкістю переміщення своїх сил.
Британія відповіла демонстрацією своїх швидкостей. Від прийому рішення у владі до перших літаків в Києві вистачило доби.
Боже, бережи королеву!
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20.01.2022 11:34 Відповісти
А можно передать только одну маленькую лодочку "Авангард" , но с полным фаршем?
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20.01.2022 11:58 Відповісти
 
 