В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19: майже 18,5 тис. хворих за добу, з них 11% діти

За добу 19 січня в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник зафіксованих нових випадків COVID-19 в Україні за добу з 19 листопада 2021 року, коли було виявлено 20 050 випадків коронавірусної хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 19 січня в Україні:

зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2044, медпрацівників – 492);

74 759 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 976 людей, другу дозу – 32 338 людей, додаткову дозу отримали 518 людей, бустерну дозу – 14 927 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 151 особа;

летальних випадків – 131;

одужало – 4 446 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 799 382 особи;

одужало – 3 571 782 особи;

летальних випадків – 98 843;

проведено ПЛР-тестувань – 17 332 435.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 080 101 людина, з них отримали першу дозу – 15 080 099 людей, отримали дві дози – 14 375 825 людей, отримали додаткову дозу – 11 205 людей, бустерну дозу – 146 105 людей. Загалом проведено 29 613 234 щеплення", - розповіли в МОЗ.









