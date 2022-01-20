В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19: майже 18,5 тис. хворих за добу, з них 11% діти
За добу 19 січня в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник зафіксованих нових випадків COVID-19 в Україні за добу з 19 листопада 2021 року, коли було виявлено 20 050 випадків коронавірусної хвороби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 19 січня в Україні:
зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2044, медпрацівників – 492);
74 759 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 976 людей, другу дозу – 32 338 людей, додаткову дозу отримали 518 людей, бустерну дозу – 14 927 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 151 особа;
летальних випадків – 131;
одужало – 4 446 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 799 382 особи;
одужало – 3 571 782 особи;
летальних випадків – 98 843;
проведено ПЛР-тестувань – 17 332 435.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 080 101 людина, з них отримали першу дозу – 15 080 099 людей, отримали дві дози – 14 375 825 людей, отримали додаткову дозу – 11 205 людей, бустерну дозу – 146 105 людей. Загалом проведено 29 613 234 щеплення", - розповіли в МОЗ.
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Странный всплеск заболеваемости,после праздников,а до праздников все сидели по домам и соблюдали карантинные ограничения,мда.Нужно создать комиссию и разобраться с этим феноменом
Я тебя немножко огорчу...но произойдет именно то о чем ты шепчешь...и не более...
Франция сегоднешних дней,
График "Количество госпитализаций в реанимацию"
(в оригинале - "Nombre d'entrees en soins critiques chez les personnes vaccinees et non vaccinees")
зеленая кривая - 13.34 пациентов на миллион вакцинированных
фиолетовая кривая - 190.81 пациентов на миллион непривитых
Разница - в пятнадцать раз !
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees?fbclid=IwAR1hkEjAwyX2wS3taLhitxegLyVqqEN1DWlk8hW8hoTmAaM6a_-5pI-FWzc
Медицина у нас как в Израиле, охахахаха
Байден сотни млн. масок раздает, израиль тесты, у нас отчитались что получили 2млн тестов....которые попытаються впарить за немалые деньги
Вообще понятно что все эти няшки преследуют какие то свои цели, байден к выборам готовится, евреи хз к чему, наши продолжают косить бабло
Если сеть не врет то пиндосы с февраля убирают оф. статистику смертности (во всяком случает как пишут она будет необязательная), посмотрим, если окажется правда - то америка готовиться к выборам и к летнему окончанию свистопляски.
Зокрема, в країні буде скасовано обов'язкове пред'явлення сертифікатів COVID.
Також планується скасувати обов'язковий масочний режим у громадських місцях та рекомендації щодо віддаленої роботи. Носіння масок у місцях скупчення людей залишиться рекомендацією.
За словами Джонсона, термін дії частини обмежень, таких як самоізоляція для хворих на COVID-19, спливає в кінці березня і поки уряд не планує їх продовжувати. Це означає, що самоізоляція за наявності коронавірусу може бути обов'язковою. Як заявив Джонсон, тим, у кого виявлять вірус, натомість просто потрібно буде «обережно і уважно ставитись до інших».
кстати, а куда делись ОРВИ и ОРЗ? уже излечили?
Если украинцам плевать на меры предосторожности и на вакцинацию, то штамм омикрон, заразность которого в 7-8 раз выше дельты, такими раскладами непременно воспользуется.
Вчера:
Германия - 139 тыс новых
Польша - 30 тыс
Чехия - 28 тыс
Украина - 18 тыс