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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19: майже 18,5 тис. хворих за добу, з них 11% діти

В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19: майже 18,5 тис. хворих за добу, з них 11% діти

За добу 19 січня в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник зафіксованих нових випадків COVID-19 в Україні за добу з 19 листопада 2021 року, коли було виявлено 20 050 випадків коронавірусної хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 19 січня в Україні:

В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19: майже 18,5 тис. хворих за добу, з них 11% діти 01 зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2044, медпрацівників – 492);

В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19: майже 18,5 тис. хворих за добу, з них 11% діти 01 74 759 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 976 людей, другу дозу – 32 338 людей, додаткову дозу отримали 518 людей, бустерну дозу – 14 927 людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міністри на чолі зі Шмигалем отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19. ФОТОрепортаж

Також за минулу добу:

В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19: майже 18,5 тис. хворих за добу, з них 11% діти 01 госпіталізовано – 2 151 особа;

В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19: майже 18,5 тис. хворих за добу, з них 11% діти 01 летальних випадків – 131;

В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19: майже 18,5 тис. хворих за добу, з них 11% діти 01 одужало – 4 446 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19: майже 18,5 тис. хворих за добу, з них 11% діти 01 захворіло – 3 799 382 особи;

В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19: майже 18,5 тис. хворих за добу, з них 11% діти 01 одужало – 3 571 782 особи;

В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19: майже 18,5 тис. хворих за добу, з них 11% діти 01 летальних випадків – 98 843;

В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19: майже 18,5 тис. хворих за добу, з них 11% діти 01 проведено ПЛР-тестувань – 17 332 435.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 080 101 людина, з них отримали першу дозу – 15 080 099 людей, отримали дві дози – 14 375 825 людей, отримали додаткову дозу – 11 205 людей, бустерну дозу – 146 105 людей. Загалом проведено 29 613 234 щеплення", - розповіли в МОЗ.

В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19: майже 18,5 тис. хворих за добу, з них 11% діти 10
В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19: майже 18,5 тис. хворих за добу, з них 11% діти 11
В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19: майже 18,5 тис. хворих за добу, з них 11% діти 12

Автор: 

МОЗ (5399) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
А если ты подохнешь вакцинированным то что??
Я тебя немножко огорчу...но произойдет именно то о чем ты шепчешь...и не более...
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20.01.2022 09:14
+10
Если ты подохнеш невакцинированным от ковида, страна ничего особо не потеряет. На одного ******** станет меньше.
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20.01.2022 09:08
+9
Там уровень медицины в разы лучше....вот и весь ответ..
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20.01.2022 09:16
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Без третьей дозы ну никак,во как поменялась ситуация за пару недель,что же делать дальше?Вот вакцинировать детей и ситуация сразу на второй день улучшиться.
Странный всплеск заболеваемости,после праздников,а до праздников все сидели по домам и соблюдали карантинные ограничения,мда.Нужно создать комиссию и разобраться с этим феноменом
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20.01.2022 08:19 Відповісти
Если ты подохнеш невакцинированным от ковида, страна ничего особо не потеряет. На одного ******** станет меньше.
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20.01.2022 09:08 Відповісти
А если ты подохнешь вакцинированным то что??
Я тебя немножко огорчу...но произойдет именно то о чем ты шепчешь...и не более...
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20.01.2022 09:14 Відповісти
Привет парням с приветом ) Разница - в шансах подохнуть.
Франция сегоднешних дней,
График "Количество госпитализаций в реанимацию"
(в оригинале - "Nombre d'entrees en soins critiques chez les personnes vaccinees et non vaccinees")
зеленая кривая - 13.34 пациентов на миллион вакцинированных
фиолетовая кривая - 190.81 пациентов на миллион непривитых
Разница - в пятнадцать раз !
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees?fbclid=IwAR1hkEjAwyX2wS3taLhitxegLyVqqEN1DWlk8hW8hoTmAaM6a_-5pI-FWzc
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20.01.2022 13:37 Відповісти
190 на миллион, это меньше чем из-за гриппа
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20.01.2022 21:32 Відповісти
все в Буковель!
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20.01.2022 08:29 Відповісти
Необхідно переводити дітей на дистанційну освіту. Донька працює в школі у Києвській області. Каже, півкласу учнів немає, хворіють вчителі так, що нема кому заміняти. Класи один за одним ідуть на карантин, але багато батьків не роблять тест на ковід школяреві, тому клас продовжує заражатись. Тільки онлайн поки ще не пізно
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20.01.2022 12:13 Відповісти
Так вони ж привиті?чого вони хворіють?
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20.01.2022 14:23 Відповісти
тому що "Омікрон" обходить захист, але наслідків після захворювання менше. Як і смертей
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20.01.2022 14:48 Відповісти
Так он оно что😂😂😂😂
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20.01.2022 15:23 Відповісти
Влада Великої Британії вирішила скасувати заходи боротьби з коронавірусом, включаючи вимогу носити захисні маски, перебувати на самоізоляції, працювати з дому, а також сертифікати про вакцинацію.
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20.01.2022 08:48 Відповісти
А почему ты не пишешь, что в британии более 70% населения вакцинировано нормальной вакциной. И то, что бустерная доза уже есть у минимум 50% вакцинированных?
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20.01.2022 09:06 Відповісти
и каждый день по 150 тыс. новых заболеваний в день с той 70% вакцинацией
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20.01.2022 09:09 Відповісти
В Израиле процентов 90 привито типа нормальными вакцинами...и процентов 70 имеют бустерный укол...и что??
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20.01.2022 09:12 Відповісти
А то, что тяжелое течение болезни и летальные исходы в разы ниже.
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20.01.2022 09:14 Відповісти
Там уровень медицины в разы лучше....вот и весь ответ..
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20.01.2022 09:16 Відповісти
Тухлая отмазка - количество умерших и тяжело заболевших взято в тех же странах на 100 тыс. заболевших до прививок и после. Так что, уровень медицины одинаков.
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20.01.2022 09:26 Відповісти
Тут какраз картинка подвернулась, думаю сгодится вместо ответа.
Медицина у нас как в Израиле, охахахаха

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20.01.2022 09:31 Відповісти
Израиль уже в открытую пише что на волне омикрона, все зеленые паспорта -фикция, поэтому бесплатно раздает экспрес тесты 30млн. людям домой,в установы,фонды , что бы люди тестировали себя когда им удобно. У нас что??? Уровень медицины и подхода - вот весь ответ в смертности.
Байден сотни млн. масок раздает, израиль тесты, у нас отчитались что получили 2млн тестов....которые попытаються впарить за немалые деньги
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20.01.2022 09:24 Відповісти
Роздає тести і за їхніми результатами тисячі здорових людей сидять на мазоізоляції, дитячі психологи б'ють на сполох через дитячу депресію.
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20.01.2022 10:07 Відповісти
да я ж не спорю что те тесты такие же рандомные, и евреи не просто так их скидывают видать, вероятнее всего чтобы сбить псих. волну на новостях о омикроне( они ж там в сытых странах впечатлительные )
Вообще понятно что все эти няшки преследуют какие то свои цели, байден к выборам готовится, евреи хз к чему, наши продолжают косить бабло
Если сеть не врет то пиндосы с февраля убирают оф. статистику смертности (во всяком случает как пишут она будет необязательная), посмотрим, если окажется правда - то америка готовиться к выборам и к летнему окончанию свистопляски.
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20.01.2022 10:14 Відповісти
"...https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/300081828812707?__cft__[0]=AZXvwypV8t50O3BPBaNoZs_jL4YcoAGZ46_dKp10CAFrkZZt0BFtKrVslRzjnQSudUrBnxtZBWum4_J89RtI3w_0o4-D_Rd0CW29nbLyqJtgPkowDN8GYUAmKJ9F3GvKYYsQOOppXBvaT_jYmb4DPv9Z&__tn__=%2CO%2CP-R пресс-служба Министерства здравоохранения", - шкодные твари с Минздрава никак не успокоятся и всё норовят создать информационную подоплеку для т.н. вакцинации детей. Уже только за подобные намерения нужно линчевать.
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20.01.2022 09:30 Відповісти
Франківська "омікронить" конкретно... 2700 за день
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20.01.2022 09:35 Відповісти
..з місця подій НЕ тренди чого НЕ знаєш - ІНФОзомбо сплеск ..
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20.01.2022 10:00 Відповісти
В мире ином сертификаты действительны ?В рай пропускают только при их наличии или ещё необходим ПЛР тест?
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20.01.2022 09:54 Відповісти
В рай запускают токо проколотых скрепным спутником
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20.01.2022 09:55 Відповісти
А что, могло быть иначе? Какие толпы были в поповниках, без масок, лезли друг на друга, чтобы попам руки полизать. Так что вспышка заражений- вполне естественный процесс после таких мероприятий. И ничего с этим не сделаешь.
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20.01.2022 10:05 Відповісти
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20.01.2022 10:19 Відповісти
.. З наступного тижня у Великій Британії буде знято режим суворих обмежень у зв'язку з пандемією COVID-19, оголосив прем'єр Борис Джонсон під час виступу в парламенті, передає SkyNews.
Зокрема, в країні буде скасовано обов'язкове пред'явлення сертифікатів COVID.
Також планується скасувати обов'язковий масочний режим у громадських місцях та рекомендації щодо віддаленої роботи. Носіння масок у місцях скупчення людей залишиться рекомендацією.
За словами Джонсона, термін дії частини обмежень, таких як самоізоляція для хворих на COVID-19, спливає в кінці березня і поки уряд не планує їх продовжувати. Це означає, що самоізоляція за наявності коронавірусу може бути обов'язковою. Як заявив Джонсон, тим, у кого виявлять вірус, натомість просто потрібно буде «обережно і уважно ставитись до інших».
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20.01.2022 10:20 Відповісти
смертность в Украине не от короны, а от того, что позакрывали отделения и больницы в которых люди могли получать профилактическую и плановую медпомощь при хронических заболеваниях.
кстати, а куда делись ОРВИ и ОРЗ? уже излечили?
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20.01.2022 10:41 Відповісти
От якраз зараз спалах ОРЗ та важкої пневмонії..., але не ковід
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20.01.2022 12:41 Відповісти
Мені цікаво. Цей дід в масці отримує гроші за використання його фото в публікаціях?)) Мабуть вже збагатів)
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20.01.2022 11:21 Відповісти
може він вже і помер?
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20.01.2022 22:44 Відповісти
Все ожидаемо и закономерно: Украине светит та же дорога, которой прошло большинство соседей.
Если украинцам плевать на меры предосторожности и на вакцинацию, то штамм омикрон, заразность которого в 7-8 раз выше дельты, такими раскладами непременно воспользуется.
Вчера:
Германия - 139 тыс новых
Польша - 30 тыс
Чехия - 28 тыс
Украина - 18 тыс

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20.01.2022 14:05 Відповісти
Посмотри где больше всего инфицированных ? Правильно вся западная Украина. Праздники и как вши вошкались по всей Эвроппе ( не путать с Жоппе ) а также где этот Великий Хрипач был и сколько там нищих собралось .Сплошная нищета пила кохфе по 150 бумажек за чашечку и им все пох что карантин и вот вам результат. А еще малозабезпечени ( болезни печени рифма ) слуги народа и не только поехали просить милостыню по всей планете руки не мыли и вели себя не чистоплотно наверно пили воду из под крана или с одной бутылки с бабочками вообщем ПРОДОЛЖАЙТЕ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ и будем вам п...... А еще медперсонала не хватает на затворках страны почти нет все за бугром и живут в 10 раз лучше .А у нас Одна медсестра на этаж это около 30 больных а может и больше и т.д. ПРОДОЛЖАЙТЕ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ и будем вам п...... Можно продолжать и продолжать .А ну как же совсем забыл смотрите СМИ там оч хорошо говорят ну просто всем смотреть ( уже 30 лет говорят ) смотрите через 30 лет будем вам п..... Нет ..гораздо раньше. Прошу прощения у всех кто не согласен и тем более кто ну очень согласен.
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20.01.2022 20:43 Відповісти
 
 