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Влада робить усе необхідне, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій, але зберігає "холодну голову", - Єрмак

Влада робить усе необхідне, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій, але зберігає

Українська влада робить усе необхідне, щоб наша держава та Збройні Сили були готовими до будь-якого сценарію розвитку подій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з представниками українських ЗМІ.

"Ми здійснюємо всі необхідні заходи, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Але при цьому зберігаємо холодну голову, щоб мінімізувати ризики для людей. Паніка ще нікому не була добрим другом. Збереження виваженої позиції необхідне, щоб об’єктивно оцінювати ситуацію й домагатися того, що відповідає нашим інтересам", – сказав він.

Єрмак наголосив, що українські служби разом з міжнародними партнерами пильно стежать за станом справ біля кордонів України, а влада має повну та об’єктивну інформацію щодо ситуації.

Керівник ОП зазначив, що в питанні захисту суверенітету й територіальної цілісності Україна не залишається на самоті, адже владі вдалося акумулювати підтримку як з боку європейських країн, так і з боку США.

Він звернув увагу на кількість візитів представників іноземних держав до України, які відбулися останнім часом.

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Зокрема, Єрмак розповів про візит Державного секретаря США. Зустріч Ентоні Блінкена з президентом Володимиром Зеленським керівник ОП назвав предметною та змістовною. За його словами, наша країна отримала запевнення у підтримці Сполученими Штатами дипломатичних зусиль щодо встановлення миру.

"Ми ще раз отримали запевнення, що жодних питань, нічого, що стосується України, не буде без участі України. Це стосується і наших перспектив участі в Альянсі, і загальноєвропейської безпеки", – наголосив він.

Також під час зустрічі з журналістами обговорювався візит політичних радників канцлера Німеччини та Президента Франції. Як зазначив Єрмак, нині триває підготовка зустрічі політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату, яка має відбутися до кінця поточного місяця.

Зеленський Володимир (23984) росія (65415) Єрмак Андрій (1377) Офіс Президента (2027)


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Топ коментарі
+18
Хтось злив в інтернет робочий графік найвеличнішого

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20.01.2022 08:45
+15
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20.01.2022 08:50
+11
Я б сказав,пусту голову.
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20.01.2022 08:42
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Я б сказав,пусту голову.
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20.01.2022 08:42 Відповісти
Голова далеко не пуста! Цілі різні у Конституції України і у Єрмака. Путін заплатив, Путін чекає...
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20.01.2022 11:08 Відповісти
Ага. Єсть єщьо кокаїн в кокаінніцах!
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20.01.2022 08:42 Відповісти
З притрушеною білим порошком головою готуються здати Україну ***** ...
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20.01.2022 08:45 Відповісти
Хтось злив в інтернет робочий графік найвеличнішого

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20.01.2022 08:45 Відповісти
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20.01.2022 08:54 Відповісти
явно фейк. в настоящем графике первым пунктом всегда стоит "дорожку заказать". потом "полетит", "приземлит" и только потом уже бегит на турник анжумаца и прессу качать.
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20.01.2022 09:06 Відповісти
Вещи эта этническая группировка в расеяшку собрали с холодної голово
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20.01.2022 08:47 Відповісти
ku*wa, а хто такий "єрмак"?
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20.01.2022 08:48 Відповісти
Это организм,который может сказать полное,понятное предложение
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20.01.2022 08:53 Відповісти
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20.01.2022 08:56 Відповісти
дядя Джо сказав про нього ""
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20.01.2022 10:44 Відповісти
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20.01.2022 08:50 Відповісти
Та ставати на лижи...
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20.01.2022 08:50 Відповісти
Хто влада? Ти, Ермак, чи Татаров з Подоляком і Юзіком?
Я щось не дуже розумію про що ти мелеш, завхоз?
Хто ви такі? Звідки ви взялись?
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20.01.2022 08:51 Відповісти
так, всі перелічені вами вони й є сьогодні влада.
звідки взялись? голосувальники наголосували, коли зеленське обирали.
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20.01.2022 08:55 Відповісти
Це смотрящі за шестёркой від ху.ла
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20.01.2022 08:56 Відповісти
просто цікаво: буданов вже розповів гогілашвілі про ці "необхідні заходи", ну, "чисто по-дружбі"?
чи може дружина гогілавшвілі принесла інформацію безпосередньо від зеленського?
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20.01.2022 08:54 Відповісти
Цікаво, а буданов так і живе разом з машою та гогі під охороною держави ? Оце так виглядая ваша з шестёркой "Ми здійснюємо всі необхідні заходи, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій"
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20.01.2022 09:05 Відповісти
Не сумнівайтесь. Так і живе.
Як так і депутаНствують глалтівники, наркомани, злодії, винуватці ДТП, корупціонери партії "слуг не українського наріду".
Відморизились і продовжують красти.
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20.01.2022 10:25 Відповісти
Завхоз уверяет население в готовности армии для отражения атаки.Грёбаный стыд.
Андрюша,а ********** сегодня утром уже покакал? Уставших от войны избирателей піськограя это больше интересует.
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20.01.2022 08:55 Відповісти
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20.01.2022 08:55 Відповісти
Сам дерьмак рапортует регулярно.ОП и рашка мечтали,чтоб ПП сел,странное совпадение,общие интересы
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20.01.2022 08:56 Відповісти
Ермака необходимо игнорировать,как завхоза. Иначе мы сами из него лепим вицепрезика!Журналисты!Бойкотируйте его - задавайте вопросы МИДУ,премьеру ,президенту!
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20.01.2022 08:57 Відповісти
Какому президенту?Который бубнит себе под нос набор фраз понятные только ему?
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20.01.2022 09:00 Відповісти
Те фразы даже ему непонятны. Конференция это потрясающе показала.
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20.01.2022 09:05 Відповісти
Ніколи не вірив словам цієї огидної свині!
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20.01.2022 09:03 Відповісти
Ага, вот ваша реальная готовность!
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20.01.2022 09:03 Відповісти
ВИЙШОВ ВОВА НА ПОРІГ
Вийшов Вова на поріг
Подивитись на свій ріг,
Глядь, а рога вже нема,
Кришка впала недарма.

Затужив бродяга Вова,
Бо стать стала загадкова.
Берці чи стрінги вдягати,
Й чим на піаніно грати?

Як змінила долю кришка,
З пацана стала малишка.
Хай це дивне піаніно,
Зробить краще Буратіно.
20.01.2022
Анатолій Бепрезенський
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20.01.2022 09:40 Відповісти
Это грубейшие нарушение закона, подписанного торчком, что заявления могут делать только президент и МИД.
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20.01.2022 09:06 Відповісти
Голову разом із клоуном в Буковелі охолоджуєте ?
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20.01.2022 09:06 Відповісти
Було б непогано щоб деякі діячі при владі вже зберігали не тільки холодні голови, а й ноги.
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20.01.2022 09:12 Відповісти
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20.01.2022 09:14 Відповісти
После его слов стало ещё тревожнее...
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20.01.2022 09:15 Відповісти
А народ то не готовий.
Що в нас з обороноздатністю ?
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20.01.2022 09:26 Відповісти
Якщо вже тепло у штанях, голову холодною тримати важко.
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20.01.2022 09:27 Відповісти
кротам слова не давали...
шо воно за такЭ?.. якийсь секретут з під столу
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20.01.2022 09:33 Відповісти
Ага ,ми бачимо як вони працюють.Вони весь час так працюють ,як прийшли до влади.Це ,спочатку їдуть в Буковель,а потім летять в теплі країни.
Коли хоч щось почнете робити бездарі?
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20.01.2022 09:43 Відповісти
У меня почему то возникли....сомнения.....!!!
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20.01.2022 10:04 Відповісти
"Ми здійснюємо всі необхідні заходи, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій." - особенно остро необходимой была попытка ареста Пороха. А другие необходимые меры как-то и не просматриваются, ну, кроме попыток установления диктатуры.
"Але при цьому зберігаємо холодну голову, щоб мінімізувати ризики для людей." - да, конечно. Новояз в действии. Теперь "холодной головой" называется истерика и по...фигизм.
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20.01.2022 10:34 Відповісти
Обращение к модераторам - вы бы хоть что-то говорили (писали), за какой комментарий блокируете, или хотя бы указывали за комментарий к какой статье. А так, заблокировали, и сиди гадай кого, где и чем обидел.
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20.01.2022 10:38 Відповісти
Зберігають холодну голову? Панамки на Сейшелах вдягають, чи шо? Ну, тоді все ок! можна і не перейматься. Покакали, поспали, поїли і в шапці. Слава богу, порядок!
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20.01.2022 10:48 Відповісти
Что нового или конкретного содержится в этом выссере Ермака? Надо было что-то сказать? Зачем? Что бы что? Что бы все знали что оно есть? Так мы помним! Забыть не можем.
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20.01.2022 10:54 Відповісти
Разве можно поверить в ваши, мягко говоря, бестолковые головы?
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20.01.2022 11:21 Відповісти
Может делает, может и нет.....
Просто вы столько врете, что вам уже никто не верит.....
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20.01.2022 11:56 Відповісти
 
 