Влада робить усе необхідне, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій, але зберігає "холодну голову", - Єрмак

Українська влада робить усе необхідне, щоб наша держава та Збройні Сили були готовими до будь-якого сценарію розвитку подій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з представниками українських ЗМІ.

"Ми здійснюємо всі необхідні заходи, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Але при цьому зберігаємо холодну голову, щоб мінімізувати ризики для людей. Паніка ще нікому не була добрим другом. Збереження виваженої позиції необхідне, щоб об’єктивно оцінювати ситуацію й домагатися того, що відповідає нашим інтересам", – сказав він.

Єрмак наголосив, що українські служби разом з міжнародними партнерами пильно стежать за станом справ біля кордонів України, а влада має повну та об’єктивну інформацію щодо ситуації.

Керівник ОП зазначив, що в питанні захисту суверенітету й територіальної цілісності Україна не залишається на самоті, адже владі вдалося акумулювати підтримку як з боку європейських країн, так і з боку США.

Він звернув увагу на кількість візитів представників іноземних держав до України, які відбулися останнім часом.

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Зокрема, Єрмак розповів про візит Державного секретаря США. Зустріч Ентоні Блінкена з президентом Володимиром Зеленським керівник ОП назвав предметною та змістовною. За його словами, наша країна отримала запевнення у підтримці Сполученими Штатами дипломатичних зусиль щодо встановлення миру.

"Ми ще раз отримали запевнення, що жодних питань, нічого, що стосується України, не буде без участі України. Це стосується і наших перспектив участі в Альянсі, і загальноєвропейської безпеки", – наголосив він.

Також під час зустрічі з журналістами обговорювався візит політичних радників канцлера Німеччини та Президента Франції. Як зазначив Єрмак, нині триває підготовка зустрічі політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату, яка має відбутися до кінця поточного місяця.