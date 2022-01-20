Влада робить усе необхідне, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій, але зберігає "холодну голову", - Єрмак
Українська влада робить усе необхідне, щоб наша держава та Збройні Сили були готовими до будь-якого сценарію розвитку подій.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з представниками українських ЗМІ.
"Ми здійснюємо всі необхідні заходи, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Але при цьому зберігаємо холодну голову, щоб мінімізувати ризики для людей. Паніка ще нікому не була добрим другом. Збереження виваженої позиції необхідне, щоб об’єктивно оцінювати ситуацію й домагатися того, що відповідає нашим інтересам", – сказав він.
Єрмак наголосив, що українські служби разом з міжнародними партнерами пильно стежать за станом справ біля кордонів України, а влада має повну та об’єктивну інформацію щодо ситуації.
Керівник ОП зазначив, що в питанні захисту суверенітету й територіальної цілісності Україна не залишається на самоті, адже владі вдалося акумулювати підтримку як з боку європейських країн, так і з боку США.
Він звернув увагу на кількість візитів представників іноземних держав до України, які відбулися останнім часом.
Зокрема, Єрмак розповів про візит Державного секретаря США. Зустріч Ентоні Блінкена з президентом Володимиром Зеленським керівник ОП назвав предметною та змістовною. За його словами, наша країна отримала запевнення у підтримці Сполученими Штатами дипломатичних зусиль щодо встановлення миру.
"Ми ще раз отримали запевнення, що жодних питань, нічого, що стосується України, не буде без участі України. Це стосується і наших перспектив участі в Альянсі, і загальноєвропейської безпеки", – наголосив він.
Також під час зустрічі з журналістами обговорювався візит політичних радників канцлера Німеччини та Президента Франції. Як зазначив Єрмак, нині триває підготовка зустрічі політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату, яка має відбутися до кінця поточного місяця.
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Я щось не дуже розумію про що ти мелеш, завхоз?
Хто ви такі? Звідки ви взялись?
звідки взялись? голосувальники наголосували, коли зеленське обирали.
чи може дружина гогілавшвілі принесла інформацію безпосередньо від зеленського?
Як так і депутаНствують глалтівники, наркомани, злодії, винуватці ДТП, корупціонери партії "слуг не українського наріду".
Відморизились і продовжують красти.
Андрюша,а ********** сегодня утром уже покакал? Уставших от войны избирателей піськограя это больше интересует.
Вийшов Вова на поріг
Подивитись на свій ріг,
Глядь, а рога вже нема,
Кришка впала недарма.
Затужив бродяга Вова,
Бо стать стала загадкова.
Берці чи стрінги вдягати,
Й чим на піаніно грати?
Як змінила долю кришка,
З пацана стала малишка.
Хай це дивне піаніно,
Зробить краще Буратіно.
20.01.2022
Анатолій Бепрезенський
Що в нас з обороноздатністю ?
шо воно за такЭ?.. якийсь секретут з під столу
Коли хоч щось почнете робити бездарі?
"Але при цьому зберігаємо холодну голову, щоб мінімізувати ризики для людей." - да, конечно. Новояз в действии. Теперь "холодной головой" называется истерика и по...фигизм.
Просто вы столько врете, что вам уже никто не верит.....