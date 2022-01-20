Епідзонування України: вже сім областей в "помаранчевій" зоні, на Буковині та Івано-Франківщині "червоний" рівень із COVID-госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 20 січня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 289. Найвищий рівень захворюваності у Івано-Франківській області (810), Сумській області (567) та Чернівецькій області (485).

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За даними за 19 січня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 32 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення.

Показник рівня госпіталізацій, станом на 20 січня, перевищено в Івано-Франківській (81,5 осіб на 100 тис. населення) та Чернівецькій (60 осіб на 100 тис. населення) областях. Також в Івано-Франківській області три дні поспіль перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій - 108,4% при визначеному показнику 50%. Тобто за попередню добу кількість госпіталізованих на Івано-Франківщині подвоїлась - зросла на 108,4%. Також показник динаміки рівня госпіталізацій перевищено у Львівській області - 81,5%.

Також в Україні зайнято 24,3% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Станом на 20 січня 2022 року, в Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській та Чернівецькій областях встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, решта регіонів перебувають на "жовтому" рівні.