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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: вже сім областей в "помаранчевій" зоні, на Буковині та Івано-Франківщині "червоний" рівень із COVID-госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: вже сім областей в

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 20 січня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 289. Найвищий рівень захворюваності у Івано-Франківській області (810), Сумській області (567) та Чернівецькій області (485). 

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За даними за 19 січня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 32 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення.

Показник рівня госпіталізацій, станом на 20 січня, перевищено в Івано-Франківській (81,5 осіб на 100 тис. населення) та Чернівецькій (60 осіб на 100 тис. населення) областях. Також в Івано-Франківській області три дні поспіль перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій - 108,4% при визначеному показнику 50%. Тобто за попередню добу кількість госпіталізованих на Івано-Франківщині подвоїлась - зросла на 108,4%. Також показник динаміки рівня госпіталізацій перевищено у Львівській області - 81,5%.

Також в Україні зайнято 24,3% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Станом на 20 січня 2022 року, в Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській та Чернівецькій областях встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, решта регіонів перебувають на "жовтому" рівні.

Епідзонування України: вже сім областей в помаранчевій зоні, на Буковині та Івано-Франківщині червоний рівень із COVID-госпіталізації, - МОЗ 01

Автор: 

МОЗ (5399) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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а може ще раз на сейшели? - і нах воно пішло те eпідзонування ?
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20.01.2022 09:01 Відповісти
шлюшко - угомонись уже со своим дурантином..
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20.01.2022 09:22 Відповісти
може хоча-б з дикою ордою кордон перекриэмо? Про що я...
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20.01.2022 09:32 Відповісти
Ї..нутим нема спокою....
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20.01.2022 09:44 Відповісти
Дибилизм полный и зачетный!
Всегда основным показателем развития эпидемического процесса была заболеваемость на 100 тыс.

Киев - 415 случаев на 100 тис. - в желтой зоне.
Полтавская область - 323/100 тис. - в желтой зоне.
Житомирская область - 284/100 тис. - в оранжевой зоне.
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20.01.2022 09:47 Відповісти


https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0z5ILPqHMhI%26fbclid%3DIwAR20HOMYzoymOsnqKWXs3rF_TUH1TJ5IgFvUBsixtxEVtOH3TBqv71S88-4&h=AT0tCu4MTKOXSTtqMe7vW0odToX1leSMIjbUZUUqGtG1MP8fnNhuz9uv_BXI4RdMF3ajK-XtoLw9D4gY09DcbDRJh9kh97ww30Yh6dxtAGOhvuf4wSmfp5i4i2wmeOppIw-43g https://www.youtube.com/watch?v=0z5ILPqHMhI
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20.01.2022 10:36 Відповісти
Брехать у нас в Минздраве мастаки.
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20.01.2022 11:24 Відповісти
 
 