У світі встановлено новий рекорд: за добу COVID-19 виявили у понад 3,5 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 січня у світі зареєстрували 3 519 344 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 947 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 339 561 754 випадки інфікування, з них 3 519 344 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 584 100 осіб, з них 8 947 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 273,2 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Франція.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 35-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 20-ту, за летальними випадками за добу Україна - 15-та у світі та 7-ма в Європі.