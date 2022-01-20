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Новини
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За два останніх роки в Україні освітили майже 1 300 км трас, - "Укравтодор"

За два останніх роки в Україні освітили майже 1 300 км трас, -

"Укравтодор" запровадив обов'язкове проведення підрядниками необхідного комплексу заходів, пов'язаних із облаштуванням придорожньої інфраструктури та вдосконаленням дорожньої навігації.

Про це розповів перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України Андрій Івко блозі на MINTRANS, інформує Цензор.НЕТ.

Одним із таких напрямків стало освітлення доріг. Тільки за два останніх роки було освітлено 1254 км доріг. Для порівняння: у 2018-2019 роках освітлення отримали лише 179 км.

"Дорожньо-транспортні пригоди в Україні минулого року забрали життя 3541 людини. Це можна порівняти з чисельністю населення сільської територіальної громади. Повернути їх ніхто не може. Проте, вплинути на об'єктивні чинники та знизити смертність – один із пріоритетів "Укравтодору", - зазначив Івко.

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Одним із останніх нововведень, за його словами, став закон авторства міністра інфраструктури Олександра Кубракова, згідно з яким з 1 березня на дорогах міжнародного та національного значення вводиться обов'язковий незалежний аудит безпеки руху. Це дозволить оперативно виявляти та усувати недоліки проєктів.

Загалом на безпеку доріг під час "Великого будівництва" було виділено 16,3 млрд грн., тоді як у 2016-2017 роках на ці цілі було витрачено лише 9,8 млрд грн.

"Вперше за останні 20 років вдалося забезпечити мінімальну нормативну потребу", - каже заступник голови "Укравтодору".

Безпека руху в межах "Великого будівництва" забезпечується, серед іншого, за рахунок облаштування пішохідних доріжок у межах населених пунктів, системи освітлення, парапетного огородження на небезпечних ділянках, а за межами населених пунктів за допомогою обладнання металевого бар'єрного огородження.

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Приділяється також велика увага якісній навігації. Для цього у 2020 році було встановлено 42 000 нових дорожніх знаків, у минулому – 54 000, а у 2022 році планується встановити ще 66 000.

Нову дорожню розмітку за два роки "Великого будівництва" нанесли вже більш ніж на 50 000 км дорожнього покриття. План на 2022 рік – 29 000 км.

"Ці чинники зіграли свою роль у ліквідації 28 місць концентрації ДТП протягом останніх двох років. До кінця поточного року заплановано зробити все, аби виправити ситуацію на ще 18 локаціях", - резюмував Івко.

Нагадаємо, загальна протяжність доріг, збудованих та відремонтованих за два роки програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" перевищила вже 14 000 км.

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Автор: 

дороги (3066) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+2
... спочатку прочитав "освЯтили"...
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20.01.2022 10:07
+1
при том, что электроэнергии не хватает даже для жилых домов и мы ее покупаем в Беларусском федеральном округе обезумевших орков
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20.01.2022 09:37
+1
И всё это сделано за деньги ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ,а не за гроши групи Коломойського.
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20.01.2022 09:37
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при том, что электроэнергии не хватает даже для жилых домов и мы ее покупаем в Беларусском федеральном округе обезумевших орков
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20.01.2022 09:37 Відповісти
И всё это сделано за деньги ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ,а не за гроши групи Коломойського.
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20.01.2022 09:37 Відповісти
... спочатку прочитав "освЯтили"...
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20.01.2022 10:07 Відповісти
Я також.,, В ім'я бубочки і какой то матери,,
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20.01.2022 10:12 Відповісти
Есть такая новость,к которой ты бы не приплел Бубочку?
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20.01.2022 10:13 Відповісти
Чекаєте?
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20.01.2022 10:18 Відповісти
На--фирмы калоМойши получили еще милиард на дерибан на строительстве дорог. Нет в этой новости бубочки?
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20.01.2022 10:22 Відповісти
Не.Просто от дурачков-нытиков с ВПН-ом уже тошнит)
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20.01.2022 10:22 Відповісти
Поставь свою власовскую тряпку. В чем проблема
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20.01.2022 10:25 Відповісти
Така ж фигня)Думаю:чи УПЦ решила РПЦ переплюнуть?
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20.01.2022 10:12 Відповісти
Читаю про дороги, то ли освещённые, то ли освящённые, и продолжаю ездить по ямам. Как будто на разных планетах живем
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20.01.2022 10:11 Відповісти
,,найвеличнійший не війде в історію як будівник мостів,,... (Як в анекдоті)
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20.01.2022 10:16 Відповісти
Наглая ложь и манипуляции с первого до последнего слова!
Весь этот словесный понос возможен только по одной причине: Полная безнаказанность!
Никто не задаст ему неудобных вопросов или уточнений. Например: Какой % ДТП со смертельным исходом произошел по причине отсутствия освещения на дорогах? (ответ - 0%)
Нет в Украинском законодательстве ответственности за вранье для чиновников!
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20.01.2022 10:43 Відповісти
Ага у нас в луганской области в поселке поставили в том году новые. В этом году половину повернуло в разные стороны от ветра так как не прикрутили. А три штуки отпало. А мэр сказал я не в курсе. Летом будет капитальный ремонт. Ну да
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20.01.2022 12:06 Відповісти
Майже всі дороги побудовані при Зеленському дуже поганої якості.
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20.01.2022 12:28 Відповісти
 
 