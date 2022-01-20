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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Блінкен про агресію РФ: Путін, повертаючись до 2014 року, прискорив те, що намагався зупинити

Блінкен про агресію РФ: Путін, повертаючись до 2014 року, прискорив те, що намагався зупинити

Блінкен висловив надію, що РФ між дипломатією та війною обере перше.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який напередодні відвідав Київ, розповів, якими способами Сполучені Штати з союзниками мають намір захищати Україну від агресії Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, США надали РФ вибір між діалогом і дипломатією з одного боку і конфронтацією з тяжкими наслідками - з іншого.

"У нас були дипломатичні контакти з Росією з приводу стратегічної стабільності. Ми сподіваємося, що для Росії перевага в тому, щоб вибрати дипломатичний шлях. Ми знаємо, що агресія проти України триває. Ми - не тільки США, а й багато країн - будемо рішуче рухатися", - заявив дипломат.

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За його словами, для протистояння Росії є три шляхи.

"По-перше, ми інтенсивно виробляємо потужні фінансові, економічні, експортні санкції. Я не говорю докладно про це, ще занадто рано, але ми скоординувалися з партнерами США. Друге - ми надаємо подальшу оборонну і військову допомогу Україні. Третє - безумовно, НАТО посилюватиме оборону на східному фланзі. Дивує в цьому те, що якщо подумати, президент Путін, повертаючись до 2014 року, прискорив те, що намагався зупинити. Крім усього іншого, після російського заходу в Україну, коли вона забрала Крим і увійшла на Донбас, з'явилися наслідки й для самої Росії", - сказав Блінкен.

Він додав, що не слід залишати дипломатичних спроб - потрібно побачити реакцію Путіна на них. Блінкен також пообіцяв повернутися до всіх важелів впливу на РФ у разі нової агресії проти України.

Автор: 

Держдепартамент США (1640) путін володимир (23889) росія (65415) США (23085) Блінкен Ентоні (1157)


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Проста у лапатнага сцаря появілісь новиє красниє лініі-у дупі от стрінгів...
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20.01.2022 09:18 Відповісти
Щоденно мокші через падіння акцій та деревяного втрачають мільярди баксів.
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20.01.2022 09:55 Відповісти
...якщо подумати, президент Путін, повертаючись до 2014 року, прискорив те, що намагався зупинити. © Блінкен
Так і є...

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20.01.2022 09:41 Відповісти
Боялися паРашинці кораблів Нато у Севастополі. В результаті можуть отримати можливість появи ракет Нато у 476 км від Мацкви. Перємудьрили.
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20.01.2022 09:58 Відповісти
Звичайно, коли в голові імперські амбіції, то логічному мисленню немає місця.
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20.01.2022 09:50 Відповісти
Путлер как и Гитлер два сапога пара, мечтает захватить побольше и в этой суматохе обогатиться. Бабы ватников нарожают пушечного мяса. а власть за ценой не постоит!! В этом отличия диктаторов - им похеру жизни рабов и этим они пытаются шантажировать демократические державы.
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20.01.2022 10:06 Відповісти
от просто цікаво: там баби немовлят рожають прямо в ватниках, чи їх в ватники одягають потім?
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20.01.2022 10:48 Відповісти
Баби у ватніках народжують немовлят і одягають у ватніки. Що не ясно?
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20.01.2022 10:55 Відповісти
Народжують стоячи - прямо головою на бетонну підлогу а потім у "ватніки" закутують! І ті до них приростають (як шкіра верблюда до голови "манкурта" з казахської легенди)
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20.01.2022 11:21 Відповісти
 
 