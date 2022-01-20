Блінкен про агресію РФ: Путін, повертаючись до 2014 року, прискорив те, що намагався зупинити
Блінкен висловив надію, що РФ між дипломатією та війною обере перше.
Держсекретар США Ентоні Блінкен, який напередодні відвідав Київ, розповів, якими способами Сполучені Штати з союзниками мають намір захищати Україну від агресії Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За його словами, США надали РФ вибір між діалогом і дипломатією з одного боку і конфронтацією з тяжкими наслідками - з іншого.
"У нас були дипломатичні контакти з Росією з приводу стратегічної стабільності. Ми сподіваємося, що для Росії перевага в тому, щоб вибрати дипломатичний шлях. Ми знаємо, що агресія проти України триває. Ми - не тільки США, а й багато країн - будемо рішуче рухатися", - заявив дипломат.
За його словами, для протистояння Росії є три шляхи.
"По-перше, ми інтенсивно виробляємо потужні фінансові, економічні, експортні санкції. Я не говорю докладно про це, ще занадто рано, але ми скоординувалися з партнерами США. Друге - ми надаємо подальшу оборонну і військову допомогу Україні. Третє - безумовно, НАТО посилюватиме оборону на східному фланзі. Дивує в цьому те, що якщо подумати, президент Путін, повертаючись до 2014 року, прискорив те, що намагався зупинити. Крім усього іншого, після російського заходу в Україну, коли вона забрала Крим і увійшла на Донбас, з'явилися наслідки й для самої Росії", - сказав Блінкен.
Він додав, що не слід залишати дипломатичних спроб - потрібно побачити реакцію Путіна на них. Блінкен також пообіцяв повернутися до всіх важелів впливу на РФ у разі нової агресії проти України.
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