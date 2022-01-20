Трамвайну станцію "Генерала Ватутіна" у Києві перейменували на честь Романа Шухевича, - РДА
У Києві трамвайну станцію "Генерала" Ватутіна перейменовано на станцію Романа Шухевича.
Про це у Facebook повідомляє Деснянська РДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще донедавна станція швидкісного трамвая на ж/м "Вигурівщина-Троєщина" мала назву "Станція Генерала Ватутіна", проте 4 січня цього року директор Департамент транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор підписав наказ про перейменування", - йдеться в повідомленні.
Згідно з документом, на честь політика та державного діяча Романа Шухевича назвали станцію трамваю на однойменному проспекті.
Крім станції трамваю у столиці також змінилися назва зупинок тролейбусів та автобусів. Зупинки "Станція Романа Шухевича" з’явилися на маршрутах автобусів №№ 27, 73, 100, 101, 114 та тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там все описано.
Адже у них свої погляди, а нам своє робити.
____________ШУХЕВИЧ РОМАН ОСИПОВИЧ.___________
╬
"Ми всі - воїни УПА і всі підпільники в тому числі і я - розуміємо, що рано чи пізно нам доведеться загинути в святій боротьбі з грубою силою окупантів. Але, запевняю вас, - ми не будемо боятися вмирати, бо, вмираючи, будемо виходити з того, що станемо добривом для української землі. Ця наша рідна земля потребує ще багато добрив, щоб в майбутньому виросла на ній нова українська генерація, яка завершить те, що нам не судилося закінчити "... Так зусиль щоб її завершити! Слава Україні!"
-
А Шухевича так.
МУДРОГО,
- НЕ ОДУРИТИ!
ЧЕСНОГО,
- НЕ КУПИТИ!
МУЖНЬОГО,
- НЕ ЗЛАМАТИ!
-
ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ РОМАН ШУХЕВИЧ !