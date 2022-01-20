Трамвайну станцію "Генерала Ватутіна" у Києві перейменували на честь Романа Шухевича, - РДА

У Києві трамвайну станцію "Генерала" Ватутіна перейменовано на станцію Романа Шухевича.

Про це у Facebook повідомляє Деснянська РДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще донедавна станція швидкісного трамвая на ж/м "Вигурівщина-Троєщина" мала назву "Станція Генерала Ватутіна", проте 4 січня цього року директор Департамент транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор підписав наказ про перейменування", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, на честь політика та державного діяча Романа Шухевича назвали станцію трамваю на однойменному проспекті.

Крім станції трамваю у столиці також змінилися назва зупинок тролейбусів та автобусів. Зупинки "Станція Романа Шухевича" з’явилися на маршрутах автобусів №№ 27, 73, 100, 101, 114 та тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47.

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