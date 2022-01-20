Найближчими тижнями через агресію Росії може розпочатися війна, в якій загинуть десятки тисяч людей, - заступник міністра оборони Великої Британії Гіппі

За кілька тижнів може початися війна, яка призведе до загибелі десятків тисяч людей.

Про це заявив міністр Збройних сил у Міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Гіппі в інтерв'ю Times Radio, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Британський міністр заявив, що війна, яка може розпочатися через агресію Росії, стане першою війною за кілька поколінь, у якій братимуть участь армії найвищого рівня, які використовують цифрові технології.

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"Можуть загинути десятки тисяч людей. Люди в Москві не можуть сподіватися, що війна буде безкровною. Решта світу не повинна стояти осторонь і ігнорувати це", – сказав Гіппі й додав, що залишається тільки сподіватися, що "люди в Москві" замисляться про можливу майбутню загибель тисяч людей.