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Новини Війна
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Найближчими тижнями через агресію Росії може розпочатися війна, в якій загинуть десятки тисяч людей, - заступник міністра оборони Великої Британії Гіппі

Найближчими тижнями через агресію Росії може розпочатися війна, в якій загинуть десятки тисяч людей, - заступник міністра оборони Великої Британії Гіппі

За кілька тижнів може початися війна, яка призведе до загибелі десятків тисяч людей.

Про це заявив міністр Збройних сил у Міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Гіппі в інтерв'ю Times Radio, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Британський міністр заявив, що війна, яка може розпочатися через агресію Росії, стане першою війною за кілька поколінь, у якій братимуть участь армії найвищого рівня, які використовують цифрові технології.

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"Можуть загинути десятки тисяч людей. Люди в Москві не можуть сподіватися, що війна буде безкровною. Решта світу не повинна стояти осторонь і ігнорувати це", – сказав Гіппі й додав, що залишається тільки сподіватися, що "люди в Москві" замисляться про можливу майбутню загибель тисяч людей.

Автор: 

Велика Британія (5611) росія (65415)


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Топ коментарі
+29
Зеленський і Арахуйня сказав , що все нормально ,все спокійно.
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20.01.2022 09:27
+22
Не треба отих сподівань, що московити подумають..
Ви ще не зрозуміли хто такі пересічні коцапи ?
Та вони ж спеціально обрали собі в царі кінчене чмо, яке дозволить їм взяти у руки зброю, дасть можливість когось убити і пограбувати.
Ці нікчеми ніколи не будуть жити мирно, бо вони не здатні будувати економіку та добробут. Рукожопи прагнуть величі на уламках світу.
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20.01.2022 09:31
+17
"арахамія" тікатиме, як його батьки колись із Сакартвело. Але в Польщі цю приблуду до Сейму ніхто не обере, як дурнуваті xxL*.
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20.01.2022 09:36
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Зеленський і Арахуйня сказав , що все нормально ,все спокійно.
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20.01.2022 09:27 Відповісти
"арахамія" тікатиме, як його батьки колись із Сакартвело. Але в Польщі цю приблуду до Сейму ніхто не обере, як дурнуваті xxL*.
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20.01.2022 09:36 Відповісти
Конкретно его даже зебилы не выбирали. Прошел в Раду по списку партии, прости господи, СН. Вопрос в другом - на хрена ему украинское гражданство дали?
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20.01.2022 10:16 Відповісти
Я так зрозумів, що після переселення батьків зі Сакартвело, він отримав тут паспорт після досягнення повноліття.
Ви кажете не обрали? Та там і гірше за Арахамію лайно обирали в мажоритарних. Просто вони тихенько собі крадуть та продають свій голос у ВР і не світяться, як Арахамія.
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20.01.2022 10:19 Відповісти
Они были настолько тупые, что не читали классику Жванецкого. Иначе бы не делали все по его сценарию.

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20.01.2022 09:46 Відповісти
Вони вже печуть караваї для зустрічі москалів.
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20.01.2022 11:28 Відповісти
Кацапы как удобрение + украинский чернозем, будет хорший урожай!!
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20.01.2022 09:28 Відповісти
Не треба отих сподівань, що московити подумають..
Ви ще не зрозуміли хто такі пересічні коцапи ?
Та вони ж спеціально обрали собі в царі кінчене чмо, яке дозволить їм взяти у руки зброю, дасть можливість когось убити і пограбувати.
Ці нікчеми ніколи не будуть жити мирно, бо вони не здатні будувати економіку та добробут. Рукожопи прагнуть величі на уламках світу.
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20.01.2022 09:31 Відповісти
Зеленського теж так обрали.
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20.01.2022 10:12 Відповісти
Ну, хоч не ми одні ...,, а і "армії найвищого рівня, які використовують цифрові технології"
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20.01.2022 09:31 Відповісти
В мене таке враження, що вони там, на Заході, цього хочуть не менше, ніж хутін. Що не заява - то "буде війна", "нападають" і т. д.
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20.01.2022 09:31 Відповісти
А хіба Х**ло ніколи не нападало ?
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20.01.2022 09:34 Відповісти
тільки от активно про це говорити почали чомусь саме зараз.
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20.01.2022 09:36 Відповісти
Зараз - это с весны 2021 года. Просто весной у ***** не срасталось.
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20.01.2022 09:52 Відповісти
Можу вас запевнити що, маю товариша, який аргументовано і з поясненнями постійно говорить про неминучість російської агресії з 1993 року. І тому є купа свідків.
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20.01.2022 12:08 Відповісти
и что он говорит, кто победит в этой борьбе?
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20.01.2022 22:11 Відповісти
Ваша правда
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20.01.2022 09:49 Відповісти
Они просто реально оценивают ситуацию и *****. Как когда-то правильно сказал о нем Немцов "Он @бнутый"
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20.01.2022 09:50 Відповісти
точно,каждый день десятки одинаковых заяв от всех кому не лень
тошнит от вас всех икспердов заморских.....
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20.01.2022 10:00 Відповісти
Якщо тошнить , то іди голову в унітаз засунь.

Нас відкрито попереджають , бо є така загроза. А у бубочки все ок.

"Ета фєйк зарубєжних Смі. Нє атпугівайтє інвєстарав"
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20.01.2022 10:07 Відповісти
в 14 му всі мовчали,чим закінчилось?
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20.01.2022 10:50 Відповісти
Клоун - кремлівський "Буратіно" і завуальовано виконує вказівки кремля.
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20.01.2022 09:32 Відповісти
Каждый год бабы в х*йлостане производят тысячи тонн биоматериала, который через 18 лет , готов служить удобрением по всему миру.
Поэтому х*йлу абсолютно фиолетово, что украинские черноземы станут на несколько сот тонн богаче.
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20.01.2022 09:39 Відповісти
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20.01.2022 09:43 Відповісти
"" За кілька тижнів може початися війна, яка призведе до загибелі десятків тисяч людей.""

Заеььли эти импортные Иксперды. Человек с не здоровой нервной системой начнет массово скупа закупать соль,спички,махорку.......ЗАДРАЛИИИИИ!!
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20.01.2022 09:52 Відповісти
Все мировые талдычат о угрозе, при чем настолько реальной.
А бубочка с хламидией на чиле,на раслабоне,мол не тревожтесь мудрый нарид.
Ленка вон отдохнула, и с новыми силами на поиск рыбной продукции кинулась.
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20.01.2022 09:56 Відповісти
А пока они отдыхали и расслаблялись, Британия поставляла Украине оружие. Так, по собственной доброй воле, втихаря от украинской власти. Надо Зеленскому сообщить, пусть хотя бы спасибо скажет бритам да в качестве благодарности отправит пару киевских тортиков известного производителя.
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20.01.2022 10:17 Відповісти
Скільки вже можна летати туди-сюди.
Ми вже все зрозуміли.
1. Захистити Європу.
2.Підтримати НАТО.
3.Покладаємось на себе.
4.Не заважити Європі пити ранковий кофе.
5.Стояти незламно, бути щитом.
6. ...



Чи ви всі там подуріли?
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20.01.2022 10:04 Відповісти
в этих тысячах будет, к сожалению, много украинцев. В германии, Франции, Британии, Польше, странах Балтии готовятся к возможной войне и только наше зеленое чертило катается на лыжах, а вся зеленая ВЗрада все никак не нагуляется. Вот что это, как не измена
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20.01.2022 10:09 Відповісти
в войне, которую может развязать престарелый шизофреник кабаев - могут погибнуть миллионы людей..
эти евро- оптимисты бредят, что кабаев ограничится Украиной..
следующие страны, на которых может напасть мордор - это страны Балтии, Польша..
у кабаева ядерная заточка, которой оно размахивает, а евро-профурсетки выражают озабоченность..
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20.01.2022 10:11 Відповісти
Так нападе чи ще в 2015 напав?
Як що ще в 2015, чому юридично влада уникає війну.
Це якесь посміховисько для усієї Європи

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20.01.2022 10:19 Відповісти
А Цензор у випадку війни продовжить працювати?Форум не закриють? А то багато хто втратить сенс життя!
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20.01.2022 10:39 Відповісти
Навряд чи, ці шавки завжди потрібні для нелюдів
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20.01.2022 11:17 Відповісти
пропагандони -це їхня потужна зброя
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20.01.2022 11:18 Відповісти
Через несколько недель? ТОесть я успею запастись попкорном?
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20.01.2022 11:06 Відповісти
Абхазская обезьяна агрохимия, вчера сказала, что европейцы и американцы занимаются распространением фейковой информации. А может это чмо - сам фейк
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20.01.2022 11:54 Відповісти
Незабувайте про те що, без аргументованої пропаганди в західній пресі владі цивілізованих країн важко пояснити чому вони відправляють таку кількість дуже дорогої зброї, за яку оплачено з бюджету цих країн, в Україну.
Парадокс в тому, що чим краще озброєна і підготовлена українська армія, тим менше бажання на неї нападати кремлівським шакалам. Вони звикли добивати ослаблених, без наслідків для себе. Кажуть, що 50 тисяч жертв для московії критична цифра. Хоча, на мою скромну думку, краще аби це були живі інваліди. Не те що б я любив москалоту але, труп закопали і на цьому збагатилися поховальні компанії, а на живого інваліда потрібно постійно витрачати мільйони. До того ж, вони постійно чимось не задоволені і сіють в народі негативні думки. Тому, скалічений москаль на ерефії набагато корисніше мертвого в землі.
Тому, я не вбачаю проблеми в публікаціях на Заході про можливу скору війну ніякої зради, як і в нашій спокійній і регулярній підготовці. Це, все речі одного порядку, які заставляють кремлядь зменшити апетити. Чим краще озброєна та вишколена українська армія, чим чисельніші ТРО, чим спокійніше суспільство, тим менше шансів на початок війни. А увипадку, якщо ***** в край здуріє то, матимемо більше шансів на успіх, ніж якщо будемо панікувати і гризтися.
Тупо зчепили зуби, стиснули сідниці і тримаємо стрій.
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20.01.2022 12:35 Відповісти
У ***** уже нема обратного пути, война начнется через две-три недели
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20.01.2022 12:58 Відповісти
 
 