Найближчими тижнями через агресію Росії може розпочатися війна, в якій загинуть десятки тисяч людей, - заступник міністра оборони Великої Британії Гіппі
За кілька тижнів може початися війна, яка призведе до загибелі десятків тисяч людей.
Про це заявив міністр Збройних сил у Міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Гіппі в інтерв'ю Times Radio, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Британський міністр заявив, що війна, яка може розпочатися через агресію Росії, стане першою війною за кілька поколінь, у якій братимуть участь армії найвищого рівня, які використовують цифрові технології.
"Можуть загинути десятки тисяч людей. Люди в Москві не можуть сподіватися, що війна буде безкровною. Решта світу не повинна стояти осторонь і ігнорувати це", – сказав Гіппі й додав, що залишається тільки сподіватися, що "люди в Москві" замисляться про можливу майбутню загибель тисяч людей.
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Ви кажете не обрали? Та там і гірше за Арахамію лайно обирали в мажоритарних. Просто вони тихенько собі крадуть та продають свій голос у ВР і не світяться, як Арахамія.
Ви ще не зрозуміли хто такі пересічні коцапи ?
Та вони ж спеціально обрали собі в царі кінчене чмо, яке дозволить їм взяти у руки зброю, дасть можливість когось убити і пограбувати.
Ці нікчеми ніколи не будуть жити мирно, бо вони не здатні будувати економіку та добробут. Рукожопи прагнуть величі на уламках світу.
тошнит от вас всех икспердов заморских.....
Нас відкрито попереджають , бо є така загроза. А у бубочки все ок.
"Ета фєйк зарубєжних Смі. Нє атпугівайтє інвєстарав"
Поэтому х*йлу абсолютно фиолетово, что украинские черноземы станут на несколько сот тонн богаче.
Заеььли эти импортные Иксперды. Человек с не здоровой нервной системой начнет массово
скупазакупать соль,спички,махорку.......ЗАДРАЛИИИИИ!!
А бубочка с хламидией на чиле,на раслабоне,мол не тревожтесь мудрый нарид.
Ленка вон отдохнула, и с новыми силами на поиск рыбной продукции кинулась.
Ми вже все зрозуміли.
1. Захистити Європу.
2.Підтримати НАТО.
3.Покладаємось на себе.
4.Не заважити Європі пити ранковий кофе.
5.Стояти незламно, бути щитом.
6. ...
Чи ви всі там подуріли?
эти евро- оптимисты бредят, что кабаев ограничится Украиной..
следующие страны, на которых может напасть мордор - это страны Балтии, Польша..
у кабаева ядерная заточка, которой оно размахивает, а евро-профурсетки выражают озабоченность..
Як що ще в 2015, чому юридично влада уникає війну.
Це якесь посміховисько для усієї Європи
Парадокс в тому, що чим краще озброєна і підготовлена українська армія, тим менше бажання на неї нападати кремлівським шакалам. Вони звикли добивати ослаблених, без наслідків для себе. Кажуть, що 50 тисяч жертв для московії критична цифра. Хоча, на мою скромну думку, краще аби це були живі інваліди. Не те що б я любив москалоту але, труп закопали і на цьому збагатилися поховальні компанії, а на живого інваліда потрібно постійно витрачати мільйони. До того ж, вони постійно чимось не задоволені і сіють в народі негативні думки. Тому, скалічений москаль на ерефії набагато корисніше мертвого в землі.
Тому, я не вбачаю проблеми в публікаціях на Заході про можливу скору війну ніякої зради, як і в нашій спокійній і регулярній підготовці. Це, все речі одного порядку, які заставляють кремлядь зменшити апетити. Чим краще озброєна та вишколена українська армія, чим чисельніші ТРО, чим спокійніше суспільство, тим менше шансів на початок війни. А увипадку, якщо ***** в край здуріє то, матимемо більше шансів на успіх, ніж якщо будемо панікувати і гризтися.
Тупо зчепили зуби, стиснули сідниці і тримаємо стрій.