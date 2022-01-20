США не направлятимуть війська до України у разі вторгнення РФ, - Associated Press

Президент США Джо Байден не планує відповідати Росії надсиланням військ в Україну навіть у разі російського вторгнення на територію нашої держави.

Про це пише в четвер агентство Associated Press (AP), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Причина відмови від вступу безпосередньо в російсько-українську війну проста: Сполучені Штати не мають договірних зобов'язань перед Україною, і війна з Росією була б величезною авантюрою з огляду на потенціал дестабілізації регіону та ескалації до такого, що лякає, ступеня ризику обміну ядерними ударами", - йдеться в повідомленні.

За оцінкою АР, розв'язування війни проти Росії в Україні "може зв'язати сили та ресурси США на довгі роки та призвести до тяжких людських жертв", тоді як адміністрація Байдена "намагається зосередитися на Китаї як на головній загрозі безпеці".

"Крім того, це може призвести до того, що американський персонал опиниться на лінії вогню і втягне Сполучені Штати в той самий бій, якого вони мають намір уникнути", - наголошує агентство.

Водночас, йдеться у повідомленні, бездіяльність пов'язана з ризиком того, що може означати "згоду з майбутніми діями Росії проти інших країн Східної Європи, як-от прибалтійські держави – Естонія, Латвія та Литва".

Байден, як пише агентство, "міг би використати низку менш драматичних, однак все ж ризикованих військових варіантів, включно з підтримкою українського опору після вторгнення".

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З огляду на "явну військову неповноцінність" Україна не зможе запобігти вторгненню російських військ, але за допомогою Сполучених Штатів та інших країн можна було б "утримати Росію від дій, якби вона була переконана, що витрати будуть занадто високі", зазначає агентство.

Поки що, вважає агентство, немає повної ясності в тому, як США можуть допомогти Україні, якщо Росія все ж таки вторгнеться на її територію.

Зокрема, АР нагадує, що радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявив минулого тижня, що США "різко посилять" підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, проте "він не пояснив, як це можна зробити".

Адміністрація, щоправда, заявляла, що вона також відкрита для відправлення військових підкріплень союзникам НАТО на східному фронті, які хочуть отримати американську підтримку.