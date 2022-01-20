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Новини Війна
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США не направлятимуть війська до України у разі вторгнення РФ, - Associated Press

США не направлятимуть війська до України у разі вторгнення РФ, - Associated Press

Президент США Джо Байден не планує відповідати Росії надсиланням військ в Україну навіть у разі російського вторгнення на територію нашої держави.

Про це пише в четвер агентство Associated Press (AP), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Причина відмови від вступу безпосередньо в російсько-українську війну проста: Сполучені Штати не мають договірних зобов'язань перед Україною, і війна з Росією була б величезною авантюрою з огляду на потенціал дестабілізації регіону та ескалації до такого, що лякає, ступеня ризику обміну ядерними ударами", - йдеться в повідомленні.

За оцінкою АР, розв'язування війни проти Росії в Україні "може зв'язати сили та ресурси США на довгі роки та призвести до тяжких людських жертв", тоді як адміністрація Байдена "намагається зосередитися на Китаї як на головній загрозі безпеці".

"Крім того, це може призвести до того, що американський персонал опиниться на лінії вогню і втягне Сполучені Штати в той самий бій, якого вони мають намір уникнути", - наголошує агентство.

Водночас, йдеться у повідомленні, бездіяльність пов'язана з ризиком того, що може означати "згоду з майбутніми діями Росії проти інших країн Східної Європи, як-от прибалтійські держави – Естонія, Латвія та Литва".

Байден, як пише агентство, "міг би використати низку менш драматичних, однак все ж ризикованих військових варіантів, включно з підтримкою українського опору після вторгнення".

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З огляду на "явну військову неповноцінність" Україна не зможе запобігти вторгненню російських військ, але за допомогою Сполучених Штатів та інших країн можна було б "утримати Росію від дій, якби вона була переконана, що витрати будуть занадто високі", зазначає агентство.

Поки що, вважає агентство, немає повної ясності в тому, як США можуть допомогти Україні, якщо Росія все ж таки вторгнеться на її територію.

Зокрема, АР нагадує, що радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявив минулого тижня, що США "різко посилять" підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, проте "він не пояснив, як це можна зробити".

Адміністрація, щоправда, заявляла, що вона також відкрита для відправлення військових підкріплень союзникам НАТО на східному фронті, які хочуть отримати американську підтримку.

Автор: 

армія рф (17551) Байден Джо (2889) вторгнення (380) росія (65415) США (23085)


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Топ коментарі
+12
Цена отказа от яо.
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20.01.2022 09:32
+7
З огляду на "явну військову неповноцінність" Україна не зможе запобігти вторгненню російських військ, але за допомогою Сполучених Штатів та інших країн можна було б "утримати Росію від дій, якби вона була переконана, що витрати будуть занадто високі", зазначає агентство. Джерело:
Багато сказано про Зелю між рядків..
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20.01.2022 09:34
+5
ЯЗ -- не автомат "калашникова". Навіть названі Вами персонажі змушені були б тримати себе в рямцях. Але Україна загалом мала б ліпшу безпеку.
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20.01.2022 09:42
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дякую
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20.01.2022 09:31 Відповісти
Цена отказа от яо.
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20.01.2022 09:32 Відповісти
А якби в Януковича, чи в Зеленського було яо...
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20.01.2022 09:37 Відповісти
ЯЗ -- не автомат "калашникова". Навіть названі Вами персонажі змушені були б тримати себе в рямцях. Але Україна загалом мала б ліпшу безпеку.
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20.01.2022 09:42 Відповісти
Подякуємо Кравчука і Кучмі які здали Україну
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20.01.2022 10:14 Відповісти
З огляду на "явну військову неповноцінність" Україна не зможе запобігти вторгненню російських військ, але за допомогою Сполучених Штатів та інших країн можна було б "утримати Росію від дій, якби вона була переконана, що витрати будуть занадто високі", зазначає агентство. Джерело:
Багато сказано про Зелю між рядків..
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20.01.2022 09:34 Відповісти
Кто б сомневался...
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20.01.2022 09:35 Відповісти
З огляду на "явну військову неповноцінність" Україна не зможе запобігти вторгненню російських військ Джерело:
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20.01.2022 09:38 Відповісти
Лучше бы по-тихому отравили к @беням этого сраного путена.
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20.01.2022 09:39 Відповісти
це важко зробити, бо в нього є полк жертв-дегустаторів
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20.01.2022 09:52 Відповісти
Заявку в Моссад отправлять нужно.
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20.01.2022 10:16 Відповісти
Проблема не в самому Путінні а в в владі ерефі
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20.01.2022 10:18 Відповісти
...офіційно
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20.01.2022 09:48 Відповісти
Логічно, чого б це американці мали за нас воювати, вони і в 1939 не посилали війська на допомогу британцям.
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20.01.2022 09:53 Відповісти
За оцінкою АР, розв'язування війни проти Росії в Україні "може зв'язати сили та ресурси США на довгі роки та призвести до тяжких людських жертв", тоді як адміністрація Байдена "намагається зосередитися на Китаї як на головній загрозі безпеці".

війна з Росією була б величезною авантюрою з огляду на потенціал дестабілізації регіону та ескалації до такого, що лякає, ступеня ризику обміну ядерними ударами

То есть, если с Китаем будет конфликт, то он будет каким-то другим? У Китая нет ядерного оржуия? Война с ним была бы короткой и победоносной?
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20.01.2022 09:56 Відповісти
да всё вы направите..
вторжение дикой русни всегда сопряжено с военными преступлениями,массовым геноцидом местного населения и огромным потоком беженцев - даже уже не в Украине..
всё это,плюс его величество Случай,когда криворукая кацапня обязательно пульнёт в корабль или самолёт НАТО - и понеслась..
или вы серьёзно думаете,что Украиной всё ограничится ?
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20.01.2022 10:07 Відповісти
враховуючи приклад і досвід України, а також зовнішні загрози, які виникли перед нею після відмови від ядерного арсеналу, - жодна країна світу добровільно ніколи не зробить подібного розброяння
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20.01.2022 10:08 Відповісти
All in all, it was your choice to elect GreenSnot for the presidency so if he declares capitulation next second laptestan invades Ukraine, well who is going to fight your war for you?
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20.01.2022 10:13 Відповісти
And who has been fighting the war for us since 2014? You are talking nonsense, dear man. The fact is that it will be a conflict for decades. And it is very profitable for everyone, including the USA, for laptestan to lose as many resources as possible in Ukraine.
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20.01.2022 12:17 Відповісти
Profitable? Very? Yo ruskie, if laptestan charges, it'll be a meatgrinder, fast.
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20.01.2022 13:00 Відповісти
Еще от одного "Гаранта" прямой ответ лохам ушастым.
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20.01.2022 10:15 Відповісти
Думаю мы не против, если военные США захотят провести отпуск в Украине, а проф наемники приедут в коммандировку для "повышения квалификации. И конечно же захватят с собой домашнее оружие, для охоты...... Стингеры - на уток, и Абрамсы для нашего бездорожья....
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20.01.2022 11:55 Відповісти
Ця коняка давно здохла але змі і далі якесь викриття сенсаційне з неї намагаються зробити
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20.01.2022 13:16 Відповісти
 
 