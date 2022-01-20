США, ЄС, НАТО і ОБСЄ вперше провели спільні перемовини і скоординували позиції щодо дій РФ

Європейський Союз, Сполучені Штати, НАТО й ОБСЄ провели першу чотиристоронню телефонну конференцію для координації позицій в контексті реагування на виклики для європейської безпеки внаслідок концентрації російських військ навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", така інформація оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"В контексті трансатлантичної та багатосторонньої координації щодо (підтримання) європейської безпеки Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки/віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель взяв участь у першій чотиристоронній телефонній розмові з Державним секретарем Ентоні Блінкеном, Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та Польським головуванням в ОБСЄ, що відбулася у середу ввечері. Вони обговорили військове нарощування Росії навколо України, а також двосторонні та міжнародні дипломатичні заходи у зв’язку зі спробою Росії переглянути підходи до європейської безпеки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у документі, в ході переговорів сторони підтвердили необхідність дотримання фундаментальних принципів існуючої європейської архітектури безпеки, які, зокрема, є в основі діяльності ОБСЄ. Вони підтвердили намір продовжувати інтенсивні консультації із визначення шляхів для вирішення ситуації шляхом двосторонніх та багатосторонніх дипломатичних зусиль, а також шляхом представлення сильного, чіткого та єдиного фронту.

Документ нагадує, що міністри країн-членів ЄС минулого тижня під час зустрічі в Бресті домовилися про подальше зміцнення координації зі Сполученими Штатами, НАТО і ОБСЄ, та просили Високого представника ЄС координувати ці дії.

"Чотиристоронні телефонні переговори відбулися після дискусій та нещодавніх обмінів між партнерами, включаючи представників України, а також перед переговорами між США і Росією", - йдеться у документі.

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Як зазначається, міністри закордонних справ Європейського Союзу продовжать обговорення згаданих питань європейської безпеки під час зустрічі у форматі Ради ЄС, що відбудеться наступного понеділка, 24 січня у Брюсселі.

Високий представник ЄС запросив Держсекретаря США Блінкена взяти участь у цій зустрічі.

Як повідомлялося, днями відбулася низка важливих міжнародних заходів для реагування на напругу у сфері європейської безпеки, що склалася в результаті концентрації російських військ уздовж кордонів України та на її тимчасово окупованих територіях, включаючи двосторонні переговори США-Росія в Женеві, Раду НАТО-Росія та конференцію ОБСЄ. Ці зусилля були продовжені шляхом двосторонніх та багатосторонніх міжнародних контактів із залученням політичного керівництва України, зокрема, під час візиту до України Державного секретаря США Ентоні Блінкена.