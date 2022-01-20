Зеленський заявив сенаторам США, що санкції проти РФ після вторгнення не допомагають, - Axios

Президент України Володимир Зеленський сказав американським сенаторам, які відвідали Київ цього тижня, що очікування на введення санкцій проти Росії до моменту вторгнення нічого не дає Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Axios.

Близьке до Зеленського джерело розповіло: "Президент був дуже чіткий: "Північний потік - 2" має бути санкціонований зараз. І будь-які ймовірні санкції "Північного потоку - 2" чи інші не допомагають - чи то політика, чи то закон".

Санкції, які обумовлені подальшою ескалацією, "в кращому випадку нейтральні, у гіршому фактично надихають Путіна", додає джерело, стверджуючи, що, як сусіди, українці краще розуміють "російський менталітет".

"Путін не розуміє таких розмитих погроз. "Якщо" немає в його словнику. Є "так", а є "ні", - пише видання.

Водночас загальний тон зустрічі сенаторів із Зеленським був позитивним і теплим, незважаючи на розбіжності щодо того, коли мають бути запроваджені санкції.

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