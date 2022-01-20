"Байден про кібератаки Росії проти України: Якщо вони продовжать, ми можемо відповісти тим самим"

Якщо Росія здійснюватиме кібератаки проти України, то США можуть відповісти їй тим самим.

Про це заявив на пресконференції президент США Джо Байден, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Один із журналістів попросив Байдена уточнити його ж заяву, що відповідь на агресію РФ проти України визначатиметься залежно від дій Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виявлена Microsoft програма для знищення даних є складовою кібератаки на держоргани України, - Держспецзв’язок

"Одна справа – визначити, що вони продовжують кіберзусилля. Що ж, у такому разі ми можемо відповісти тим самим – кіберзусиллями", – відповів Байден.

Після пресконференції спікерка адміністрації Байдена Джен Псакі уточнила, що президент США поінформований про великий арсенал агресивних дій РФ, зокрема про кібератаки та воєнізовану тактику, передає пресслужба Білого дому.

"Він (Байден. - Ред.) підтвердив, що на ці акти російської агресії буде дано рішучу, взаємну та згуртовану відповідь", – додала вона.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.