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Новини
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Байден про кібератаки Росії проти України: Якщо вони продовжать, ми можемо відповісти тим самим

Байден про кібератаки Росії проти України: Якщо вони продовжать, ми можемо відповісти тим самим

Якщо Росія здійснюватиме кібератаки проти України, то США можуть відповісти їй тим самим.

Про це заявив на пресконференції президент США Джо Байден, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Один із журналістів попросив Байдена уточнити його ж заяву, що відповідь на агресію РФ проти України визначатиметься залежно від дій Росії.

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"Одна справа – визначити, що вони продовжують кіберзусилля. Що ж, у такому разі ми можемо відповісти тим самим – кіберзусиллями", – відповів Байден.

Після пресконференції спікерка адміністрації Байдена Джен Псакі уточнила, що президент США поінформований про великий арсенал агресивних дій РФ, зокрема про кібератаки та воєнізовану тактику, передає пресслужба Білого дому.

"Він (Байден. - Ред.) підтвердив, що на ці акти російської агресії буде дано рішучу, взаємну та згуртовану відповідь", – додала вона.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

Автор: 

Байден Джо (2889) кіберзлочин (810) росія (65415) хакер (1353) кібербезпека (1166)


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Топ коментарі
+5
В смысле:тем же ответим,чем и раньше?Угрозами следующий раз ответить тем же?
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20.01.2022 10:55
+4
Да ответьте уже наконец...Уже сколько тех атак было ?
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20.01.2022 10:54
+3
А как там по недавним кибер атакам на само США?
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20.01.2022 09:47
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А що, у нас своїх хакерів немає?
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20.01.2022 09:45 Відповісти
Наші хакери отримують по 10-30 баків на годину, а немають навіть 1500грн на податок, бо вони поза політикою.
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20.01.2022 10:03 Відповісти
Це так. Тому й працюють наші IT-шники більшості на іноземні фірми, навіть якщо фізично в Україні залишаються.
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20.01.2022 11:46 Відповісти
Зупинити гопніка можливо лише давши йому по рожє-наглій лапатнай рожє...
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20.01.2022 09:45 Відповісти
А как там по недавним кибер атакам на само США?
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20.01.2022 09:47 Відповісти
Вони платять викуп хакерам Чи просять путіна вплинути на хакерів
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20.01.2022 09:50 Відповісти
Так, а я о чем (
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20.01.2022 09:52 Відповісти
вони вже відповіли дуже по дорослому,погугліть якщо цікаво...
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20.01.2022 09:52 Відповісти
що саме треба шукати ??
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20.01.2022 10:23 Відповісти
відповідь амерів на кібератаки-вони там багато чого знищили спаливши всі сервери лапатнвіків...
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20.01.2022 10:27 Відповісти
Мабуть не усі, раз знову ...
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20.01.2022 11:50 Відповісти
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20.01.2022 09:54 Відповісти
????..... что значит, если.????......УЖЕ!!!...надо отвечать тем же самым!!!....ВСЕМ!!!
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20.01.2022 10:01 Відповісти
"Байден про кібератаки Росії проти України: Якщо вони продовжать, ми можемо відповісти тим самим"
_1001-е китайское предупреждение... Муму!
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20.01.2022 10:40 Відповісти
Да ответьте уже наконец...Уже сколько тех атак было ?
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20.01.2022 10:54 Відповісти
В смысле:тем же ответим,чем и раньше?Угрозами следующий раз ответить тем же?
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20.01.2022 10:55 Відповісти
Не серьезное заявление как для президента США
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20.01.2022 10:55 Відповісти
Кто в стране тестирует сайты на хакерские атаки? Кого там отстранили ,подвинули, не припомните фамилию? Кто в обиженных ходил и ныл на фейсбуке о урезание финансирования? Вот от туда и уши торчат в "хакерской атаке", без последствий.
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20.01.2022 10:58 Відповісти
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20.01.2022 11:00 Відповісти
Эх...
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20.01.2022 11:18 Відповісти
Молодцы!!!! Спасибо Америка!
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20.01.2022 11:01 Відповісти
Киберпакости это сфера будущих агресий, наравне с РЭБ нужно развивать и киберудары. Почему в Украине нет таких сил? Все хвалятся спецами айтишниками, говорят об актуальности темы - а власть видосики стряпает да гавкает на Пороха трятит наши налоги!!! КОЗЛЫ саботажники
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20.01.2022 11:08 Відповісти
Байден: "Если у вас ляжет, то уже не встанет"
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20.01.2022 12:00 Відповісти
 
 