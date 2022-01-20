"Німеччина має намір відстоювати територіальну цілісність України", - Шольц запропонував Росії визнати, що "сила у правді"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Росію визнати, що "сила у правді, а не навпаки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням росЗМІ, ці слова він промовив на Всесвітньому економічному форумі. Запис виступу опубліковано на сайті заходу.

За словами Шольца, Німеччина рішуче налаштована захищати Україну у разі ескалації російської агресії.

"Німеччина має намір відстоювати територіальну цілісність України, і Росія має визнати, що сила у правді, а не навпаки", - заявив канцлер.

Шольц також закликав Москву усвідомити, що "користь від співпраці переважує ціну подальшої конфронтації".

Також канцлер заявив, що поки що зарано говорити про те, чи принесуть результат дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту. Але нагадав зусилля Німеччини щодо підтримки діалогу з Росією у різних міжнародних форматах, зауваживши, що російська сторона знає про рішучість Німеччини.

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Нагадаємо, цього тижня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок завітала до Києва, де зустрілася з українським президентом Володимиром Зеленським. Потім вона відвідала Москву, де провела переговори із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Серед основних тем для обговорення були російські пропозиції щодо безпеки США та НАТО, а також ситуація в Україні.