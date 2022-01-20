УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14960 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 157 39

"Німеччина має намір відстоювати територіальну цілісність України", - Шольц запропонував Росії визнати, що "сила у правді"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Росію визнати, що "сила у правді, а не навпаки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням росЗМІ, ці слова він промовив на Всесвітньому економічному форумі. Запис виступу опубліковано на сайті заходу.

За словами Шольца, Німеччина рішуче налаштована захищати Україну у разі ескалації російської агресії.

"Німеччина має намір відстоювати територіальну цілісність України, і Росія має визнати, що сила у правді, а не навпаки", - заявив канцлер.

Шольц також закликав Москву усвідомити, що "користь від співпраці переважує ціну подальшої конфронтації".

Також канцлер заявив, що поки що зарано говорити про те, чи принесуть результат дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту. Але нагадав зусилля Німеччини щодо підтримки діалогу з Росією у різних міжнародних форматах, зауваживши, що російська сторона знає про рішучість Німеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц про агресію Росії: Сподіваюсь, Москва усвідомлює ціну подальшої конфронтації

Нагадаємо, цього тижня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок завітала до Києва, де зустрілася з українським президентом Володимиром Зеленським. Потім вона відвідала Москву, де провела переговори із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Серед основних тем для обговорення були російські пропозиції щодо безпеки США та НАТО, а також ситуація в Україні. 

росія (65415) Шольц Олаф (1142)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
А ось іспанський міністр закордонних справ вчора у Вашингтоні заявив,що в разі нападу вони не виключають введення своїх військ в Україну для нашої підтримки. Хоч одна адекватна нація!!! Viva España!!!
показати весь коментар
20.01.2022 10:22
+12
А поки що не пропускають британські літаки, що везуть допомогу Україні. Тьху!
показати весь коментар
20.01.2022 10:22
+10
мдаа.. тевтонский дух прогнил и стал червивым..
показати весь коментар
20.01.2022 10:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йоу, братан #3
))
показати весь коментар
20.01.2022 10:17 Відповісти
В чём сила, брат?

показати весь коментар
20.01.2022 10:18 Відповісти
мдаа.. тевтонский дух прогнил и стал червивым..
показати весь коментар
20.01.2022 10:18 Відповісти
Чувак мав б спочатку собі запитання посиавити:"В чому правда, герр Шольц?" А правда в тому, що як мінімум ситі бюргери правду сприймати не бажають. Тому для них кацапи - торгові партнери, а не розбійники-агресори.
показати весь коментар
20.01.2022 11:29 Відповісти
Хорошо хоть на словах начали, если бы ещё на деле не спонсировали международный терроризм то можно было бы сказать что немецкие свиньи стали на путь очеловечивания...
показати весь коментар
20.01.2022 10:18 Відповісти
...и прислал четыре панцергренадерских дивизии на ротационной основе..
ой,пардон,это не тот канцлер..
показати весь коментар
20.01.2022 10:19 Відповісти
Цей скоріше колискову заспіває кацапам...
показати весь коментар
20.01.2022 11:13 Відповісти
Треба не "грозно" махати кулаком і топтати ніжкою,А просто дати,надіслати Україні захисну зброю в якій вона возтребується,А потім "тихенько" прокоментувати це журналістам.Приклад ,Британія,США,Канада,
показати весь коментар
20.01.2022 10:22 Відповісти
Та, хоч би іншим не заважали.
показати весь коментар
20.01.2022 13:08 Відповісти
А ось іспанський міністр закордонних справ вчора у Вашингтоні заявив,що в разі нападу вони не виключають введення своїх військ в Україну для нашої підтримки. Хоч одна адекватна нація!!! Viva España!!!
показати весь коментар
20.01.2022 10:22 Відповісти
Ссылку! Ссылку давай!
показати весь коментар
20.01.2022 10:55 Відповісти
Госдеп США разрешил странам Балтии поставлять в Украину оружие американского производства.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По правилам экспортного контроля, для передачи третьим сторонам любого оружия, которое производят в США, страны должны получить разрешение США.

Как пишет Reuters, планируется, что Украина получит от стран Балтии ракетные комплексы Javelin и Stinger.
показати весь коментар
20.01.2022 10:57 Відповісти
А поки що не пропускають британські літаки, що везуть допомогу Україні. Тьху!
показати весь коментар
20.01.2022 10:22 Відповісти
https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/espa%C3%B1a-no-descarta-enviar-tropas-sobre-el-terreno-a-ucrania-si-empeora-la-crisis/ar-AASWN3k?cvid=8f08a24f5a7a45a6c42f9ef86834b05e&ocid=winp1taskbar
показати весь коментар
20.01.2022 10:23 Відповісти
У немцев и французов есть слабое место - это бабло. А если у кого то есть слабость, то испольуя её можно легко манипулировать субъектом.
Вот этой немецкой и французкой слабостью и пользуется Путлер.
Больше того, эта слабость и стала спусковым крючком для агрессии Путлера в Украине.
Поэтому такие заявления Шольца выглядят просто смешно со стороны кремля, который прекрасно знает, что из-за угрозы потери бабла немцы не поставляют оружие в Украину.
По факту наличия и даже публичного признания своей слабости немцы и французы не являются лидерами, а работают обычными шестыми номерами у Путлера
показати весь коментар
20.01.2022 10:23 Відповісти
Естественно, в Московии знали об этом, знали как обстоят дела на самом деле, а не на публичных заявлениях, поэтому и пошли
показати весь коментар
20.01.2022 11:22 Відповісти
Сила в правде и юморе ))
показати весь коментар
20.01.2022 10:24 Відповісти
Сила в мозгах.
показати весь коментар
20.01.2022 10:30 Відповісти
Почему же тогда ковид без мозгов косит мозговитых людей ?
показати весь коментар
20.01.2022 10:34 Відповісти
помнится в истории писали,что когда готы вошли в Рим,то они проиграли. Почему? а потому что захотели иметь тех же благ,то есть не прошли испытания златом...
историю в ЕС давно забыли.
показати весь коментар
20.01.2022 10:32 Відповісти
Німці мають до готів не більше відношення, ніж італійці чи українці. Може кого здивую але готи довгий час жили на півдні України і залишили глибокий слід в культурі і українській мові. Наші предки довго жили разом і як всякі сусіди час від часу різали одне-одних, потім торгували, справляли весілля і знову по колу. Потім авари відтіснили частину готів на Балкани і далі в Італію, а частина асимілювала тут.
показати весь коментар
20.01.2022 13:22 Відповісти
шановний...майте розум задля того,щоб розуміти не тільки букви,але й зміст!
показати весь коментар
20.01.2022 13:35 Відповісти
А хто пройшов випробування золотом чи славою?
показати весь коментар
20.01.2022 13:58 Відповісти
могу смело заявить,что это я. понимаю звучит нескромно,но у меня была власть,на определённом уровне,деньги.обо мне писали в газетах. но меня это мало беспокоило. деньги конечно нужны,но не более чем на жизнь. слава-это когда ты профессионал в своём деле и с тобой советуются,но это не должно стать целью. власть,это когда ты умеешь правильно оценивать подчинённых,и использовать их способности там,где более рационально.,если ты умеешь соответствовать этому,значит ты настоящий спец,если нет-то ты клоун!
показати весь коментар
20.01.2022 14:22 Відповісти
Та вижу я каким образом вы отстаиваете... Пиз.ежом одним. Вы отстаиваете в первую очередь интересы ватного царства. Наверное, в архивах Штази на всех вас насобиралось много всякого интересного..... Вонючки
показати весь коментар
20.01.2022 10:35 Відповісти
А гопник говорит что правда в его заточке.
показати весь коментар
20.01.2022 10:37 Відповісти
_Щас... людоеды ни с того ни с сего внезапно станут праведниками. У Шольца пред путлером вид лихой - и придурковатый.
показати весь коментар
20.01.2022 10:53 Відповісти
У кацапов своя правда,деды воевали и все такое.
показати весь коментар
20.01.2022 10:54 Відповісти
У сталеваров - вся сила в "плавках". Сказал бы, что его друг шрёдер - лубянский агент, вот то есть настоящая правда, а не мафиозная.
показати весь коментар
20.01.2022 11:07 Відповісти
німцям треба взяти паузу. І не робити ніяких заяв. Їх ніхто не сприймає всерйоз (точніше сприймають як фоновий джаз в туалєті якогось дорогого готелю)
показати весь коментар
20.01.2022 11:11 Відповісти
Шикарне порівняння!!!
показати весь коментар
20.01.2022 11:18 Відповісти
І що, "рішуче" допоможете Україні зброєю?
показати весь коментар
20.01.2022 11:25 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 11:26 Відповісти
моцно пiдтримують, але зброю не продадуть - обророняться от россии надо добрым словом, молитвой, можно калинку-малинку на границе танцевать. С такими друзьями и врагов не надо.
показати весь коментар
20.01.2022 11:41 Відповісти
Надоела эта пустая трепология от немцев. Накажите Сименс за турбины и насосы Крыму, отдайте нам наше уже купленное натовское оружие, дайте коридор английским самолетам.
Это реальная помощь агрессору, а на словах вы типа за Украину.
показати весь коментар
20.01.2022 11:43 Відповісти
Російська сторона знає про рішучість Німеччини - безпринципно заробляти брудне бабло.
показати весь коментар
20.01.2022 12:25 Відповісти
Наивный Шольц.. Он даже не представляет, что в голове у кремлевского карлика. 30 лет на нефте-газовой трубе РФии сделали путлера самым богатым человеком на планете. Ему теперь нужно остаться у власти, чтобы сохранить наврованное. А для этого нужно держать свое стадо в страхе войны и смерти. Отсюда вытекает и вся внешняя политика, а не от выгодно / невыгодно.
показати весь коментар
20.01.2022 19:50 Відповісти
 
 