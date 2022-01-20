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Спроби Росії повернутися до поділу сфер впливу в Європі неприйнятні, - прем'єр-міністр Латвії Каріньш

Спроби Росії повернутися до поділу сфер впливу в Європі неприйнятні, - прем'єр-міністр Латвії Каріньш

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що спроби Росії повернутися до поділу сфер впливу в Європі неприйнятні.

Про це Каріньш сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Прем'єр-міністр зазначив, що Латвія та Польща одночасно переживають ті самі спільні проблеми: пандемію Covid-19, гібридні атаки на зовнішні європейські кордони з боку Білорусі, концентрацію російських збройних сил біля кордону України та різке зростання цін на енергоносії. Прем'єр заявив, що найкращий спосіб подолати ці виклики – тісно співпрацювати з партнерами в ЄС та НАТО", - йдеться у заяві офісу прем'єра.

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Прем'єр Латвії особливо наголосив на великому значенні єдності союзників і вказав на неприйнятність спроб Росії повернутися до поділу сфер впливу в Європі.

Автор: 

Латвія (1353) росія (65415)


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Насправді Україні пощастило, що при владі такі довбні. Світ зрозумів, що владі пофіг на Україну, тому і почали кіпішувати, просто озброювати Українську армію, бо давати гроші на зброю злодіям.... Зрозуміли це і зевиборці, бо вибирали совок: олігархам тюрми, робочим долар по 8...., а совки знають, що значить "не купуйте гречку і сірники". Ці люди перші побіжать і так, АТБ не військомат.
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20.01.2022 10:38 Відповісти
Походу кто не имеет общих границ с ********** и ее союзниками, тот не понимает до конца какие они конченые
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20.01.2022 17:16 Відповісти
 
 