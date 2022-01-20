Душив, підпалював волосся та ґвалтував: у Києві затримано 62-річного чоловіка, який упродовж двох днів знущався над 25-річною дівчиною. ФОТО

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва слідчими поліції затримано 62-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 25-річної дівчини та незаконному утриманні проти її волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у фейсбуці.

За даними слідства, 16 січня 2022 року зловмисник шляхом обману завів потерпілу до свого помешкання, де протягом двох днів утримував проти її волі та ґвалтував. Оскільки дівчина намагалася чинити опір, чоловік застосовував до неї фізичне насильство, наносив тілесні ушкодження, душив, підпалював їй волосся.



Фото: прокуратура

18 січня 2022 року зловмисник відпустив дівчину. Після цього вона одразу звернулася до правоохоронних органів.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами нападника вдалося встановити та затримати. Ним виявився 62-річний уродженець м. Умань Черкаської області.

Наразі проведено невідкладний обшук в квартирі затриманого, у ході якого виявлено та вилучено особисті речі потерпілої, мотузку та інші речові докази.

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Затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання йому безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, а також встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





