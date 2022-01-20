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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Глава МЗС Іспанії Альбарес про агресію Росії: Сценарій досить напружений, щоб давати прогнози. Але ми працюватимемо над спільною відповіддю

Глава МЗС Іспанії Альбарес про агресію Росії: Сценарій досить напружений, щоб давати прогнози. Але ми працюватимемо над спільною відповіддю

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, який перебуває у США з робочим візитом, назвав вимоги Росії щодо обмеження активності НАТО у Східній Європі та заборони вступу України в Альянс неприйнятними.

Про це він заявив під час пресконференції в середу, а також під час виступу в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Іспанія висловилася дуже ясно. Ми працюватимемо в рамках ЄС у разі, якщо це буде необхідно, - сказав Альбарес, відповідаючи на запитання про підтримку Іспанією України. - Сценарій досить напружений, щоб давати прогнози. Нинішній сценарій – це діалог. Але якщо нам доведеться дійти до обговорення (інших варіантів), то ми працюватимемо над тим, щоб дати спільну відповідь".

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За його словами, світ не може "повернутися до минулого, до поділу на сфери впливу, обмеження суверенітету країн". Вимоги Росії "неприйнятні", додав він.

Кожна країна, зазначив Альбарес, повинна мати право ухвалювати рішення про власну безпеку. Кожна організація повинна мати можливість вирішувати, хто може бути її членом – це стосується і НАТО, і ЄС, і всіх інших.

Як повідомлялося, Росія висунула вимогу Північноатлантичному альянсу щодо позбавлення України й Грузії перспектив членства в НАТО, офіційно оголошених у 2008 році під час Бухарестського саміту. Натомість після проведення переговорів з росіянами генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не відмовлятиметься від своєї політики відкритих дверей для інших держав.

Автор: 

Іспанія (915) НАТО (6465) росія (65415) членство в НАТО (1724) Євросоюз (13472)


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Тільки зеленський займається внутрішніми чварами.
А сбушники замість того щоб протидіяти ворожим агентам провокують людей на мітингах.
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20.01.2022 10:47 Відповісти
ТАК ЗАЩЕМИТЕ ПРОПУТИНСКИХ В ИСПАНИИ !!!
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20.01.2022 11:00 Відповісти
Цензор не висвітлює події. Головне,що заявив міністр, це те,що Еспанія не виключає введення своїх військ на територію України для підтримки у протидії агресору. https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/espa%C3%B1a-no-descarta-enviar-tropas-sobre-el-terreno-a-ucrania-si-empeora-la-crisis/ar-AASWN3k?cvid=8f08a24f5a7a45a6c42f9ef86834b05e&ocid=winp1taskbar
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20.01.2022 11:02 Відповісти
Іспанія як Германії балаболи, тільки язиком і вміють трепати!!!!! Толку з них ні якого !!!!!!!
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20.01.2022 11:30 Відповісти
какая милая логика у этих тормозов, наивно- бздливых стран НАТО :

"паРаша бешенными темпами готовится уничтожить весь мир -
но мы давайте соберёмся ещё раз и поговорим с ней, о её праве на это"
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20.01.2022 12:28 Відповісти
 
 