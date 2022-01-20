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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 нікуди не подінеться, він може залишитися з нами назавжди, - голова МОЗ Британії Джавід

COVID-19 нікуди не подінеться, він може залишитися з нами назавжди, - голова МОЗ Британії Джавід

Коронавірус COVID-19 може залишитися з нами назавжди, ми повинні навчитися жити з ним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід телеканалу Sky News у четвер.

"Коронавірус нікуди не подінеться, він буде з нами протягом довгих років, можливо він залишиться назавжди, але ми повинні навчитися жити з ним", - заявив Джавід.

Міністр також додав, що, можливо, буде потрібна щорічна вакцинація проти вірусу.

У середу на прес-конференції Даунінг-стріт Джавід порівняв коронавірус із грипом. В інтерв'ю Sky News він пояснив, що ми маємо навчитися жити з COVID-19 так само, як живемо із цим захворюванням.

"На жаль, люди помирають і від грипу. У поганий рік від грипу можуть загинути близько 20 тис. людей, але ми не закриваємо всю нашу країну і не запроваджуємо купу обмежень, щоб боротися з цим", - додав міністр.

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Також він підтвердив намір скасувати правила самоізоляції для людей із коронавірусом у найближчі тижні.

У середу прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в Англії наступного тижня скасують практично всі обмеження, запроваджені наприкінці минулого року для боротьби з поширенням штаму "Омікрон". В інших частинах Великої Британії питання обмеження регулюється місцевою владою, а не Лондоном.

За весь період пандемії у Великій Британії було виявлено близько 15,5 млн випадків зараження коронавірусом та понад 152 тис. смертей від наслідків захворювання.

Велика Британія (5611) Джавід Саджид (4) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Аллилуйя, неужели?
Может уже пора прекратить эти эксперименты с локдаунами и уколами, а заняться нормальным протоколом лечения?
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20.01.2022 10:57
+2
тю...у кацапни уже есть радикальное средство.от всех болячек .правда непонятно еще как нащот венерических.

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20.01.2022 11:01
+1
Што, всё? Расходимся?
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20.01.2022 10:57
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Аллилуйя, неужели?
Может уже пора прекратить эти эксперименты с локдаунами и уколами, а заняться нормальным протоколом лечения?
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20.01.2022 10:57 Відповісти
Это ничего, что эффективных методов лечения не существует? И все противовирусные препараты, которые предлагаются для лечения коронавируса, ещё более экспериментальные и потенциально куда более опасные, чем вакцины?
Против СПИДа лекарства ищут уже более 50 лет, и что-то прогресс так особо и не наступил. Все найденные "лекарства" в половине случаев лечат человека, а в половине - убивают. В буквальном смысле этого слова. Так себе лечение.
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20.01.2022 12:19 Відповісти
А вот низнаю. На больничку заехал на кресле-каталочке в субботу, а в понедельник уже сам пешочком на рентген в другой корпус в очереди на улице стоять полчаса.

Никаких докторов, заметте, до понедельника не видел. Только медсёстры с укольчиками.
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20.01.2022 12:34 Відповісти
Так это нормально. Главное не мешать организму самому всё сделать. С другой стороны, организмы, они у всех разные, и там, где один почихал и покашлял, второй оказывается в реанимации с легкими, полными воды...
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20.01.2022 13:02 Відповісти
Што, всё? Расходимся?
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20.01.2022 10:57 Відповісти
тю...у кацапни уже есть радикальное средство.от всех болячек .правда непонятно еще как нащот венерических.

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20.01.2022 11:01 Відповісти
"У середу на прес-конференції Даунінг-стріт Джавід порівняв коронавірус із грипом." - тут все символічно - Джавід котрий вішає з вулиці даунів ,бараноФірус -страшно подібний до грипу.
От тільки народ розізлили зовсім не символічно! Напевно знову запалають по Європі вогнища святої Інквізиції!
Багато тваринок підуть на жертву всепалення у пекло їх божкам.
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20.01.2022 11:01 Відповісти
Выступил - капитан Очевидность...
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20.01.2022 11:02 Відповісти
Не, это скорее признание поражения. По сути он заявил, что всё, государство сделало всё, что могло, а дальше спасение граждан в руках самих граждан. Хотят, пусть вакцинируются, и похоже уже за свои деньги, не хотят - пусть играют в русскую рулетку с вирусом. И это хорошо, социальная защита и опека государства не должны влиять на внутривидовой отбор, выживать должны либо здоровые, либо умные.
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20.01.2022 12:26 Відповісти
"Человечество" выжило, о поражении речь не идёт...
Далее будем, как обычным/привычным гриппом, периодически болеть...
Фарм монстрам - радость...
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20.01.2022 13:10 Відповісти
"Человечество" выживет даже при эпидемии с 90%-й смертностью. Цивилизация - да, та помрет, скорее всего, и навсегда. А человеки, как вид, существа достаточно живучие, с развитым ареалом обитания, так что нам вымирание не грозит. Ну вернемся в случае чего обратно в пещеры, в этом нет большой проблемы.
И нет, корона не будет "как грипп". Хотя бы в силу того, что грипп - это сезонное заболевание, связанное с сырым холодным воздухом, и в среднем эпидемии гриппа проходят стабильно два раза в году, осенью и в конце зимы-весной. А корона отлично себя чувствует в Арабских Эмиратах при +50 на улице, и -40 у кацапов в Сибири для неё тоже не помеха. Скорее всего, так и будут волны заболеваний, каждые месяц-два, которые будут укладывать в постель всё население страны на пару недель. Это неприятно, в первую очередь финансовыми потерями, ждать продуктивной работы от надсадно кашляющего человека как-то не приходится.
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20.01.2022 13:25 Відповісти
все вами написане щодо короновіруса не є точними даними. тому пишіть: з моєї точки зору, або вказуйте джерело цієї інформації
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20.01.2022 13:32 Відповісти
Всё написанное мною всегда является исключительно моей точкой зрения, и вешать отдельную плашку-disclaimer на каждое написанное мною предложение - совершенно излишне.
Указывать "авторитетные источники", чтобы прикрываться ими - ну такое себе занятие. Источники информации открыты, есть графики заражения по времени, по странам, континентам, смотри, изучай - не хочу.

PS По сути есть что сказать, или дальше пресловутого "разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется" (с) ваши аргументы не простираются?
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20.01.2022 13:47 Відповісти
по сути? а що говорити, це потрібно починати з вами дискурс і погодитися з тим, що у вас є раціональне зерно в коменті.

Мені не відомі і ви не надали дані щодо того, що короновірус поводить себе яскраво (тобто реально якось не так) по іншому, чим вірус грипу (більшості штамів), тому вважати, що він не сезонний - я не маю, особливо якщо ще звернути увагу на його поведінку в останні 2 роки
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20.01.2022 14:09 Відповісти
Спасибо Вам умный, на мой взгляд, человек, а по сути обсуждения, имеете, что сказать или только формально к тексту и методике изложения претензии , в которых, на мой взгляд, ни кто не нуждался, предъявлять будете?

Написано с самой серьёзной миной на лице......
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20.01.2022 14:14 Відповісти
На счёт цивилизации.... На мой взгляд , цивилизация и есть причина таких пандемий.
А по поводу ослабления ковида - время покажет... На данный момент видно ослабление патогенности.
Когда-то, вероятно и герпес был смертельной угрозой...
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20.01.2022 14:06 Відповісти
В 10-м веке чуме, чтобы из Монголии добраться до Европы, потребовалось 5-7 лет. Просто потому, что на лошадях и парусниках быстрее и невозможно было. "Испанка" в начале 20-го века охватила мир за три месяца. Но тогда скорость самолета в 150 км/час была безумно большой. Сейчас в мире глобальных коммуникаций, то, что через 6-8 часов я могу выйти на пляж в Тайланде, несет свои плюсы, и свои минусы. Нельзя сказать, что цивилизация стала причиной пандемий, она лишь сильно ускоряет вполне естественные процессы.
А по поводу патогенности - есть опять таки пример испанки. Грипп был известен задолго до этого, а потом бац! новый смертоносный штамм и от него погибло больше людей, чем потери в первую мировую войну. В общем и целом, да, мы с вирусом "притремся" друг к другу и научимся худо-бедно сосуществовать. Что не мешает появлению новых штаммов, более опасных и более агрессивных. Посмотрим, с какой частотой они будут возникать, пока рано делать прогнозы.
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20.01.2022 14:41 Відповісти
Так выпьем же за процветание файзеров всех цветов и мастей.
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20.01.2022 11:07 Відповісти
ковидобесы вам каюк...в связи с мутациями короновируса, бесполезностью обычных прививок, у вас есть только один способ защитить свое здоровье...это ежедневное вливание защитного раствора в прямую кишку большой климой....
А теперь в колонну по 3 ..становись ...равняйсь..смирно...с места с песней...на вацинацию.. шагом..марш!

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20.01.2022 12:39 Відповісти
 
 