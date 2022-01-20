COVID-19 нікуди не подінеться, він може залишитися з нами назавжди, - голова МОЗ Британії Джавід

Коронавірус COVID-19 може залишитися з нами назавжди, ми повинні навчитися жити з ним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід телеканалу Sky News у четвер.

"Коронавірус нікуди не подінеться, він буде з нами протягом довгих років, можливо він залишиться назавжди, але ми повинні навчитися жити з ним", - заявив Джавід.

Міністр також додав, що, можливо, буде потрібна щорічна вакцинація проти вірусу.

У середу на прес-конференції Даунінг-стріт Джавід порівняв коронавірус із грипом. В інтерв'ю Sky News він пояснив, що ми маємо навчитися жити з COVID-19 так само, як живемо із цим захворюванням.

"На жаль, люди помирають і від грипу. У поганий рік від грипу можуть загинути близько 20 тис. людей, але ми не закриваємо всю нашу країну і не запроваджуємо купу обмежень, щоб боротися з цим", - додав міністр.

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Також він підтвердив намір скасувати правила самоізоляції для людей із коронавірусом у найближчі тижні.

У середу прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в Англії наступного тижня скасують практично всі обмеження, запроваджені наприкінці минулого року для боротьби з поширенням штаму "Омікрон". В інших частинах Великої Британії питання обмеження регулюється місцевою владою, а не Лондоном.

За весь період пандемії у Великій Британії було виявлено близько 15,5 млн випадків зараження коронавірусом та понад 152 тис. смертей від наслідків захворювання.