COVID-19 нікуди не подінеться, він може залишитися з нами назавжди, - голова МОЗ Британії Джавід
Коронавірус COVID-19 може залишитися з нами назавжди, ми повинні навчитися жити з ним.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід телеканалу Sky News у четвер.
"Коронавірус нікуди не подінеться, він буде з нами протягом довгих років, можливо він залишиться назавжди, але ми повинні навчитися жити з ним", - заявив Джавід.
Міністр також додав, що, можливо, буде потрібна щорічна вакцинація проти вірусу.
У середу на прес-конференції Даунінг-стріт Джавід порівняв коронавірус із грипом. В інтерв'ю Sky News він пояснив, що ми маємо навчитися жити з COVID-19 так само, як живемо із цим захворюванням.
"На жаль, люди помирають і від грипу. У поганий рік від грипу можуть загинути близько 20 тис. людей, але ми не закриваємо всю нашу країну і не запроваджуємо купу обмежень, щоб боротися з цим", - додав міністр.
Також він підтвердив намір скасувати правила самоізоляції для людей із коронавірусом у найближчі тижні.
У середу прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в Англії наступного тижня скасують практично всі обмеження, запроваджені наприкінці минулого року для боротьби з поширенням штаму "Омікрон". В інших частинах Великої Британії питання обмеження регулюється місцевою владою, а не Лондоном.
За весь період пандемії у Великій Британії було виявлено близько 15,5 млн випадків зараження коронавірусом та понад 152 тис. смертей від наслідків захворювання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Может уже пора прекратить эти эксперименты с локдаунами и уколами, а заняться нормальным протоколом лечения?
Против СПИДа лекарства ищут уже более 50 лет, и что-то прогресс так особо и не наступил. Все найденные "лекарства" в половине случаев лечат человека, а в половине - убивают. В буквальном смысле этого слова. Так себе лечение.
Никаких докторов, заметте, до понедельника не видел. Только медсёстры с укольчиками.
От тільки народ розізлили зовсім не символічно! Напевно знову запалають по Європі вогнища святої Інквізиції!
Багато тваринок підуть на жертву всепалення у пекло їх божкам.
Далее будем, как обычным/привычным гриппом, периодически болеть...
Фарм монстрам - радость...
И нет, корона не будет "как грипп". Хотя бы в силу того, что грипп - это сезонное заболевание, связанное с сырым холодным воздухом, и в среднем эпидемии гриппа проходят стабильно два раза в году, осенью и в конце зимы-весной. А корона отлично себя чувствует в Арабских Эмиратах при +50 на улице, и -40 у кацапов в Сибири для неё тоже не помеха. Скорее всего, так и будут волны заболеваний, каждые месяц-два, которые будут укладывать в постель всё население страны на пару недель. Это неприятно, в первую очередь финансовыми потерями, ждать продуктивной работы от надсадно кашляющего человека как-то не приходится.
Указывать "авторитетные источники", чтобы прикрываться ими - ну такое себе занятие. Источники информации открыты, есть графики заражения по времени, по странам, континентам, смотри, изучай - не хочу.
PS По сути есть что сказать, или дальше пресловутого "разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется" (с) ваши аргументы не простираются?
Мені не відомі і ви не надали дані щодо того, що короновірус поводить себе яскраво (тобто реально якось не так) по іншому, чим вірус грипу (більшості штамів), тому вважати, що він не сезонний - я не маю, особливо якщо ще звернути увагу на його поведінку в останні 2 роки
Написано с самой серьёзной миной на лице......
А по поводу ослабления ковида - время покажет... На данный момент видно ослабление патогенности.
Когда-то, вероятно и герпес был смертельной угрозой...
А по поводу патогенности - есть опять таки пример испанки. Грипп был известен задолго до этого, а потом бац! новый смертоносный штамм и от него погибло больше людей, чем потери в первую мировую войну. В общем и целом, да, мы с вирусом "притремся" друг к другу и научимся худо-бедно сосуществовать. Что не мешает появлению новых штаммов, более опасных и более агрессивных. Посмотрим, с какой частотой они будут возникать, пока рано делать прогнозы.
А теперь в колонну по 3 ..становись ...равняйсь..смирно...с места с песней...на вацинацию.. шагом..марш!