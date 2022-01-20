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Викрито 13 ватажків і членів "Луганського округу донських козаків", які брали участь у боях проти сил АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Викрито 13 ватажків і членів

СБУ продовжує системну роботу щодо викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки на сході України. У ході комплексних дій встановлено особи 13 ватажків і активних учасників так званого "Луганського округу донських козаків", які воювали проти сил АТО у складі проросійських незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що раніше вони входили до складу однойменної громадської організації, яку зареєстрували до 2014 року. Згодом за матеріалами СБУ суд ухвалив рішення про її заборону і примусовий розпуск.

Також встановлено, що зловмисники брали активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у районах Луганська та Дебальцевого.

Крім того, вони супроводжували так звані "гуманітарні" вантажі з РФ для бойовиків, а також патрулювали населенні пункти на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

Викрито 13 ватажків і членів Луганського округу донських козаків, які брали участь у боях проти сил АТО, - СБУ 01
Викрито 13 ватажків і членів Луганського округу донських козаків, які брали участь у боях проти сил АТО, - СБУ 02
Викрито 13 ватажків і членів Луганського округу донських козаків, які брали участь у боях проти сил АТО, - СБУ 03
Викрито 13 ватажків і членів Луганського округу донських козаків, які брали участь у боях проти сил АТО, - СБУ 04

"Задокументовано факти залучення озброєних учасників ворожого угруповання до охорони незаконних блокпостів в ОРДЛО. Там вони, серед іншого, зупиняли громадський транспорт і автомобілі місцевих жителів та здійснювали протиправні обшуки. Наразі ватажки козачого формування переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини. Після затримання зловмисників їх буде притягнуто до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки нашої країни.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва прокуратури.

Автор: 

Луганськ (576) СБУ (12860) Антитерористична операція (6637) найманці рф (2060) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+13
А де рила? Чому не показано? Вибачте, зрозумів: це ж не цигани
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20.01.2022 11:06
+12
"После задержания злоумышленников они будут привлечены к уголовной ответственности " - зная наш суд . самый гуманный ( по отношению к сепарам ) суд в мире . подозреваю что эта уголовная ответственность будет не сильно суровой
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20.01.2022 11:14
+10
Це саме кизяки-прохання не плутати з козаками...
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20.01.2022 10:58
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Це саме кизяки-прохання не плутати з козаками...
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20.01.2022 10:58 Відповісти
Казаки в клоунских папахах? Смешно
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20.01.2022 11:01 Відповісти
...тим більше з справжніми козаками-запорожчями...
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20.01.2022 11:06 Відповісти
А де рила? Чому не показано? Вибачте, зрозумів: це ж не цигани
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20.01.2022 11:06 Відповісти
В интернете погулли есть фото без кубиков.
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20.01.2022 11:28 Відповісти
Дебилы в казаки-разбойники в детстве не наигрались.
В цирк не взяли за неимением каого либо таланта, вот и мучаются несчатсные олигофрены.
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20.01.2022 11:12 Відповісти
Когда будем Кубань брать , геноцид этим чертям обеспечен....
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20.01.2022 11:13 Відповісти
Там брать нечего,да и нахрен нужно,самим защищатся надо.
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20.01.2022 11:23 Відповісти
"После задержания злоумышленников они будут привлечены к уголовной ответственности " - зная наш суд . самый гуманный ( по отношению к сепарам ) суд в мире . подозреваю что эта уголовная ответственность будет не сильно суровой
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20.01.2022 11:14 Відповісти
Ага, как и Бражникова- ката тюрьмы Изоляция, отпустят во Францию
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20.01.2022 11:44 Відповісти
Вот чего вы лица скрываете? А вдруг я завтра такое рыло в киевском метро встречу. Вы же в СБУ всегда говорите что вам помогает народ Украины, не него мол опора и надежда! Ну и как я вам помогу если я этих ушлепков в глаза не видел? Думаете они за пенсией или к родне приедут в казацкой форме с колорадками и с нашивками лугандона? На фига тогда эту билеберду вообще публиковать? Показываете свою работу?
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20.01.2022 11:17 Відповісти
Та вони нікуди і не їхали. Це сране казацтво до 2014 року було якоюсь епідемією в Луганській області. Там були майже всі придурки, менти і т.д. І ось через 8 років СБУ прозріло.
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20.01.2022 11:23 Відповісти
И без СБУ еще с 2008 года знали,что эти казачки какие то не правельные.Но никто ничего не делал.
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20.01.2022 11:25 Відповісти
Ну чого, щось робили. Наприклад у 2012 році розформували мотострілецьку дівізію у Луганську. Ну дуже вона заважала росіянам.
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20.01.2022 11:31 Відповісти
А шо у нас в Украине таких ряженых мало? Есть у меня одноклассничек один,Колюня, в школе правда плохо учился и дважды второгодником был, на срочке в ВВ попал зону охранять, потом в СИЗО прапором служил, сейчас он казацкий генерал при форме и орденах (за день рожденья и удачную рыбалку). Помню ещё до войны на встречу выпускников при форме пришёл такой важный…. Мы его подкалывать стали а он и не понял. Ну и шо это не клоуны???
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20.01.2022 11:32 Відповісти
Да этих кизяков у нас в тылу чертова туча свободно гуляет и никто не чешется.
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20.01.2022 11:25 Відповісти
Не треба плутати дурачків з ворогами.
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20.01.2022 11:33 Відповісти
Та никто не путает. Наши есть наши - они просто клоуны ряженные но не враги. А те давно за рашку топят и в войне себя стойкими путлеровцами показали. Поэтому я и написал - вы их морды украинцам покажите и не прячте,а вдруг кто то из них попадётся.
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20.01.2022 12:28 Відповісти
згоден, пики терористів і затримах злочинців ми маємо право бачити
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20.01.2022 12:33 Відповісти
Это те самые кизяки которые на 32-м блокпосту пленному Айдаровцу "Итальянцу" размозжили голову прикладами, а другому пленному отрезали ухо.
Жаль что пархатая власть рашистских агентов садит только патриотов. Вся сепарня гуляет на свободе, даже Бражникова- ката Изоляции, отпустили во Францию
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20.01.2022 11:39 Відповісти
Гарматне мясо в вигляді "кізяків".
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20.01.2022 11:40 Відповісти
А почему фото в пикселях?Страна должна знать этих "героев". Или от них требуется письменное согласие на обработку их личных данных?
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20.01.2022 12:07 Відповісти
Не прошло и ....... лет.Что же вы в раньше не видели "противоправную деятельность"? Такое же было и в Крыму. Сколько раз, бывая на полуострове (до 2014), удивлялся полной и совершенно безнаказанной свободы антиукраинской ,антигосударственной пропаганды. Расейская агентура резвилась и в печати и на ТВ , в Севастополе действовал перманентный митинг (на деньги ЧФ орды) а СБУ не замечала.....
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20.01.2022 12:18 Відповісти
Все силы уходят на проклятых айтишников!
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20.01.2022 12:47 Відповісти
кізяки гандонські *********
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20.01.2022 13:28 Відповісти
 
 