Викрито 13 ватажків і членів "Луганського округу донських козаків", які брали участь у боях проти сил АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ продовжує системну роботу щодо викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки на сході України. У ході комплексних дій встановлено особи 13 ватажків і активних учасників так званого "Луганського округу донських козаків", які воювали проти сил АТО у складі проросійських незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що раніше вони входили до складу однойменної громадської організації, яку зареєстрували до 2014 року. Згодом за матеріалами СБУ суд ухвалив рішення про її заборону і примусовий розпуск.

Також встановлено, що зловмисники брали активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у районах Луганська та Дебальцевого.

Крім того, вони супроводжували так звані "гуманітарні" вантажі з РФ для бойовиків, а також патрулювали населенні пункти на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.









"Задокументовано факти залучення озброєних учасників ворожого угруповання до охорони незаконних блокпостів в ОРДЛО. Там вони, серед іншого, зупиняли громадський транспорт і автомобілі місцевих жителів та здійснювали протиправні обшуки. Наразі ватажки козачого формування переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини. Після затримання зловмисників їх буде притягнуто до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки нашої країни.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва прокуратури.