Цьогоріч кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій - збільшиться, - Шкарлет

Цьогоріч кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%.

Про це у Telegram повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави Міносвіти, відповідну пропозицію вже підтримали в Мінекономіки, Мінцифри та Мінфіні. Наразі документ знаходиться на фінальній стадії погодження в Міністерстві юстиції.

"Тобто, під час найближчого засідання Уряду питання буде врегульовано остаточно. Таким чином, кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться", - наголосив Шкарлет.

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