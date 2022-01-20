Цьогоріч кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій - збільшиться, - Шкарлет
Цьогоріч кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%.
Про це у Telegram повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави Міносвіти, відповідну пропозицію вже підтримали в Мінекономіки, Мінцифри та Мінфіні. Наразі документ знаходиться на фінальній стадії погодження в Міністерстві юстиції.
"Тобто, під час найближчого засідання Уряду питання буде врегульовано остаточно. Таким чином, кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться", - наголосив Шкарлет.
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Чайка Київ
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