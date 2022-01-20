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Цьогоріч кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій - збільшиться, - Шкарлет

Цьогоріч кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій - збільшиться, - Шкарлет

Цьогоріч кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%.

Про це у Telegram повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави Міносвіти, відповідну пропозицію вже підтримали в Мінекономіки, Мінцифри та Мінфіні. Наразі документ знаходиться на фінальній стадії погодження в Міністерстві юстиції.

"Тобто, під час найближчого засідання Уряду питання буде врегульовано остаточно. Таким чином, кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться", - наголосив Шкарлет.

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Автор: 

стипендії (180) Міносвіти (1415) студенти (436) Шкарлет Сергій (353)


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20.01.2022 11:14 Відповісти
Сын учится в консерватории на втором курсе. Количество стипендий уменьшили на 5 процентов. Сумма пока не известна, повышенная, обычная...
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20.01.2022 11:15 Відповісти
Зелені брехуни!!!!!! Знайомі у КНУТШ. У 2021 р - отримували стипендію 45%, 2022 - 40%!!!!!
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20.01.2022 13:01 Відповісти
Щодо стипендії - брехня. Як це не зменшилася кількість? Було 45% студентів групи, а стало 40%. В кожній групі вже на одну-дві людини менше. І так по всій країні. А як голосно кричали про підвищення!
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21.01.2022 21:47 Відповісти
Влада як завжди бреше
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24.01.2022 12:26 Відповісти
 
 